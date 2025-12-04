Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε το θεαματικό βήμα προς το κόμμα που σκοπεύει να δημιουργήσει, αιφνιδιάζοντας ακόμη και στενούς συνεργάτες του που διέρρεαν ότι θα εστιάσει στο βιβλίο του. Δεν είπε το όνομα αλλά επισήμανε την ανάγκη «ενός νέου πατριωτισμού αλλά και μιας νέας μεταπολίτευσης, ενός πολιτικού Big Bang που θα αναδιατάξει ριζικά τους πολιτικούς συσχετισμούς και θα φέρει στο προσκήνιο της πολιτικής νέους πολιτικούς σχηματισμούς με επίκεντρο την συμμετοχή των πολιτών». «Θα είμαστε μαζί στο νέο ταξίδι – Δεν πάει άλλο», ήταν η προαγγελία του.

Αδειάσματα

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, προχώρησε σε βίαιη ρήξη με το κεντροαριστερό πολιτικό σύστημα αλλά και το παρελθόν του. Τέτοιο άδειασμα πρώην πρωθυπουργού στο πρώην κόμμα του, δεν θυμάμαι στην δημοσιογραφική μου πορεία, δεν έχει άλλη ιστορική καταγραφή. Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ευθαρσώς ότι σήμερα υπάρχει «μια κυβέρνηση ετοιμόρροπη κάτω από το βάρος της αναποτελεσματικότητάς της, της διαφθοράς, και των αδικιών που προκαλεί, που όμως παραμένει κυρίαρχη».

«Γιατί; Γιατί δεν έχει αντίπαλο!» τόνισε. Δηλαδή ούτε το δεύτερο ΠΑΣΟΚ ούτε κανένα άλλο κόμμα από την αριστερά, μπορεί να την απειλήσει.

Ο κύκλος έκλεισε

Η γνώμη που έχει για τον προοδευτικό χώρο είναι η χειρότερη:

«Η εικόνα είναι δυσάρεστη και αποκαρδιωτική, μια εικόνα κατακερματισμού και ιδιοτέλειας, που αναπαράγει και πολλαπλασιάζει την κοινωνική απογοήτευση. Σήμερα, δυστυχώς, αυτό που κυριαρχεί στον προοδευτικό χώρο δεν είναι η έγνοια για την παραγωγή εναλλακτικού σχεδίου, αλλά η έγνοια και η αγωνία για το ποιος θα είναι πρώτος στο χωριό».

Είναι «κόμματα περίκλειστα στην αυταρέσκεια τους. «Όσο θα επιμένουν σε λογικές που αφορούν το μικρόκοσμό τους και όχι την κοινωνία, τόσο θα εδραιώνεται στους πολίτες η πεποίθηση ότι ο κύκλος τους έχει κλείσει».

Χωρίς «ρεζερβέ»

Ο Αλέξης Τσίπρας είναι αποφασισμένος να πάει με νέα στελέχη και όποια παλιά πάρει να τα έχει σε αποστάσεις ασφαλείας. Στο «Παλλάς» οδηγήθηκαν από τους διοργανωτές στον εξώστη, η πλατεία ήταν για τους απλούς πολίτες.

«Από εδώ και στο εξής θα έχουμε προσκλήσεις για όλους αλλά δεν θα έχουμε ρεζερβέ στη πρώτη θέση για κανέναν» δήλωσε.

Ο πήχης

Ο πρώην πρωθυπουργός βάζει πολύ ψηλά και τον πήχη των εκλογικών ποσοστών που θα διεκδικήσει. Θεωρεί ότι μέσα από μια ριζική ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, μπορεί να δημιουργηθεί «μια μεγάλη, πολύχρωμη, κινηματική, αλλά προγραμματικά συμπαγής και αποφασισμένη προοδευτική παράταξη, ικανή να αγκαλιάσει όλους τους αριστερούς, δημοκρατικούς, ευαίσθητους πολίτες ώστε να καταφέρει να διεκδικήσει με αξιώσεις την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου στις επόμενες εκλογές». Άφησε τον ΣΥΡΙΖΑ στο 17% και τώρα προσδοκά το νέο κόμμα να κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Έριξε τις βόμβες. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ μούδιασαν. Ο διαιτητής μόλις σφύριξε την έναρξη του αγώνα.

1ο ραντεβού

Την Παρασκευή έχει κλειστεί το πρώτο ραντεβού αγροτοκτηνοτρόφων με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα. Έρχονται στην Αθήνα με τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη.

«Είμαστε πάντα ανοιχτοί για συντεταγμένο διάλογο» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Κράτησε όμως αποστάσεις από «ακραίες ενέργειες».

«Παρατεταμένα κλεισίματα εθνικών οδών, κλεισίματα τελωνείων, κλεισίματα αεροδρομίων, είναι ενέργειες που δεν βοηθούν την προσπάθειά τους».

Σε στάση αναμονής

Τα δύο – τρία επεισόδια που σημειώθηκαν στα μπλόκα, όταν έχουν βγει στους δρόμους χιλιάδες τρακτέρ, δείχνουν ότι η αστυνομία ακόμη ακολουθεί «χαλαρή» γραμμή. Δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί το μέγα πλήθος. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει προς το παρόν να μην σκληρύνει την αντίδραση της αναγνωρίζοντας ότι βγήκαν στους δρόμους τόσο μαζικά οι αγρότες διότι έχουν εξαντλήσει τα όρια τους.

Δεν υπάρχει ούτε ένας που να πιστεύει ότι δεν έχουν δίκιο. Κι αυτό είναι αμάχητο. Πληρώνουν την ολιγωρία της κυβέρνησης στις παρανομίες του ΟΠΕΚΕΠΕ που άνοιξε τον δρόμο στα πάσης φύσεως λαμόγια και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Χωρίς κομματικές ταμπέλες

Είναι οι πρώτες αγροτικές κινητοποιήσεις, τις τελευταίες δεκαετίες, οι οποίες δεν θεωρούνται «υποκινούμενες». Κόκκινοι, πράσινοι, γαλάζιοι αγρότες ενώνουν την οργή και την απόγνωση τους.

Κοντά στα ξερά κάηκαν και τα χλωρά. Κάποιοι διαμαρτύρονται γιατί δεν πήραν καθόλου χρήματα. Ελέγχονται εκ νέου γύρω στους 40.000 αγρότες (λείπουν χαρτιά κλπ).

Άλλοι 2000 που παίρνουν το δρόμο της δικαιοσύνης «δεν θα πάρουν ούτε ένα ευρώ» όπως τόνισε και ο πρωθυπουργός.

3-4 πληρωμές

Συνεχείς είναι οι τηλεδιασκέψεις με τα στελέχη της Κομισιόν τα οποίο έχουν επωμιστεί την ευθύνη να παρακολουθούν βήμα – βήμα την εφαρμογή του πλάνου δράσης που πήρε το πράσινο φως για να αρχίσουν οι πληρωμές. Από την άλλη εβδομάδα θα αρχίσει ο νέος κύκλος πληρωμών, συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Η πρώτη δόση θα είναι τα 178 εκατ. για το μέτρο 23 και θα γίνεται περίπου κάθε πέντε μέρες και μια πληρωμή.

Η κυβέρνηση θέλει να προλάβει τα Χριστούγεννα, διαφορετικά η τελευταία δόση θα είναι παραμονές της Πρωτοχρονιάς.

Δήλωναν… φωτοβολταϊκά

Τι ζημιά έκαναν αυτές οι δορυφορικές φωτογραφίες. Έπιασαν καραμπινάτες παρανομίες. Κάποιοι είχαν δηλώσει ακόμη και εκτάσεις φωτοβολταϊκών για χωράφια.

Τους ζητήθηκαν παλιές φωτογραφίες να καταθέσουν αλλά βέβαια που να τις βρούν. Αν γίνονταν εγκαίρως οι διασταυρώσεις δεν θα έπαιρνε αυτές τις διαστάσεις η παρανομία.

Φαίνεται όμως ότι η αντίστροφη μέτρηση άρχισε για ένα δίκαιο σύστημα πληρωμών.

Σκληρά μπλόκα

Τα πιο σκληρά μπλόκα είναι στη Θεσσαλία (Νίκαια, Καρδίτσα) στη Θεσσαλονίκη (Μάλγαρα) και των Σερρών (Προμαχώνας), σύμφωνα με αρμόδιες κυβερνητικές πηγές. Η διαχείριση έχει ανατεθεί εξ ολοκλήρου στον υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Η τακτική που ακολουθείται σε αυτήν τη φάση είναι να μη ρίχνει κάποιος λάδι στη φωτιά.

Η αστυνομία ακολουθώντας τις εντολές Χρυσοχοΐδη επιδιώκει την συνεννόηση με τους εκπροσώπους των μπλόκων. Τους επιτρέπουν να κλείνουν για λίγη ώρα πχ τα τελωνεία. Όταν η ουρά μεγαλώνει ανοίγει ο δρόμος για να περάσουν φορτηγά και ΙΧ. Μέχρι την Κυριακή θα συγκεντρώνονται τρακτέρ. Εάν επιδιωχθεί κάτι μαζικό, είναι άγνωστο εάν θα μπορέσουν να το ελέγξουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Προσεύχονται να βρέξει.

Νόμος και τάξη

Η «χαλαρή» στάση της αστυνομίας δεν αρέσει στους βουλευτές της δεξιάς πτέρυγας της ΝΔ και όχι μόνο.

«Πιστεύω ότι πρέπει να επικρατήσει νόμος και η τάξη» δήλωσε ο βουλευτής της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος.

«Δεν έχουν κανένα δικαίωμα να κλείνουν δρόμους, όσο δίκιο κι αν έχουν. Πρέπει να δράσουμε γιατί όσο η ιστορία συνεχίζεται τα μπλόκα θα δυναμώνουν». Πολλές αντιδράσεις προκάλεσε και ο αν. υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ψηφουλάκια

«Τόσα χρόνια είχαμε μάθει όταν μπλοκάρουν οι αγρότες τις εθνικές οδούς να εκβιάζεται το πολιτικό σύστημα και να υπαναχωρεί και να δίνει, να δίνει, να δίνει άκριτα» δήλωσε. «Είδαμε που καταλήξαμε. Καταλήξαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταλήξαμε στο να έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα το οποίο έδινε επιδοτήσεις σε ανθρώπους που δεν τις δικαιούνται». Μόνο που οι πολιτικοί είναι αυτοί που θα έπρεπε να αντισταθούν και όχι να υποκύπτουν για τα ψηφουλάκια.