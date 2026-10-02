Το Άγιον όρος επισκέπτεται από χθες ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας. Πρώτος του σταθμός ήταν η Ιερά Μονή της Σιμωνόπετρας. Διανυκτέρευσε εκεί σύμφωνα με εκκλησιαστικές πηγές της στήλης. Τα ξημερώματα παρακολούθησε τη λειτουργία την οποία έκανε ο ιερέας Δημήτρης Λινός, καθηγητής, σύζυγος της ανεξάρτητης βουλευτή που αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, Αθηνάς Λινού που οδεύει προς την ΕΛΑΣ. «Ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη…» έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας στο X. «Μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης.»

Όπως το 2014

Ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφτηκε το Άγιον Όρος για πρώτη φορά στην προεκλογική περίοδο, το 2014. Τότε είχε ζητήσει να μείνει 10 λεπτά μόνος στο χώρο όπου φυλάσσεται η εικόνα Εν Τουτω Νίκα αν και είχε δηλώσει άθεος. Δέχτηκε δριμεία κριτική. Καυτηρίασε και την δεύτερη επίσκεψη Τσίπρα ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Για άθεος κατά δήλωσή του τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος…» έγραψε κάτω από την ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού από την Σιμωνόπετρα.

Ιδιωτική

Σήμερα, πάντως η υποδοχή της είδησης γίνεται με λιγότερο φορτισμένους όρους. Άλλωστε είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου – του κάθε άντρα για να ακριβολογώ – να επισκέπτεται το Άγιον Όρος. Την επίσκεψη Τσίπρα έκλεισε ο Δημήτρης Λινός. Δεν πέρασε μέσω της διοίκησης του Αγίου Όρους. Γι’ αυτό το λόγο δεν έγινε και η επίσημη υποδοχή. Ο προηγούμενος ηγούμενος της Σιμωνόπετρας ήταν ο πνευματικός του ζεύγους Λινού. Ο Δημήτρης Λινός πρόσφατα φιλοξενήθηκε περίπου για ένα δεκαήμερο στο Άγιον Όρος από τον διοικητή Αλκιβιάδη Στεφανή και ξεναγήθηκε σχεδόν σε όλες τις μονές. Προφανώς επιστρέφοντας είχε συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα και εκείνος του ζήτησε να επιστρέψουν μαζί.

Έρχεται ο Ρούμπιο

Το Ρέικιαβικ της Ισλανδίας, την Αθήνα και τη Λισαβόνα 5 – 8 Οκτωβρίου θα επισκεφτεί ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Δεν θα πάει στην Τουρκία. Αυτή θα ήταν μία εξέλιξη που θα ενοχλούσε την κυβέρνηση στην περίοδο έντασης την οποία διέρχονται ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η επίσημη ανακοίνωση έγινε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Η πιο πιθανή ημερομηνία για την Αθήνα είναι η 6η Οκτωβρίου. Παίζει με λιγότερες πιθανότητες και η 7η. Δεν έχουν κλείσει ακόμη λεπτομέρειες του προγράμματος.

Η καυτή ατζέντα

Όλη η καυτή ατζέντα των τουρκικών προκλήσεων θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνομιλιών που θα έχει ο Ρούμπιο με τον ομόλογο του υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην Αθήνα θα διεξαχθεί ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος Η.Π.Α.–Ελλάδας, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς εταιρικής σχέσης. Η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια είναι στις προτεραιότητες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Στις αρχές του 2027, αναμένεται να επισκεφτεί την Ελλάδα ο αντιπρόεδρος Βανς. Μετά έρχονται οι εκλογές. Επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα δεν είναι στο πρόγραμμα.

Υποχωρήσεις

Σε μια περίοδο που ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς προετοιμάζει το κόμμα του το οποίο θα έχει έντονο πατριωτικό χαρακτήρα, η δήλωση του Άγγελου Συρίγου ήρθε να ταράξει τα νερά. Δήλωσε ότι το 2024 όταν τουρκικά πολεμικά πλοία επιχείρησαν να αποτρέψουν τις έρευνες βυθού στην Κάσο, «και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε». Σφοδρή ήταν η ενόχληση του Μαξίμου. Σύσσωμη η αντιπολίτευση εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε «προσωπικές» τις απόψεις Συρίγου που δεν βασίζονται σε κάποια πραγματικά γεγονότα όπως ανέφερε. Ο ίδιος δεν έδωσε περαιτέρω εξηγήσεις. Ούτε έκανε κάποια διορθωτική δήλωση.

Έρχεται απάντηση Σαμαρά

Είναι γεγονός όμως, ότι έριξε νερό στο μήλο της εσωστρέφειας, ιδιαίτερα στα δεξιά της Ν.Δ. όπου καταγράφει και τις περισσότερες διαρροές. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει προσκληθεί να μιλήσει στο συνέδριο του «Βήματος» που θα πραγματοποιηθεί 6 και 7 Οκτωβρίου. Η δήλωση Συρίγου ήδη έχει προστεθεί στο οπλοστάσιο του εναντίον της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Επανειλημμένα την έχει καταγγείλει για υποχωρητικότητα και στρατηγική του κατευνασμού.

Το αποτέλεσμα

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ο οποίος από την πρώτη στιγμή είχε ακολουθήσει χαμηλούς τόνους αναφορικά με το πρόσωπο του κ. Σαμαρά, δήλωσε ότι η κυβέρνηση πάντα υπερασπίζεται τα εθνικά της συμφέροντα και αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα (Action24). Και το αποτέλεσμα είναι ότι σύντομα αρχίζει η πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ο ΑΔΜΗΕ συνασπίστηκε με μεγάλη γαλλική εταιρεία που θα αρχίσει σύντομα τις εργασίες της στην περιοχή και το έργο είναι και ευρωπαϊκό καθώς η ΕΕ το χρηματοδοτεί με περίπου 700 εκατ. €.

Κρας τεστ

Η έξοδος του γαλλικού πλοίου στη θάλασσα – μέσα στο Νοέμβριο εκτός απροόπτου – θα είναι κρίσιμο κρας τεστ. Η Τουρκία κλιμακώνει στην ρητορική της έντασης. «Οποιαδήποτε δραστηριότητα τοποθέτησης καλωδίων, αγωγών ή επιστημονικής έρευνας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με τη χώρα μας, η οποία είναι παράκτιο κράτος» δήλωσε προκλητικά ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας. Η Αθήνα έχει απαντήσει ότι δεν ζητάει την άδεια κανενός για ό,τι πρόκειται να πράξει στην εθνική κυριαρχία και είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα. Οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και έχουν επεξεργαστεί όλα τα σενάρια για ό,τι προκύψει επί του πεδίου. Δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός και τίποτα δεν αποκλείεται.

Τα μηνύματα και η συγκίνηση

Η τουρκική ηγεσία εξέφρασε την ενόχλησή της και για την στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία την Πέμπτη για τα 66 χρόνια της ανεξαρτησίας της. «Παρακολουθήθηκε στενά», ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, αρχιπλοίαρχος Ζεκί Ακτούρκ. «Είναι σαφές ότι οι προκλητικές ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας δεν συμβάλλουν στις προσπάθειες οικοδόμησης αμοιβαίας εμπιστοσύνης στο νησί· αντιθέτως, αυξάνουν την ένταση και υπονομεύουν το περιβάλλον σταθερότητας» τόνισε.

«Δίπλα στην Κύπρο»

Τους ενόχλησε και η παρουσία του Νίκου Δένδια. Θερμή ήταν η υποδοχή του υπουργού Άμυνας στην παρέλαση. «Η Ελλάδα είναι και θα είναι εδώ, θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο» δήλωσε. Η αποστολή της φρεγάτας που μόλις είχε παραληφθεί, όταν το νησί δέχτηκε πύραυλο από το Ιράν, έχει επηρεάσει ιδιαίτερα τον συναισθηματισμό των αδελφών Κύπριων. Ο κόσμος φώναζε το όνομα του. Μαζί με τον πρόεδρο της κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο που είναι ενιαίος για τις δύο χώρες. «Δεν πρόκειται να ξεχάσω τη συγκίνηση που αισθάνθηκα» δήλωσε ο Νίκος Δένδιας. «Θα μεταφέρω στην Αθήνα αυτό το αίσθημα σύμπνοιας, αγάπης και στήριξης». Σήμερα υπό βροχή όπως φαίνεται καλεί πολιτικούς του φίλους στο Akanthus Summer Club στην Λ. Ποσειδώνος, στον Άλιμο.

Γκρίζα ζώνη

Στην γκρίζα ζώνη με τα κενά στη νομοθεσία κινούνται οι μαϊμού κλινικές και τα διάφορα ιατρεία και κέντρα που διαφημίζονται για θαυματουργά μηχανήματα. Για την ακρίβεια δεν υπάρχουν απαγορεύσεις άρα και ποινές για όποιον παρανομεί. Υπάρχουν μόνο τα πειθαρχικά των ιατρικών συλλόγων που είναι σπάνια διότι κόρακας κοράκου μάτι δε βγάζει. Και υπάρχουν και τα βαριά ποινικά όταν πεθαίνει κάποιος όπως ο αγαπημένος τραγουδιστής η γίνονται καταγγελίες όπως τις κλινικές – κολαστήρια.

«Δεν επιτρέπονται»

«Ότι δεν απαγορεύεται με νόμο, δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται» δήλωσε στη στήλη πηγή του υπουργείου Υγείας. Γίνεται και διαχωρισμός ανάμεσα στα επικίνδυνα μηχανήματα και αυτά που δεν είναι και συνήθως δεν προσφέρουν τα θαύματα που υπόσχονται. Ο θάνατος του Μαζωνάκη είναι η αιτία για να το ξαναδούν οι εμπλεκόμενοι φορείς και πολιτεία.

Υπό έλεγχο οι οδοντίατροι

Το Medwatch μεταξύ άλλων έπιασε και πολλούς οδοντίατρους να διαφημίζουν ότι κάνουν μπότοξ. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι θεραπευτικό στην στοματική κοιλότητα. Άπαντες θα ελεγχθούν και θα υποστούν τις ποινές που προβλέπονται όπως βεβαιώνουν πηγές του υπ. Υγείας διότι ασκούσαν ιατρική πράξη για την οποία δεν είχαν καμία εξειδίκευση και αδειοδότηση.