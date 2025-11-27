Όταν η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως δήλωνε ότι η κυβέρνηση επιθυμεί την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων, άπαντες την αντιμετώπιζαν με καχυποψία. Κράτησε επτασφράγιστο μυστικό τις διαπραγματεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, επί 7 μήνες. Ο μόνος που γνώριζε όλα τα βήματα ήταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η μεθοδική και επίμονη Κεραμέως, τελικά πέτυχε να υπογραφτεί την Τετάρτη (27.11.2025), μια ιστορική Κοινωνική Συμφωνία για την Ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους εκπροσώπους των εθνικών κοινωνικών εταίρων, τους Γιάννη Παναγόπουλο (ΓΣΕΕ), Σπύρο Θεοδωρόπουλο (ΣΕΒ), Γιώργο Καββαθά (ΓΣΕΒΕΕ), Σταύρο Καφούνη (ΕΣΕΕ), Γιάννη Παράσχη (ΣΕΤΕ) και Λουκία Σαράντη (ΣΒΕ).

Κεντροδεξιά υπογραφή

Ο πρωθυπουργός που ήταν παρών στις υπογραφές, επισήμανε ότι μια τέτοια κοινωνική συμφωνία υπογράφεται για πρώτη φορά και είναι επίτευγμα μιας κεντροδεξιάς κυβέρνησης η οποία θέτει κανόνες στην αγορά και προσφέρει ασφάλεια στον εργαζόμενο και σταθερότητα στον εργοδότη. Ούτε σοσιαλιστικής κυβέρνησης είναι ούτε αριστερής. Η Κεραμέως πήρε την μπουκιά από το στόμα της αντιπολίτευσης που ήταν σταθερά υπέρ των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στις οποίες έδιναν και ιδεολογικό πρόσημο, κοκκινοπράσινο.

Η υπουργός Εργασίας κάθισε τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες στο ίδιο τραπέζι και τελικά τα βρήκαν. Έστω σε ένα πρώτο αλλά πολύ σημαντικό βήμα για την κατάργηση των μνημονιακών δεσμεύσεων και επαναφέροντας την πλήρη μετενέργεια.

Στα πάνω της

Πολύ ανεβασμένες είναι οι μετοχές της υπουργού Εργασίας στο πρωθυπουργικό γραφείο.

«Νομίζω ότι αυτή η εικόνα, την οποία είδαμε σήμερα, τα λέει τελικά όλα για την κυβέρνησή μας» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνοντας ιδιαίτερα αναφορά στην υπουργό και την συμφωνία που υπηρετεί την κοινωνική συνοχή. Επίθεση φιλίας στους εργαζόμενους αλλά και τους εργοδότες κάνει η κυβέρνηση σε μια δύσκολη στιγμή που βρίσκεται υπό πίεση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη, την ακρίβεια κλπ.

Για γέλια και για κλάματα

Η «νέα αγρότισσα» Πόπη Σεμερτζίδου με τα φούξια νύχια και την Ferrari που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δέσμευσε περιουσία γύρω στα 2 δισ. ευρώ της ίδιας και της οικογένειας της, εμφανίστηκε την Τετάρτη στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα θετικά της ότι δεν ακολούθησε το παράδειγμα του Γιώργου Ξυλούρη, του γνωστού ως «Φραπέ», που επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής και της μη αυτοενοχοποίησης. Η Πόπη Σεμερτζίδου απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις.

Με τον δικό της τρόπο βέβαια. Μας ψυχαγώγησε. Ανάμεσα σε άλλα ισχυρίστηκε ότι δεν έχει στο όνομα της κανένα κινητό ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο, μόνο ένα μηχανάκι, «σκουτεράκι» που επειδή είναι τόσο μικρό ντρεπόταν να το πει, όπως είπε.

Αυγάτισαν

Η Πόπη Σεμερτζίδου διευκρίνισε ότι στις φωτογραφίες που ανέβαζε στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media, με την κόκκινη Ferrari, δεν ήταν δικιά της αλλά του συντρόφου της Χρήστου Μαγειρία.

«Έπρεπε να πάρω την άδεια κάποιου για να οδηγήσω το αμάξι του συντρόφου μου;» αναρωτήθηκε. «Σε άλλους αρέσουν ακίνητα και πισίνες» είπε για τον φίλο της που του αρέσουν τα ακριβά αυτοκίνητα. Πολλά ερωτήματα δέχτηκε πως έγινε οι επιδοτήσεις που έπαιρνε να εκτοξευτούν στα ύψη: το 2019 έλαβε 3.450 ευρώ, το 2020 4.052 ευρώ, το 2021 8.684 ευρώ, το 2022 14.127, το 2023 50.965, και το 2024 54.829 ευρώ. Απάντησε ότι ανέβασε τις καλλιέργειες της, πήρε σχέδιο βελτίωσης και γεωργικά μηχανήματα.

Έφερε και γούρι στον σύντροφο. Ο Μαγειρίας κέρδισε κάποιες φορές το τζόκερ όπως είπε η Σεμερτζίδου απαντώντας στις ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκης. Από διακριτικότητα προφανώς δεν ρώτησε τον σύντροφο ούτε πότε ούτε πόσα κέρδισε. Δεν γνώριζε. Να πάμε κι εμείς να παίξουμε στην Κρήτη γιατί τζόκερ κέρδισε και ο «χασάπης».

Απεργία πείνας

Η Πόπη Σεμερτζίδου διαμαρτυρήθηκε ότι στοχοποιήθηκε και καταστρέφεται η οικογένεια της, ότι δεν έχουν καλά – καλά να ταίσουν τα ζώα τους και δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. «Τι να κάνω; Απεργία πείνας έξω από τη βουλή;» συνέχισε τις προκλήσεις απαντώντας στο ΚΚΕ. Να απαλλαγούν από στελέχη με ανάλογο παρελθόν ζητούν βουλευτές της ΝΔ.

Ανάμεσα τους είναι και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η φθορά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται εν αναμονή της δεύτερης δικογραφίας που έρχεται με ρυθμούς χελώνας στη Βουλή.

Ποιος φραπές;

Την τακτική «δεν ήξερα, δεν είδα, δεν άκουσα» ακολούθησε στην Εξεταστική ο πρώην γραμματέας Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ Λάμπρος Αντωνόπουλος Έκανε αίτηση στο ΚΥΔ του Ξυλούρη – Φραπέ και πήρε 15.000€ το 2020, μεταβίβασε δικαιώματα γης στον γιο Ξυλούρη το 2021 αλλά κανέναν δεν ήξερε. Το ΠΑΣΟΚ για το δεύτερο υποστήριξε ότι ήταν απάτη.

Ο Αντωνόπουλος επέστρεψε τα 15.000€ και παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ «για λόγους ευθιξίας». Αν τα δικαιούνταν γιατί το έκανε; Την άλλη εβδομάδα θα κληθεί να καταθέσει στην Εξεταστική ο σύντροφος της Πόπης Σεμερτζίδου. Παράλληλα τρέχουν οι δίκες των υποθέσεων που εντόπισε η ελληνική δικαιοσύνη.

Οι αγρότες ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ τους για μπλόκα ενώ στην κυβέρνηση άναψαν τα κομπιουτεράκια για να βγουν τα ποσά της βασικής ενίσχυσης που θα αρχίσει να κατατίθεται μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Βελούδινο διαζύγιο

Τελικά χώρισαν οι δρόμοι του Στέφανου Κασσελάκη με τον διευθυντή του γραφείου του Μανώλη Καπνισάκη. Οι σχέσεις τους πέρασαν από πολλά κύματα. Για διάφορους λόγους ο Καπνισάκης δεν είχε καλές σχέσεις με αρκετά στελέχη. Το δίλημμα «ή εγώ ή αυτός» φέρεται να είχε θέσει στον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας και ο Ευάγγελος Αποστολάκης που αποστασιοποιήθηκε.

Μεγάλη ήταν η κόντρα και του πατέρα Θόδωρου Κασσελάκη με τον Καπνισάκη, ο οποίος μάλιστα διετέλεσε και δικηγόρος του. Ο Στέφανος αρκετές φορές αντέδρασε. Τώρα αποφάσισαν και οι δύο να βάλουν τέλος στη συνεργασία τους.

Ο Καπνισάκης επιστρέφει στο δικηγορική του γραφείο γιατί όπως λέει σε συνομιλητές του πρέπει να βιοποριστεί κιόλας. Το είχε συζητήσει με τον Στέφανο από το Μάιο.

Η Ραλλία στο τιμόνι

Δεν σβήνονται οι καλές στιγμές, όπως μου λένε. Ο Καπνισάκης ήταν κοντά στον Κασσελάκη στους πέτρινους μήνες που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και τα εσωκομματικά βέλη έπεφταν από παντού. Την θέση της διευθύντριας του γραφείου του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας αναλαμβάνει η βουλευτής Ραλλία Χρηστίδου. Είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια θέση πάει σε εν ενεργεία βουλευτή. Η Χρηστίδου ανέλαβε και έβγαλε εις πέρας διάφορες ειδικές αποστολές.

Η τελευταία ήταν η περιφρούρηση όταν ο Κασσελάκης πήγε να καταθέσει στεφάνι στο Πολυτεχνείο. Έχει καλές σχέσεις με τις οργανώσεις. Με την Γιώτα Πούλου επικεφαλής στο οργανωτικό «κάνουν ένα δυνατό δίδυμο» λένε στο Κίνημα.

Σταθερή αναφορά στο πλευρό του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας είναι ο διευθυντής ενημέρωσης και εξ απορρήτων του Μπάμπης Παπαδάκης.

Η αλήθεια του Τάιλερ

Στην αλήθεια του Αλέξη Τσίπρα, έτσι όπως την παρουσιάζει στο βιβλίο του, απαντάει με την δική του αλήθεια ο Τάιλερ Μάκμπεθ. Σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό όταν ο Κασσελάκης τον επισκέφθηκε στο Σούνιο για να τον ενημερώσει ότι σκοπεύει να διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μαζί του και ο σύζυγος του Τάιλερ ο οποίος είχε μια συζήτηση με την Μπέττυ Μπαζιάνα. Ο Τσίπρας αναφέρει ότι η σύντροφος του, του είπε πως σκέφτονται να υιοθετήσουν παιδιά και να τα μεγαλώσουν στο Μαξίμου. Κι όταν ρώτησε πως θα ήταν, εκείνη απάντησε ότι όλα γίνονται άμα υπάρχει αγάπη.

Ο σύζυγος του Κασσελάκη σε συνομιλητές του λέει ότι στη συνάντηση ρώτησε την Μπέτυ πως είναι να μεγαλώνουν μικρά παιδιά στο Μαξίμου γιατί νόμιζε ότι ο πρωθυπουργός έχει εκεί και την κατοικία του. Ο Τάιλερ είχε μόλις ένα μήνα στην Ελλάδα και νόμιζε ότι το Μαξίμου είναι όπως ο Λευκός Οίκος. Η σύντροφος του Τσίπρα του εξήγησε ότι εδώ λειτουργούν μόνο γραφείο και δεν χρειάζεται να μετακομίσει η οικογένεια του πρωθυπουργού.

Επειδή το πρωθυπουργικό επάγγελμα είναι πολύ απαιτητικό, ο Τάιλερ τη ρώτησε αν Τσίπρας χάνει στιγμές με τα παιδιά του. Η Μπέττυ του απάντησε ότι έχουν συμφωνήσει όλα τα ραντεβού και οι συσκέψεις να μπαίνουν έως στις 7 το απόγευμα, για να μπορεί να φεύγει ο Τσίπρας, να βλέπει τα παιδιά. Εκεί πρέπει η Μπέττυ να ανέφερε ότι αν υπάρχει αγάπη όλα γίνονται.

Το δέντρο

Για να κλείσουμε σε χριστουγεννιάτικο κλίμα σας παρουσιάζουμε το δέντρο που στόλισαν ο Στέφανος Κασσελάκης με τον σύζυγό του Τάιλερ Μάκμπεθ στο σπίτι τους στο Κολωνάκι.

Είναι στη γωνία απέναντι από το σαλόνι, στην πλευρά της τραπεζαρίας.