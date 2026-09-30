Παράταση της επιδότηση στο Diesel κίνησης πιθανόν στα 20 λεπτά θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στο υπουργικό συμβούλιο σήμερα. Τα 20 λεπτά θα είναι συμβολή κράτους και διυλιστηρίων και θα ισχύει έως τις 14 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι στα 15 λεπτά, 10 από το κράτος, 5 από τα διυλιστήρια. Η είδηση είναι ότι τα διυλιστήρια θα συνεχίσουν την επιδότηση και στην αμόλυβδη βενζίνη μέχρι τις 14/10 οπότε θα ληφθούν οι νέες αποφάσεις για καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης (στις 15/10 αρχίζουν οι πωλήσεις). Οι διαπραγματεύσεις γίνονται σε καλό κλίμα μεταξύ της κυβέρνησης και των διυλιστηρίων και φαίνεται να υπάρχει κατανόηση για το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που έχει προκύψει από το ράλι των τιμών.

Όχι στη μείωση ΕΦΚ

Η κυβέρνηση επιμένει να λέει όχι στη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ενώ θα μπορούσε, χωρίς άδεια από την ΕΕ, να τον μειώσει από τα 70 λεπτά που είναι τώρα στα 36 ή και στα 50. Πόνταρε στην ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια που δεν βρίσκει σύμφωνες όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Θα προσπαθήσει τώρα να πείσει τους πολίτες ότι το όφελος από τις επιδοτήσεις θα είναι μεγαλύτερος από ότι με μια μείωση του ΕΦΚ. Την περιμένει ανήφορος. Η μέγγενη της ακρίβειας σφίγγει. Η δυσαρέσκεια μεγαλώνει.

Απόστημα

Το απόστημα έσπασε; Ή θα κλείσει η πληγή γρήγορα και μετά θα ξεχαστούν όλα όπως συνήθως γίνεται στο γαλατικό χωριό η Ελλάς; Η κλινική – μαϊμού του Κολωνακίου που συγκέντρωνε την ελίτ στην οποία πουλούσε χρυσές τις παράνομες θεραπείες της η προφυλακισμένη γιατρός άνευ ειδικότητας, είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Έπρεπε να χάσει τη ζωή του τόσο άδικα ο αγαπημένος τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης για να κινητοποιηθεί το σύμπαν και να ανακαλύψει δεδομένα και αυτονόητα που τόσο καιρό υπήρχαν γύρω μας και ή τα αγνοούσαμε ή τα γνωρίζαμε αλλά αδιαφορούσαμε. Λειτουργούσαν δίπλα μας και θησαύριζαν ποντάροντας είτε στη ματαιοδοξία της μακροζωίας και της αιώνιας νεότητας είτε στην ελπίδα που αναζητεί ένας βαριά άρρωστος πάνω στην απόγνωση του.

197 στο κόκκινο

Το Medwatch του Άδωνι Γεωργιάδη που φτιάχτηκε και αξιοποιήθηκε μέσα σε ελάχιστα εικοσιτετράωρα, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης εντόπισε 197 κλινικές και ιατρεία σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη να βρίσκονται στο κόκκινο. Αυτό σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι πρέπει να ελεγχθούν επειγόντως. Με παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο, πουλούσαν παράνομες θεραπείες με θαυματουργά μηχανήματα. Έπρεπε να γίνει αυτός ο χαμός για να δραστηριοποιηθεί η Αρχή Διαφάνειας και να βάλει λουκέτο σε παράνομη κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε ακόμη και χημειοθεραπείες ενώ απαγορευόταν, αλλά πήγαινε τόσο καλά με τις ευλογίες των αρχών που ο επιχειρηματίας αγόρασε κι άλλες κλινικές. Σαν να ήταν εν υπνώσει και ξύπνησε ξαφνικά, εμφανίστηκε και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που αδειοδότησε την κλινική – κολαστήριο.

Λουκέτο τώρα

Η εμπειρία έχει δείξει ότι εάν δεν μπει λουκέτο γρήγορα σε όλα αυτά τα παράνομα κέντρα, πάλι θα βρεθούν τρύπες και ρωγμές στο σύστημα για να φυτρώσουν σαν μανιτάρια. Από το Medwatch δεν μπορεί να κρυφτεί πλέον κανένας. Ούτε τα παράνομα ιατρεία – κλινικές. Ούτε ιατρικοί σύλλογοι που τους έδωσε στο πιάτο ποιους θα ελέγξουν και γιατί, ούτε η αρχή διαφάνειας που έχει και την κύρια ευθύνη ούτε βέβαια και οι κατά τόπους περιφέρειες που δίνουν τις άδειες στις κλινικές. Πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Χρειάζεται αυστηροποίηση του νόμου και όχι πειθαρχικά όργανα που κρατούν χρόνια και στο τέλος αθωώνονται όλοι.

Ωχαδελφισμός ή συγκάλυψη;

Αλήθεια λειτουργούσε κάτι σωστά σε όλη αυτή την αλυσίδα; Προφανώς όχι. Ένας ακόμη ωχαδελφισμός σε όλο του το μεγαλείο δοκιμάζεται. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να κάνουν τις προτάσεις τους ώστε οι έλεγχοι και να γίνονται γρήγορα και να είναι αποτελεσματικοί. Για παράδειγμα , να μην εμφανίζεται για έλεγχο επιτροπή του ΙΣΑ σε μια κλινική – μαϊμού και τα παράνομα μηχανήματα να εξαφανίζονται άμπρα κατάμπρα και να μην τα βλέπει κανείς. Κόρακας κοράκου μάτι δε βγάζει. Να κάνουν προτάσεις οι γιατροί για την αυτοπροστασία τους για ανεξάρτητες επιτροπές. Όχι απλώς επιτροπές από γιατρούς επικεφαλής των οποίων είναι μέλη ΔΣ του ιατρικού συλλόγου που είναι συνδικαλιστές που ζητούν την ψήφο των συναδέλφων τους και δεν θέλουν να τους κακοκαρδίσουν.

Στο κόκκινο

Βαριές ήταν οι καταγγελίες που έγιναν για τις επιχειρηματικές – ιατρικές δραστηριότητες του Γιώργου Πατούλη. Η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη, μαζί με τα δημοσιεύματα του «ντοκουμέντο» που αφορούν την προσφορά υπηρεσιών και στην Μύκονο, έστειλα το φάκελο στον υπουργό Υγείας ο οποίος με τη σειρά του τον κατέθεσε στην Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχει κάποια πρόθεση από την κυβέρνηση για την κάλυψη Πατούλη στην περίπτωση που δεν μπορέσει να διαψεύσει τις καταγγελίες.

Στο κίτρινο

Η ολιστική γιατρός Μαρία Καρυστιανού εντοπίστηκε από το Medwatch διότι δήλωνε εξπέρ της κβαντικής ιατρικής που είναι μια θεωρία αλλά όχι ιατρική ειδικότητα. Με αυτήν την ιδιότητα της μπήκε στην κατηγορία κίτρινο. Το πιο σοβαρό όμως για το οποίο θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις είναι το μηχάνημα της βιοανάδρασης που έχει στο ιατρείο της και το διαφήμιζε δεόντως. Η ίδια υποστήριξε ότι δεν είναι παράνομο, υπάρχει παντού. Χωρίς τις προβλεπόμενες εγκρίσεις η χρήση του είναι “απαγορευμένη” δήλωσε η Ματίνα Παγώνη στο MEGA.

Και στο κόκκινο

«Το μηχάνημα που έχει η κ. Καρυστιανού “χτύπησε κόκκινο” στον έλεγχο που γίνεται στα ιατρεία με το Med Watch» τόνισε η πρόεδρος του ΠΙΣ. «Είναι ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που βοηθά να μάθει και να ελέγχει ο γιατρός τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή κτλ.». Αναρωτήθηκε γιατί μία παιδίατρος όπως είναι η Μαρία Καρυστιανού το χρησιμοποιεί στα παιδιά. «Για να το πάρεις αυτό το μηχάνημα, πρέπει να δηλωθεί, να πάρεις άδεια και μετά να το δουλεύεις» τόνισε η κ. Παγώνη.

Ισονομία

Όπως αναφέρουν οι πηγές της στήλης όντως το μηχάνημα αυτό είναι πιστοποιημένο στην ΕΕ. Άλλο αυτό όμως κι άλλο ποιος το χρησιμοποιεί. Χρειάζεται εξειδίκευση. Η κ. Καρυστιανού είχε νόμιμα το μηχάνημα; Είχε την σχετική πιστοποίηση ότι μπορεί να το χρησιμοποιεί; Πώς το χρησιμοποιούσε στα παιδιά; Θα κληθεί να απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Και καλό θα ήταν να μην επικαλείται την πολιτική της δραστηριότητα, υποστηρίζοντας ότι την πολεμούν. Αντίθετα μόνη της θα έπρεπε να προσφερθεί να την ελέγξουν αφού θεωρεί ότι είναι νόμιμη σε όλα. Έχει κάνει σημαία την ισονομία. Δεν μπορεί τώρα να την αμφισβητεί για τον εαυτό της.

Βαριά σκιά

Όπως και να το κάνουμε η παραπομπή ενός πρώην υπουργού στο Ειδικό Δικαστήριο ακόμη και για το αδίκημα παράβασης καθήκοντος που είναι πλημμέλημα, είναι βαρύ, πολύ περισσότερο όταν αφορά μία εθνική τραγωδία όπως ήταν οι 57 ψυχές που χάθηκαν στη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δήλωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Πιθανόν είναι να μην βγει η απόφαση μέχρι τότε. Η κυβέρνηση και η Ν.Δ. δεν θα αποφύγουν το πολιτικό κόστος, ανεξάρτητα με το ποια θα είναι η απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου. Δεν έγινε ότι έπρεπε να γίνει αμέσως μετά το τραγικό δυστύχημα. Δεν προστατεύτηκε ο χώρος ώστε οι εμπειρογνώμονες να κάνουν τη δουλειά τους όσο χρόνο κι αν χρειαζόταν και να δώσουν τις απαντήσεις που ήθελαν οι συγγενείς και οι επιζώντες για τα αίτια της τραγωδίας τα οποία ψάχνουν ακόμη περίπου τέσσερα χρόνια μετά…

Ο κακός εαυτός της κυβέρνησης είναι ο μεγαλύτερος υπονομευτής της. Και την ακολουθεί.