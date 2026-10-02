ΝΤΙΝ Με τον πρώτο μήνα της φετινής σεζόν να έχει ολοκληρωθεί, στα επιτελεία των καναλιών κοιτάζουν τους πίνακες της Nielsen με εμφανή αμηχανία, συνειδητοποιώντας ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ελεύθερη τηλεόραση χάνει σταδιακά τη δυναμική της, καθώς όλο και περισσότεροι τηλεθεατές απομακρύνονται από τους δέκτες τους. Η πραγματικότητα αποτυπώνει μια σταθερή υποχώρηση της κλασικής τηλεθέασης, με τη συνολική πίτα του γενικού συνόλου να έχει υποχωρήσει από το 69,5% του 2024 και το 67,8% του 2025, στο 67% του φετινού Σεπτεμβρίου. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Η πιο σοβαρή προειδοποίηση, όμως, έρχεται από το «δυναμικό κοινό» καθώς τον Σεπτέμβριο η κλασική τηλεόραση κέρδισε μόνο το 60% των τηλεθεατών ηλικίας 18-54 ετών, αποτυπώνοντας ότι το 40% επιλέγει πλέον τα «others», δηλαδή τις πλατφόρμες ή απλώς στρέφεται σε άλλες μορφές ψυχαγωγίας. Όταν τέσσερις στους δέκα ενεργούς πολίτες προσπερνούν τις νέες φιλόδοξες και ακριβές παραγωγές, το μήνυμα είναι σαφές: οι ανάγκες του κοινού έχουν αλλάξει και το πρόβλημα δεν είναι η εποχή, αλλά το ίδιο το περιεχόμενο. Ίσως λοιπόν είναι η κατάλληλη στιγμή οι ιθύνοντες να επαναπροσδιορίσουν το προϊόν τους και να κερδίσουν ξανά την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών προτού η τηλε-όραση καταλήξει χωρίς…όραση απέναντί της! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ε, μιλώντας για «την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών», δεν μπορώ να μην αναφέρω τη μακρόχρονη και δικαιολογημένη στήριξή τους στην Αγγελική Νικολούλη, η οποία από την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 23:20 θα ανάψει το «Φως στο Τούνελ» για 32η σεζόν. Πρόκειται για τη μακροβιότερη πλέον εκπομπή στην εγχώρια τηλεόραση, η οποία μάλιστα όλα τα χρόνια «ζωής» της σημειώνει υψηλές τηλεθεάσεις, αποδεικνύοντας ότι σε μια τηλε-όραση που συχνά χάνει την… όρασή της, κάποιοι ξέρουν ακόμα να ρίχνουν άπλετο φως στο σκοτάδι. Μένει να δούμε πότε η «Ελληνίδα Μις Μαρπλ» θα βγάλει από την ντουλάπα της το πρώτο… κόκκινο σακάκι της σεζόν, που δεν αποκλείεται να φορέσει… και στην πρεμιέρα! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ για την πρεμιέρα της ψυχαγωγικής εκπομπής του ΑΝΤ1 με τη Φαίη Σκορδά στο «τιμόνι» της. Η ομάδα που θα δουλεύει πίσω από τις κάμερες έχει ολοκληρωθεί και τις επόμενες ημέρες θα οριστικοποιηθεί και το τριμελές… το πολύ τετραμελές πάνελ που θα είναι δίπλα στην παρουσιάστρια. Έως τώρα σίγουρα στα σκαμπό θα βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπομπής ο Άρης Καβατζίκης και η Δέσποινα Τσόκου, ενώ αναζητείται ένα ακόμα πρόσωπο. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Τώρα, όσον αφορά ένα ακόμα… σενάριο τηλεοπτικής φαντασίας που θέλει τη Σκορδά να έχει κλείσει και για την παρουσίαση του «Dancing With The Stars», θα πω μόνο αυτό: προτεραιότητα του ΑΝΤ1 είναι να οριστικοποιηθεί το ότι το show θα βγει στον αέρα τον ερχόμενο Φεβρουάριο και στη συνέχεια να βρεθούν οι διαγωνιζόμενοι. Τότε θα γίνουν οι οριστικές συζητήσεις με τη Ζέτα Μακρυπούλια, αφού οι δύο πλευρές εξακολουθούν να έχουν άριστες σχέσεις, έστω και αν ο σταθμός του Αμαρουσίου πήρε -κυρίως λόγω κόστους- την κάκιστη απόφαση να «παγώσει» το «Ρουκ Ζουκ». ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Σε… ημιπαγωμένο πρότζεκτ αναφέρεται το σημερινό κουίζ, με τα στελέχη του σταθμού μάλιστα να μειώνουν μέρα με τη μέρα το μπάτζετ του, προκαλώντας πολύ έντονους καβγάδες με το κεντρικό πρόσωπο. Και μόνο ως κακό… κάκιστο αστείο μπορώ να πάρω τη φράση που ειπώθηκε σε επιτελικά γραφεία: «Ε, αν θέλει τόσο πολύ, ας πληρώσει από την τσέπη του»! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Κάποιες τέτοιες παρόμοιες συμπεριφορές… και στρατηγικές, πάντως, το μόνο που έχουν καταφέρει είναι να πυροδοτήσουν «εκρήξεις» που τελικά κανείς… δεν μπόρεσε να μαζέψει…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ