Ελλάδα

Απαγορευτικό απόπλου στο λιμάνι του Πειραιά – Δεμένα παραμένουν τα πλοία σε Ραφήνα και Λαύριο

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, αργότερα το απόγευμα θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση, προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα πραγματοποιηθούν τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη
(ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
(ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Κανένα πλοίο δεν θα αναχωρήσει από τον Πειραιά μέχρι τις 8 το βράδυ της Παρασκευής (2.10.26), καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές φθάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, αργότερα το απόγευμα και με βάση την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση, προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα πραγματοποιηθούν τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη.

Την ίδια ώρα, δεμένα εξακολουθούν να παραμένουν τα πλοία και στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται, πριν μεταβούν στα λιμάνια, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

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