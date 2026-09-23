Κλιμακώνεται ο πόλεμος μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης για την μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ(24%) στα καύσιμα. Το ποιος έχει δίκιο είναι κάπου στη μέση. Αλλά αυτή που πρέπει να κάνει πίσω, στη δεδομένη χρονική στιγμή με το ράλι στις τιμές που έχει εξαντλήσει την υπομονή των πολιτών και η δυσαρέσκεια χτυπάει ταβάνι, είναι η κυβέρνηση. Μεγάλη μουρμούρα υπάρχει και μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ. Βουλευτές ειδικά από περιφέρειες όπου το κρύο άρχισε κιόλας, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ενόψει και των εκλογών.

Ακριβή μου Ελλάδα

Η Ελλάδα είναι η 4η πιο ακριβή χώρα στα καύσιμα. Τα επιβαρύνει με ΕΦΚ 0,70 € ανά λίτρο και ΦΠΑ 24% στο σύνολο του κόστους. Δηλαδή η τελική φορολογία φτάνει στο 60% της τιμής στην αντλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει στα κράτη – μέλη να έχουν ελάχιστο ΕΦΚ 0,36 ευρώ το λίτρο, δηλαδή τον μισό από αυτόν που επιβάλλει η χώρα μας. Τα έσοδα από αυτούς τους φόρους φτάνουν γύρω στα 3,6 – 4 δις το χρόνο. Άρα η οποιαδήποτε μείωση θα πρέπει να αντικατασταθεί με έσοδα από φορολόγηση άλλων πηγών. Μπορεί να μη χρειάζεται η άδεια της ΕΕ για τη μείωση αλλά δεν μπορεί καμία χώρα και πολύ περισσότερο η Ελλάδα που πέρασε κι από μνημόνια να μην τηρεί τους δημοσιονομικούς κανόνες που στην περίπτωσή της είναι πιο αυστηροί.

Επιδοτήσεις, επιδοτήσεις

Η τακτική που έχει ακολουθήσει μέχρι τώρα η κυβέρνηση ήταν να τα παίρνει από τη μία τσέπη και να τα δίνει από την άλλη. Βάζει φόρους και δίνει επιδόματα. Αυτό όμως πια δεν το δέχονται οι πολίτες. Θα πρέπει να κάνει στροφή 90 μοιρών αν όχι 180, πριν να είναι αργά και η ΝΔ ακολουθήσει τον δρόμο του CDU. Μετά τις τρεις ταπεινωτικές ήττες που υπέστη ο Μερτς τρέχει να ανακτήσει την ταυτότητα του λαϊκού κόμματος της Μέρκελ, αν και πολλοί πιστεύουν ότι έχασε πολύ χρόνο και δεν έχει σχέδιο που να πείθει ότι όντως θα αλλάξει.

Ρήτρα διαφυγής

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέτυχε μία επιτυχία με την ρήτρα διαφυγής στα εξοπλιστικά προγράμματα που ήταν πρόταση δική του και άλλων πρωθυπουργών και τελικά υιοθετήθηκε και η Ελλάδα εξασφάλισε ένα δις ευρώ. Ο νέος στόχος του είναι να διεκδικήσει ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Δηλαδή τα μέτρα που λαμβάνονται για να στηριχθούν ιδιαίτερα οι αδύναμες κοινωνικές ομάδες, να μην υπολογίζονται στις δαπάνες ώστε να χρειάζονται να βρεθούν έσοδα από αλλού. Αντέδρασαν οι βόρειοι και οι ορθόδοξοι της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Το πρόβλημα όμως των καυσίμων και ευρύτερα της ενέργειας έχει αρχίσει να γίνεται πιεστικό σε όλες τις χώρες.

Εφιάλτης

Στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής στα μέσα του Οκτώβρη το θέμα θα απασχολήσει τους 27 ηγέτες. Η ΕΕ κινείται με ρυθμούς χελώνας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μην την περιμένει, να πάρει τολμηρές αποφάσεις. Η μείωση του ΕΦΚ στο ήμισυ για δύο μήνες μέχρι να φανεί που πάει η κατάσταση με τους τρεις πολέμους, δεν θα ρίξει τον προϋπολογισμό έξω. Η Ολλανδία που έχει τον υψηλότερο φόρο βενζίνης στην ΕΕ, με 0,79 ευρώ ανά λίτρο, τον μείωσε. Το ίδιο και η Ιταλία (0,73). Η 3η ακριβότερη στα καύσιμα λόγω φόρων, Φινλανδία (0,72) ζήτησε άδεια από την Κομισιόν και την πήρε ώστε να προχωρήσει σε μείωση μικρότερη και από το κατώτερο 0,36.

Εμμονή!

Την Πέμπτη το οικονομικό επιτελείο θα παρουσιάσει τα μέτρα στήριξης. Υπάρχουν υποσχέσεις για ανάσες. Αυτό όμως που αναμένεται είναι το τολμηρό βήμα της μείωσης των φόρων των καυσίμων. Έχει συζητηθεί τόσο πολύ στη δημόσια σφαίρα που δεν ξέρω εάν θα ελαφρύνουν το βαρύ κλίμα τα άλλα μέτρα που θα ανακοινωθούν ακόμη και αν έχουν το ίδιο οικονομικό αποτύπωμα. Η κοινωνία βλέπει μία εμμονή στην κυβέρνηση κι αυτό θα πρέπει να προβληματίσει το Μαξίμου.

Βγαίνει μπροστά ο Τσίπρας

Καλά είναι τα νέα στελέχη, τουλάχιστον κάποια από αυτά στις δημόσιες εμφανίσεις τους, αλλά η ΕΛΑΣ φρέναρε μετά το καλοκαίρι. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε την πεποίθηση ότι αφού μέσα σε μια νύχτα από την ανακοίνωση του κόμματος του, πήρε την δεύτερη θέση, θα ήταν εύκολο με τη δυναμική που παρουσίαζε να φτάσει το 20% και στις δεύτερες εκλογές να βγει πρώτος, διότι θεωρεί ότι έχει το ατού ότι μπορεί να κάνει κυβέρνηση συνεργασίας ενώ ο Μητσοτάκης όχι. Οι πληροφορίες λένε ότι θα πυκνώσει τις συνεντεύξεις, τα TikTok και ξεκινάει μεγάλο πρόγραμμα περιοδειών. Θα παίξει το προσωπικό του χαρτί. Η γνώμη μου είναι ότι τα νέα στελέχη είναι καλά αλλά τόσο όσο. Κάποια μιλάνε σωστά ελληνικά και μπορούν να σταθούν σε μία τηλεοπτική συζήτηση. Άλλα κάνουν γκάφες, άλλα παρουσιάζουν τις προσωπικές τους απόψεις. Ότι είχαν να δώσουν στον Τσίπρα με την έννοια του πολιτικού οφέλους το έδωσαν. Ο παλιός είναι αλλιώς. Πάλι θα το γράψω για τον τομεάρχη Εργασίας Διονύση Τεμπονέρα που ξεχωρίζει σε όλες του τις τοποθετήσεις. Όπως και ο γραμματέας της ΠΕ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

Να αλλάξουν πάροχο!

Το επικοινωνιακό επιτελείο με εξαίρεση ένα άτομο, δεν ξέρει τη δουλειά. Η πρόθυμη κατά τα άλλα εκπρόσωπος Θεώνη Κουφονικολάκου, δεν μπορεί να επικοινωνεί μέσω μηνυμάτων γιατί μονίμως το κινητό της… δεν έχει σήμα. Να αλλάξει τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Τα αντανακλαστικά είναι πολύ σημαντικά σε κάποιον που υποτίθεται ότι πρέπει να ασκεί επικοινωνιακή στρατηγική. Γιατί αυτή είναι δουλειά του εκπροσώπου. Όχι μόνο οι συνεντεύξεις και οι ατάκες. Ευτυχώς στην Αμαλίας που υπάρχει ο Ανδρέας Μπούσιος και τραβάει το κουπί.

«Στην ψυχή»

Με σταθερά βήματα και μεθοδικότητα ο Αντώνης Σαμαράς προετοιμάζει το κόμμα του ενώ παρακολουθεί τα πολιτικά τεκταινόμενα. Οι συνεργάτες του υπόσχονται «εκπλήξεις» και πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν ότι δεν είδαμε με την παρουσίαση κανενός άλλου κόμματος από τα νέα που εμφανίστηκαν. Προετοιμάζεται με μεγάλη προσοχή και το κείμενο με τις θέσεις με τις οποίες θα παρουσιαστεί ως πρόεδρος ενός νέου κόμματος.

Θα πει πράγματα «που θα αγγίξουν την ψυχή των παραδοσιακών νεοδημοκρατών» λένε συνεργάτες του.

«Θα ξεφουσκώσει»

Δεν θα μιλήσει μόνο για τα εθνικά αλλά για όλη την ατζέντα θεμάτων που αγγίζουν την καθημερινότητα και τα προβλήματα. Οδικός χάρτης υπάρχει αλλά ένας θα πατήσει το κουμπί και αυτός είναι ο Αντώνης Σαμαράς ο οποίος ακόμη δεν έχει πάρει την τελική του απόφαση για τον ακριβή χρόνο. Άλλωστε δεν βιάζεται. Η εκτίμηση που έκανε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα πάει σε εκλογές επιβεβαιώθηκε όπως και η εκτίμησή του ότι η Μαρία Καρυστιανού θα ξεφουσκώσει.

Λακωνία – Μεσσηνία

Πολιτικοί του φίλοι θεωρούν ότι ένα κόμμα Κασιδιάρη δεν θα τον επηρεάσει γιατί έτσι κι αλλιώς ήταν ο πρωθυπουργός που έστειλε τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή. Κάποιες έρευνες όμως που κυκλοφόρησαν σε κομματικά γραφεία, έδειξαν ότι παλαιοί υποστηρικτές της ΧΑ από την Λακωνία και τη Μεσσηνία για παράδειγμα ενώ θα ψήφιζαν Σαμαρά τώρα κατευθύνονται προς τον Κασιδιάρη. Αυτό δείχνει μία τάση αλλά η πραγματική θα φανεί όταν ο πρώην πρωθυπουργός ανακοινώσει το κόμμα του και μπει κανονικά στις μετρήσεις.

Συγγνώμην

Τα έχουν μπερδέψει στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ή δεν ξέρουν τι σημαίνει σεξισμός και καλό θα ήταν να μάθουν, ή κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν μήπως και το θέμα ξεχαστεί. Μιλάμε για την απίστευτη φράση του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη προς την εκπρόσωπο της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου ότι «χαριεντιζόταν με υπουργούς του ΠΑΣΟΚ». Όταν ακούγονται τέτοια πράγματα στο δημόσιο πολιτικό λόγο, όλα σταματούν εκεί. Δεν έχει καμία σημασία τι είπε ο ένας τι είπε ο άλλος τι σχολίασε ο τρίτος. Να σοβαρευτούν στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ιδιαίτερα ο Φαραντούρης που έχει ξεφύγει και αδικεί τον εαυτό του. Και που είστε ακόμη! Τα νεύρα είναι στα κάγκελα και έχουμε μπροστά μας τουλάχιστον 6 – 7 μήνες μέχρι τις εκλογές.