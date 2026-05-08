Βασίλης Παπαδρόσος – Αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ΑΝΤ1

Συνεχίζονται οι ραγδαίες εξελίξεις στο τηλεοπτικό τοπίο, με πολλές αλλαγές που όπως φαίνεται θα διαμορφώσουν νέα δεδομένα την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Όπως πρώτα είχα αναφέρει στο newsit.gr ο Βασίλης Παπαδρόσος αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ μετά από επτά χρόνια στη θέση του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης και Ειδήσεων του Ομίλου ΣΚΑΪ. Μια είδηση που έσκασε σαν «βόμβα» στο τηλεοπτικό τοπίο, αφού η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών είχε κριθεί ως επιτυχημένη.

Ενώ όμως, το συμβόλαιό του με τον ΣΚΑΪ είχε ισχύ έως τον Ιούνιο του 2027, οι παρεμβάσεις που λέγεται ότι δεχόταν το τελευταίο διάστημα και ιδιαίτερα μετά την τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Ζούλα ως Εντεταλμένου Συμβούλου Ενημέρωσης και οι έντονες διαφωνίες σε βασικά θέματα, στάθηκαν αφορμή ο Βασίλης Παπαδρόσος να υποβάλει την παραίτησή του, που τελικά έγινε αποδεκτή από τον Όμιλο του Φαλήρου.

Ενώ λοιπόν έκλεισε την πόρτα του ΣΚΑΪ ο Βασίλης Παπαδρόσος ανοίγει μία νέα, αυτή του ΑΝΤ1, όπου σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μου είναι οριστικό ότι θα αναλάβει τη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης και Ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Άλλωστε, μετά την αποχώρησή του από τον ΣΚΑΪ, ήταν κοινή παραδοχή στους τηλεοπτικούς κύκλους πως ένα τόσο ικανό και έμπειρο στέλεχος δεν θα μπορούσε να μείνει για μεγάλο διάστημα εκτός τηλεοπτικής αγοράς.

Το όνομά του βρισκόταν εδώ και καιρό στο επίκεντρο συζητήσεων και μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες έγκυρες πληροφορίες μου, το στέλεχος δέχτηκε πρόταση και από τον ALPHA. Τελικά όμως, η συμφωνία έκλεισε με τον ΑΝΤ1 και μάλιστα σε μία ιδιαίτερα απαιτητική τηλεοπτική περίοδο για την ενημέρωση, αφού το επόμενο διάστημα αναμένεται πολιτικά «θερμό», με τις επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Μένει πλέον να κυκλοφορήσει επίσημη ανακοίνωση από τον ΑΝΤ1, αλλά σίγουρα πρόκειται για ένα deal που θα ανεβάσει τον ανταγωνισμό στα δελτία ειδήσεων και στις ενημερωτικές εκπομπές.

Βέβαια από το περιβάλλον του Βασίλη Παπαδρόσου υποστηρίζουν ότι δεν έχει επέλθει οριστική συμφωνία με τον ΑΝΤ1 ενώ μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες έγκυρες πληροφορίες μου, το έμπειρο στέλεχος συνεχίζει να δέχεται πίεση και από άλλον τηλεοπτικό σταθμό. Ωστόσο θα δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα…