Μία φιλόδοξη κινηματογραφική ταινία που είναι αφιερωμένη στον πρώτο Κυβερνήτη της σύγχρονης Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια.

Το σενάριο και την σκηνοθεσία της ταινίας «Καποδίστριας» υπογράφει ο καταξιωμένος δημιουργός Γιάννης Σμαραγδή, ενώ το καστ απαρτίζουν μεταξύ άλλων οι Αντώνης Μυριαγκός (Καποδίστριας), Φίνμπαρ Λιντς (Μέτερνιχ), Τάσος Χαλκιάς (Πρωθυπουργός Σπηλιάδης), Μάξιμος Μουμούρης (Κολοκοτρώνης), Νικορέστης Χανιωτάκης (Νικόδημος), Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη (Ρωξάνδρα), Δημήτρης Γεωργιάδης (Τσάρος Αλέξανδρος), Μαίρη Βιδάλη (Μαντώ Μαυρογένους), Καίτη Ιμπροχώρη (Charlotte de Sor), Παύλος Κοντογιαννίδης (Κουντουριώτης), Μιχάλης Ιατρόπουλος (Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης), Νίκος Κορδώνης (Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος), Δημήτρης Δανίκας (Κανάρης).

Πρόκειται για μια παραγωγή της Αλέξανδρος Φιλμ της οποίας τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν στα μέσα του καλοκαιριού και έλαβαν χώρα στην Ελλάδα (Αθήνα, Ναύπλιο, Κέρκυρα, Ύδρα, Μάνη, Σούνιο) αλλά και στο εξωτερικό (Ρουμανία, Ελβετία). Η ταινία είναι προγραμματισμένο να βγει στις αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου από την Tanweer, ενώ μετά την προβολή της στις κινηματογραφικές αίθουσες θα μεταδοθεί σε Α’ τηλεοπτική προβολή στα κανάλια Novacinema, καθώς η Nova είναι συμπαραγωγός της μεγάλης αυτής κινηματογραφικής παραγωγής.

Η ταινία αναδεικνύει τη ζωή του Ιωάννη Καποδίστρια που υπερασπίστηκε με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, χωρίς να διστάσει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση. Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα τη μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία.

Οι πρωταγωνιστές μιλώντας στην κάμερα των καναλιών Novacinema, αναφέρθηκαν για τις προκλήσεις και τις απαιτήσεις των ρόλων τους, αλλά και για την άψογη συνεργασία τους με τον σκηνοθέτη Γιάννη Σμαράγδη.

Τόνισαν πόσο σπουδαίος και εμπνευσμένος δημιουργός είναι, καταφέρνοντας να μεταφέρει με μοναδικό τρόπο το όραμά του σε καθέναν από αυτούς, καθοδηγώντας τους με ευαισθησία και επαγγελματισμό.

Στην κάμερα μίλησε και ο δημιουργούς της ταινίας, Γιάννης Σμαραγδής, υπογραμμίζοντας πως η ψυχή και η αφοσίωση των ηθοποιών έδωσαν ζωή σε κάθε σκηνή, μεταφέροντας με βάθος και συναίσθημα το πάθος και την ιστορική σημασία της ταινίας.