Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – επόμενο επεισόδιο: Η Ιουλία έρχεται σε σύγκρουση με τη Μαριέττα

Νέες εξελίξεις έρχονται στο νέο επεισόδιο της γνωστής σειράς του Alpha, το «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που θα προβληθεί την Πέμπτη 26 Μαρτίου στις 23:30 το βράδυ.

Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στο νέο επεισόδιο της γνωστής σειράς του Alpha, Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026

Επεισόδιο 44: Η απόφαση της Μαγδαληνής να φύγει ξαφνικά για το χωριό αιφνιδιάζει τον Οδυσσέα και φανερώνει το ρήγμα ανάμεσά τους, καθώς εκείνη κρατά σκληρή στάση και αποφεύγει να του δώσει εξηγήσεις. Την ίδια ώρα, η Ασπασία προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις μετά τη νύχτα με τον Στέλιο, όμως η ταραχή της είναι εμφανής, ενώ οργανώνει κρυφά μια γιορτή για τα γενέθλια του Μίμη. Στο ίδρυμα, η Μελισσάνθη συγκλονίζεται από όσα βλέπει και γνωρίζει έναν γιατρό που της μιλά για τη σκληρή πραγματικότητα των τραυματιών του πολέμου, πριν η απρόσμενη εμφάνιση του Άγγελου την φέρει σε δύσκολη θέση.

Η Ιουλία έρχεται σε ανοιχτή σύγκρουση με τη Μαριέττα για την απόσυρση της καταγγελίας, ενώ ο Φωκάς, πληγωμένος από την επιμονή των γονιών του στο διαζύγιο, απομακρύνεται. Παράλληλα, οι εξελίξεις στην παραγωγή της ταινίας ανησυχούν την Πολυξένη για το πώς αυτές μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον της στη δουλειά.

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.