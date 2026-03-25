Γη της ελιάς – επόμενο επεισόδιο: Η Αλεξάνδρα μαθαίνει για το ειδύλλιο του Μανώλη με την Αμαλία

Έντονες συγκρούσεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ξαφνικές αποφάσεις αλλάζουν τις ισορροπίες στη «Γη της ελιάς». Τι θα δούμε στο επεισόδιο που θα προβληθεί την Πέμπτη 26 Μαρτίου, στις 23:00.

Γη της ελιάς – Πέμπτη 26 Μαρτίου

Επεισόδιο 101ο: H γυμνή φωτογραφία του Μιχάλη στο κινητό της Αθηνάς βγάζει τον Τζον εκτός ελέγχου και οι δύο άντρες πιάνονται στα χέρια. Η Αριάδνη πηγαίνει δώρα στην Ισμήνη, δείχνοντας καλή θέληση, όμως η Ισμήνη δεν «τσιμπάει». Η Αλεξάνδρα μαθαίνει για το ειδύλλιο του Μανώλη με την Αμαλία και η αντίδρασή της τον αφήνει άφωνο. Μια καινούρια συμμαχία γεννιέται όταν η Μαρουσώ παραδίδει στον Αντώνη και τη Χριστιάνα το μοναδικό αντίγραφο από το υλικό των καμερών. Στο καφενείο, ο Νίκος (Στέλιος Μοίρας), ο γιατρός, βρίσκει την Αριάδνη μόνη της και της κάνει ένα άγαρμπο φλερτ, φέρνοντάς τη σε δύσκολη θέση. Η Ερωφίλη παραδέχεται στον Μανώλη τα συναισθήματά της για τον Στάθη κι ο αδελφός της την παροτρύνει να μιλήσει απευθείας στον Στάθη. Η Βασιλική σχεδιάζει κάτι που θα δοκιμάσει τη σχέση της με τον Στέφανο και ζητά τη βοήθεια της Μαλένας. Στο μεταξύ, η Ισμήνη, αποφασισμένη κι ανεξέλεγκτη, χρηματίζει μια νοσηλεύτρια, μπαίνει στον χώρο με τις θερμοκοιτίδες και είναι έτοιμη να αρπάξει το μωρό.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Ορέστης, ο Νίκος Νικολάου

Και οι: Στέλα Φυρογένη, Κούλλης Νικολάου, Βάσια Παναγοπούλου, Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA