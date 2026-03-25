Γιάννης Ζουγανέλης: Θέλω να είμαι απέναντι στην εξουσία και ό,τι κακό κάνει να την πολεμάω

Στις προτάσεις που δέχεται για να βρεθεί στον χώρο της πολιτικής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Ζουγανέλης στη νέα συνέντευξη που έδωσε στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη.

Μιλώντας στη Σάσα Σταμάτη, ο Γιάννης Ζουγανέλης έκανε και έναν απολογισμό της σχέσης που διατηρεί διαχρονικά με την τηλεόραση.

Σάσα Σταμάτη: Στην τηλεόραση δεν σας βλέπουμε.

Γιάννης Ζουγανέλης: Πως… Έκανα φέτος. Έπαιξα σε ένα σίριαλ, το «Καλά θα πάει κι αυτό» που έγραψε ο Δημήτρης Αποστόλου. Μια χαρά. Επιλέγω. Δεν έχω καταφέρει να αποσπάσω την εμπιστοσύνη από τους παράγοντες της τηλεόρασης να κάνω μια δουλειά η οποία θα μου επιτρέπει να εκφράζομαι με τη δική μου αισθητική στη σάτιρα και την κωμικότητα, που θεωρώ πως είναι ό,τι πιο σοβαρό υπάρχει στη ζωή.

Μου έχουν κάνει προτάσεις, αλλά ήταν κάπως καθοδηγούμενες, «μην πεις γι’ αυτόν, μην πεις γι’ αυτόν» και αρχίζω και ανησυχώ. Κάποιοι άλλοι, που τα λένε, τι συμβαίνει και μπορούν; Είναι περισσότερο μάγκες από εμένα; Αlλά κάνω πολλά πράγματα. Παίζω στον κινηματογράφο. Θα κάνω κάτι που είναι απολύτως δικό μου και όποιος θέλει το παίρνει, όποιος δεν θέλει… έχω το κανάλι μου. Έχω ήδη 30.000 μέλη και με παρακολουθούν.

Σάσα Σταμάτη: Με την πολιτική σας ενδιαφέρει να ασχοληθείτε;

Γιάννης Ζουγανέλης: Βεβαίως, ασχολούμαι, γιατί είμαι Έλληνας πολίτης. Ο Έλληνας πολίτης ελέγχει, λογικά, και τον πολιτικό, τον κρίνει. Αλλά δεν μπορείς να μην είσαι πολίτης. Γιατί τότε σου φταίνε όλοι οι άλλοι χωρίς εσύ να βάλεις το χεράκι σου. Είμαι, λοιπόν, βαθιά πολιτικό ον και έχω προτάσεις από το ’84, να φανταστείς, για να ενταχθώ σε κόμμα. Δεν μου πέρασε καθόλου από το μυαλό.

Δεν θέλω να είμαι μέρος της εξουσίας. Θέλω να είμαι απέναντι της και ό,τι κακό κάνει να την πολεμάω. Το κάνω όλα μου τα χρόνια.