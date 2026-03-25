Να μ’ αγαπάς – επόμενο επεισόδιο: Ένας άγνωστος άνδρας τηλεφωνεί στη Σοφία

Εξελίξεις στο επόμενο επεισόδιο του Να μ' αγαπάς, της γνωστής σειράς του Alpha που θα προβληθεί την Πέμπτη 26.03.2026, στις 20:00.

Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στο επόμενο επεισόδιο της γνωστής σειράς του Alpha, Να μ' αγαπάς.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026

Επεισόδιο 87: Ο Θεόφιλος, παρά την εύθραυστη υγεία του, ζητά από τη Βέρα να τον συνοδεύσει στο ξενοδοχείο. Εκεί αντικρίζει τη νέα ταμπέλα. Το σοκ είναι τεράστιο. Την ίδια ώρα, ένας άγνωστος άντρας γύρω στα 50 φτάνει μυστικά σε απομακρυσμένο ξενοδοχείο στο Ναύπλιο. Από το δωμάτιό του τηλεφωνεί στη Σοφία και το παιχνίδι μόλις μπαίνει σε νέα φάση.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions