Μέσα στον… ορυμαγδό ειδήσεων για το πως προχωρά η διαπραγμάτευση για «Συμφωνία» στην Ουκρανία αλλά και τις τρικλοποδιές που μπαίνουν με αποκαλύψεις μυστικών συνεννοήσεων «ένθεν κακείθεν» για να μπλοκαριστεί, εμφανίστηκε στα αμερικανικά ΜΜΕ (Wall Street Journal) η ακόλουθη δημοσίευση.

Εδώ και 2,5 χρόνια (δηλαδή ακόμα επι Καγκελαρίας Σολτς) η Γερμανία ε συνεργασία με τις ΗΠΑ στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ δουλεύει χωρίς διακοπή ένα σχέδιο με την επωνυμία Operation Plan Germany («OPLAN-DEU») το οποίο στοχεύει στο πως θα κινητοποιήσει 800 χιλιάδες στρατιώτες toy NATO προς Ανατολάς σε «ενδεχόμενη» πολεμική αναμέτρηση με την Ρωσία. Ήδη σύμφωνα με το δημοσίευμα γίνεται δοκιμαστική μοντελοποίηση της ενεργοποίησης του σχεδίου με μονάδες τους στρατού, δοκιμή αντοχών υποδομών, κ.λ.π.

Το πρώτο που θα μπορούσε να πεί κανείς είναι πως είναι παράδοξο που το δημοσίευμα αυτό βγαίνει από αμερικανικό ΜΜΕ. Αλλά είναι εύκολο να εξηγήσει κανείς το γιατί, αν το «διαβάσει» σαν απάντηση στην πρόσφατη αποκάλυψη της μυστικής συνεννόησης αμερικανών και ρώσων αξιωματούχων, για την προώθηση της περιβόητης πλέον συμφωνίας των 28 ή 19 σημείων. Κάτι σαν «μία σου και μία μου» στο παιχνίδι των φίλων και εχθρών σε μία τέτοια συμφωνία… Άλλωστε τόσο η αποκάλυψη της μυστικής συνεννόησης ρώσων – αμερικάνων όσο και του υλοποιούμενου ήδη μυστικού σχεδίου «OPLAN-DEU» στην Γερμανία, βγήκε μέσα από αμερικανικά ΜΜΕ που προφανώς εκπροσωπούν τις δύο αντίθετες πολιτικές μέσα στην Ουάσιγκτον. Και οι δύο αποκαλύψεις επίσης είναι προφανές ότι δεν θα μπορούσαν να γίνουν παρα μόνο με την «βοήθεια» των μυστικών υπηρεσιών που υπηρετούν τις αντίθετες δυνάμεις…

Αλλά εδώ δεν είναι αυτό το σημείο το πλέον σημαντικό. Το πλέον σημαντικό είναι ότι όπως αποκαλύπτεται, ακόμα και αν η συμφωνία διαπραγμάτευσης προχωρήσει και επιτευχθεί με 28 ή με 19 ή με 9 όρους μία «συμφωνία ειρήνης» στην Ουκρανία, είναι ήδη έτοιμη ή μάλλον ετοιμάζεται η επόμενη ακόμα μεγαλύτερη πολεμική «ρήξη» με εμπλεκόμενη άμεσα την Ευρώπη και τον «εχθρό προς Ανατολάς» την Ρωσία.

Θα μπορούσε να πεί κανείς επίσης ότι αυτό που ζούμε δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία επιχείρηση επανάληψης με άλλους όρους, της «ειρήνης» μέσα από τις συμφωνίες του Μινσκ. Αυτές δηλαδή που όπως παραδέχθηκε η κα Μέρκελ δημοσίως είχαν υπογραφεί από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ και την Ρωσία, μόνο και μόνο για να κερδηθεί χρόνος και να εξοπλιστεί η Ουκρανία, για να ξεκινήσει αυτό που έχει καταλήξει στο …σήμερα.

Σε κάθε περίπτωση, τόσο το δημοσίευμα «αποκάλυψη» του Bloomberg όσο και η … απάντηση «αποκάλυψη» από την Wallstreet Journal, αναδεικνύουν ένα χαρακτήρα αντιπαράθεσης με τέτοιο βάθος και έκταση που ακόμα και η επίτευξη μιας Συμφωνίας Ειρήνης σήμερα στην Ουκρανία δεν φαίνεται ικανή να εξασφαλίσει στους ευρωπαίους, ότι η επόμενη ημέρα στην Ε.Ε. θα μπορεί να «ειρηνική». Και όχι «εμπόλεμη» σε διαστάσεις που θα ξεπερνούν εκείνες του πολέμου στην Ουκρανία…

Άλλωστε ο πόλεμος στην Ουκρανία φαίνεται πως οδεύει στο τέλος του, όχι γιατί οι διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν οπωσδήποτε σε συμφωνία, αλλά γιατί όπως δηλώνει η τέως εκπρόσωπος του Ζελένσκι, Ιουλία Μέντελ: «Η χώρα μου αιμορραγεί μέχρι θανάτου. Πολλοί από αυτούς που ενστικτωδώς αντιτίθενται σε οποιαδήποτε ειρηνευτική πρόταση πιστεύουν ότι υπερασπίζονται την Ουκρανία. Με όλο τον σεβασμό, αυτή είναι η πιο ξεκάθαρη απόδειξη ότι δεν έχουν ιδέα τι πραγματικά συμβαίνει στην πρώτη γραμμή και στο εσωτερικό της χώρας αυτή τη στιγμή…».

Μετά την Ουκρανία λοιπόν, τι πρέπει να περιμένουμε; Στο Βερολίνο, το Παρίσι, την Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες γνωρίζουν και το δουλεύουν ήδη στο «OPLAN-DEU». Εμείς εδώ γνωρίζουμε;