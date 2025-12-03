Τα τελευταία 24ωρα ο οικονομικο/στρατιωτικός… παραλογισμός στην Ενωμένη (;) Ευρώπη, φαίνεται πως πάει έχει χτυπήσει «κόκκινο». Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι αμερικανο-ρωσικές διαπραγματεύσεις στη Μόσχα για το σχέδιο ειρήνευσης στην Ουκρανία, στην Ευρώπη συνεδριάζουν οι Υπουργοί Άμυνας με αντικείμενο την προετοιμασία για ρωσική εισβολή το… 2028. Ταυτόχρονα όμως λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα από τις Βρυξέλλες που συνεδριάζουν οι Υπουργοί Άμυνας, στην Φρανκφούρτη στην έδρα της ΕΚΤ, οι ευρωπαίοι κεντρικοί τραπεζίτες υποχρεώνονται να υψώσουν «τείχος προστασίας» για το ευρώ και την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών τραπεζών, δηλώνοντας την κάθετη αντίθεσή της στο πολιτικούς ηγέτες της Ε.Ε. να βάλουν χέρι στα δεσμευμένα κεφάλαια της Ρωσίας στις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Υπάρχει μία γνωστή παροιμία για την περίπτωση αυτή : «χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί την μάνα» στην Ενωμένη (;) Ευρώπη.

Αλλά για να καταλάβουμε καλύτερα το εύρος της … σύγχυσης, καλύτερα να πάρουμε τα πράγματα με την σειρά με βάση τα δημοσιεύματα των τελευταίων 24ωρων στα διεθνή ΜΜΕ, τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί από τους πρωταγωνιστές τους.

Σύμφωνα με τα Financial Times, «η ΕΚΤ απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δώσει εγγύηση για δάνειο 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, με εξασφάλιση τα δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια που βρίσκονται στο Βέλγιο όπου και η έδρα του οργανισμού Euroclear». Η Κεντρική Τράπεζα ξεκαθάρισε ότι μια τέτοια κίνηση θα παραβίαζε το θεσμικό της πλαίσιο της Ε.Ε., καθώς «θα ισοδυναμούσε με άμεση χρηματοδότηση κυβερνήσεων, κάτι που απαγορεύεται ρητά από τις ευρωπαϊκές συνθήκες…».

Αυτό συνέβη την ίδια ώρα που οι Υπουργοί Άμυνας της Ε.Ε. συζητούσαν για το πως θα προετοιμασθούν για πόλεμο με την Ρωσία το αργότερο το … 2028.

Η αντίθεση δεν θα μπορούσε να είναι πιο έντονη: από τη μία, η τραπεζική λογική προστασίας του Ευρώ ενάντια στην κλιμάκωση της σύγκρουσης, από την άλλη, η πολεμική ρητορική της κλιμάκωσης τους πολέμου.

Και τα δύο συμβαίνουν ταυτόχρονα στα κεντρικά όργανα της Ενωμένης Ευρώπης…

Το σχέδιο που προωθεί η Κομισιόν και απορρίφθηκε από την ΕΚΤ, προβλέπει ότι το Euroclear θα πρέπει να μεταφέρει τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Κομισιόν, η οποία με τη σειρά της θα χορηγούσε το γιγαντιαίο δάνειο στο Κίεβο.

Προφανώς οι λόγοι της άρνησης της ΕΚΤ είναι «βαθύτεροι» από τους τυπικούς νομικούς περιορισμούς. Η Valèrie Urbain, Γενική Διευθύντρια του Euroclear, που διαχειρίζεται τα κεφάλαια αυτά όσο παραμένουν δεσμευμένα, έχει ήδη προειδοποιήσει σε πρόσφατη συνέντευξή της στη Le Monde ότι «η κατάσχεση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα θεωρούνταν παγκοσμίως ως παραβίαση του κράτους δικαίου».

Όπως είπε «Το πιο σημαντικό πράγμα για το Euroclear είναι η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη», προσθέτοντας ότι Κινέζοι και Άραβες επενδυτές παρακολουθούν προσεκτικά την εξέλιξη της υπόθεσης. Αν τεθεί σε αμφισβήτηση η ευρωπαϊκή αξιοπιστία, οι επενδύσεις από αυτούς τους παγκόσμιους παίκτες θα μειωθούν δραματικά και η «φυγή» κεφαλαίων από την Ευρώπη θα ήταν το άμεσα επακόλουθο…

Ταυτόχρονα ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ – το Euroclear έχει την έδρα του στο Βέλγιο – με δημόσιες τοποθετήσεις του υπενθύμισε ότι «περιουσιακά στοιχεία κεντρικών τραπεζών δεν έχουν κατασχεθεί ούτε κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο…». Το προηγούμενο που θα δημιουργούσε μια τέτοια κίνηση κρίθηκε εξαιρετικά επικίνδυνο ακόμα και για το Βέλγιο χώρα φιλοξενίας του Euroclear.

Στο μεταξύ ο ουσιαστικός «πρωταγωνιστής» στην υπόθεση του πολέμου στην Ουκρανία οι ΗΠΑ, διευκρίνισαν ότι «τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να επιστραφούν στη Ρωσία αμέσως μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία…». Αν αυτά τα κεφάλαια στο μεταξύ έχουν πάει στην Ουκρανία ποιος θα πληρώσει για να επιστραφούν; Η ΕΚΤ «λέει» ότι αν αυτό γίνει θα πρέπει να πληρώσουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που τα «δάνεισαν». Γι’ αυτό και δεν επιτρέπει την παροχή «εγγύησης» από μέρους της για την … συναλλαγή αυτή.

Και όλα αυτά γίνονται την ίδια στιγμή που οι υπουργοί Άμυνας της ΕΕ συνεδρίαζαν με κυρίαρχο θέμα τις προειδοποιήσεις για πιθανή ρωσική επίθεση το 2028.

Με άλλα λόγια, η ρητορική της στρατιωτικής ετοιμότητας φτάνει στο αποκορύφωμά της, ενώ παράλληλα η οικονομική πραγματικότητα – από ΕΚΤ – είναι απορριπτική σε κάθε τέτοια κίνηση.

Η ΕΚΤ, στην πραγματικότητα με την απόφασή της, υπενθυμίζει το προφανές. Ότι δηλαδή σε μια εποχή που η δυσπιστία στα νομίσματα βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά, όπως δείχνει ο πυρετός του χρυσού, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται το ευρώ είναι να τροφοδοτηθεί περαιτέρω αυτή η αβεβαιότητα με μια τέτοια κίνηση απαλλοτρίωσης κεφαλαίων της Ρωσίας, το κόστος της οποίας θα πρέπει να πληρώσουν οι χώρες μέλη της Ε.Ε. στην συνέχεια….

Το μήνυμα της Φρανκφούρτης (ΕΚΤ), για να μη πολυλογούμε, είναι σαφές. Εάν οι κυβερνήσεις θέλουν να χρηματοδοτήσουν τον πόλεμο με 140 δισεκατομμύρια ευρώ από ρωσικά κεφάλαια, θα πρέπει να είναι έτοιμες να πληρώσουν από τις δικές τους τσέπες μετά την συμφωνία ειρήνευσης. Διαφορετικά θα θέσουν σε κίνδυνο το ευρώ και τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και σ’ αυτό η ΕΚΤ είναι «θεσμικά» και «νομισματικά» αντίθετη…