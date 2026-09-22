Γενικά τόσο ξεκάθαρες δηλώσεις και μάλιστα με δυσάρεστα «νέα» δεν συνηθίζονται από τους επικεφαλείς της ΕΚΤ, παρά μόνο σε περιπτώσεις που η προειδοποίηση είναι πράγματι για κάτι πολύ σημαντικό.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ Φίλιπ Λέιν επέλεξε αυτή την στιγμή, λίγες μόνο ημέρες μετά την αύξηση των επιτοκίων, για να προειδοποιήσει ότι η ευρω-οικονομία εισέρχεται σε δεύτερο κύκλο αύξησης του πληθωρισμού, ο οποίος προβλέπεται, πέραν της ενέργειας και του ηλεκτρικού ρεύματος, να εξαπλωθεί ακόμα περισσότερο στα τρόφιμα.

Ξέχασε να αναφερθεί και στην στέγη η οποία δεν περίμενε τις δηλώσεις του για να κινηθεί ανοδικά και μέσα στο Β εξάμηνο του 2026.

Γιατί αυτή η προειδοποίηση και μάλιστα από τον επικεφαλής οικονομολόγο της ΕΚΤ;

Η απάντηση πρέπει να αναζητηθεί σε δύο επίπεδα.

Το πρώτο επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η ΕΚΤ γνώριζε και συνεχίζει να «γνωρίζει» πως η πρόσφατη αύξηση των επιτοκίων δεν ήταν επαρκής απάντηση για την ανάσχεση των πληθωριστικών πιέσεων, που σύμφωνα με τις προβλέψεις αυτές θα χτυπήσουν κόκκινο σε ύψος διπλάσιο (4%) εκείνου που αποτελεί το όριο για την ΕΚΤ ήτοι το 2%.

Το δεύτερο έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ΕΚΤ δεν μπορεί να κάνει τίποτα με τον πληθωρισμό που προέρχεται από την πλευρά της προσφοράς.

Όλες οι αιτίες που έχουν προκαλέσει την πληθωριστική πίεση παραμένουν παρούσες και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση.

Οι δύο πόλεμοι που έχουν προκαλέσει διακοπές στην λειτουργία των διεθνών τροφοδοτικών αλυσίδων σε ενέργεια, λιπάσματα, πρώτες ύλες, βρίσκονται σε αδιέξοδο, συνεχίζονται και επεκτείνονται.

Οι κεντρικές τράπεζες εμφανίζονται αδύναμες να αντιδράσουν καθώς αυτό που έκανε ο Βόλκερ το 1980- 81, είναι αδύνατο να επαναληφθεί σήμερα καθώς οι οικονομίες κάθονται πάνω σε ένα βουνό δημόσιου και ιδιωτικού χρέους που πολύ λίγο διαφέρει από ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί.

Κάθε απότομη ή απρόσεκτη κίνηση από πλευράς κεντρικών τραπεζών όσον αφορά την διαχείρισή του, είναι εν δυνάμει αιτία ανεξέλεγκτης έκρηξης.

Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η έκρηξη αυτή είναι προ των θυρών. Και μάλιστα «εξηγούν» την ξαφνική απόφαση της Κίνας να προχωρήσει σε ανακεφαλαιοποίηση των μεγάλων κινεζικών τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών της με εκατοντάδες δις γιέν τους αμέσως επόμενους μήνες. Κάνει αυτό ενώ ταυτόχρονα πολλαπλασιάζει τις αγορές χρυσού για την υποστήριξη του γιέν.

Λίγο πολύ υποστηρίζουν ότι η Κίνα βλέπει να έρχεται καταιγίδα και ανοίγει ομπρέλα προστασίας στο τραπεζικό και νομισματικό της σύστημα…

Για την ίδια καταιγίδα (χρέους) προειδοποιεί και ο επικεφαλής της JP Morgan (Τζίμη Ντίμον) για πολλοστή φορά τους τελευταίους μήνες…

Λίγο πολύ η ξαφνική βιασύνη του κ. Φίλιπ Λέιν να προειδοποιήσει για νέο κύκλο πληθωριστικών πιέσεων θα πρέπει να τοποθετηθεί και να… διαβαστεί σ’ αυτό το περιβάλλον.

Αν η δήλωσή του μάλιστα αποτελεί και προετοιμασία της αγοράς και της κοινής γνώμης για νέα αύξηση επιτοκίων και του κόστους του χρήματος στην Ευρωζώνη και μάλιστα εν μέσω πολλαπλών εκλογικών αναμετρήσεων, μπορεί να σκεφτεί κανείς την συνέχεια και τις συνέπειες…

Σκεφτείτε τι είπε ακριβώς.

Είπε ότι ενέργεια (καύσιμα), ηλεκτρικό και τρόφιμα καθώς έρχεται ο χειμώνας, θα γίνουν ακόμα πιο ακριβά. Και μέσα σ’ αυτή την «ακρίβεια» η ΕΚΤ θα αυξήσει και το κόστος του χρήματος, δηλαδή της αποπληρωμής ή έστω της αναχρηματοδότησης των δανείων…