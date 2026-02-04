Αξίζει να προσέξει κανείς τις πρόσφατες δηλώσεις/εκτιμήσεις, του γνωστού από το «μεγάλο σορτάρισμα» Michael Burry, για το πως εμπλέκεται το Bitcoin στις τελευταίες εκρηκτικές κυριολεκτικά εξελίξεις στα assets, που οι αγορές θεωρούν κατά βάση ως «καταφύγια» αντιστάθμισης κινδύνου σε εποχές σαν την σημερινή.

Ο κ. M. Burry, που όπως είναι γνωστό έγινε διάσημος για το επιτυχημένο «στοίχημά» του κατά της αμερικανικής αγοράς ακινήτων πριν την κρίση του 2008 (subprime loans), με δηλώσεις του που έχει παρουσιάσει τα τελευταία 24ωρα το Bloomberg, προειδοποιεί ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι η πτώση του Bitcoin μπορεί να εξελιχθεί σε αυτό-επιβεβαιούμενη «σπείρα θανάτου».

Και όχι μόνο αυτό, υποστηρίζει ότι αυτή η «κίνηση» μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη «ζημιά» σε όσους έχουν συσσωρεύσει το ψηφιακό νόμισμα στα θησαυροφυλάκιά τους.

Τι ακριβώς λέει; Υποστηρίζει ότι η τιμολόγηση του Bitcoin τα τελευταία 24ωρα αποκαλύφθηκε ως μια πραγματικότητα της αγοράς, καθαρά κερδοσκοπική (σαν περιουσιακό στοιχείο δηλαδή), καθώς δεν λειτούργησε ως αντιστάθμιση κινδύνου, όπως τα πολύτιμα μέταλλα. Συγκεκριμένα η πτώση 40% από τον Οκτώβριο, κατά την εκτίμησή του επιβεβαιώνει αυτή την «κρίση ταυτότητας».

Επισημαίνει μάλιστα ότι «δεν υπάρχει οργανικός λόγος που (σ.σ. να οδηγεί σε συμπέρασμα ότι) θα επιβραδύνει ή θα σταματήσει η πτώση του Bitcoin». Και κάνει την παρακινδυνευμένη πρόβλεψη ότι η υιοθέτηση του Bitcoin από χαρτοφυλάκια αποθησαύρισης και η δημιουργία spot ETFs «δεν αρκούν για να στηρίξουν μακροπρόθεσμα την τιμή του».

Με άλλα λόγια από την τρέχουσα συμπεριφορά και τιμολόγησή του βγάζει μεσομακροπρόθεσμα συμπεράσματα για την «τύχη» του.

Και σκιαγραφεί ένα μάλλον καταστροφικό… σενάριο.

Προβλέπει ότι μία περαιτέρω πτώση 10% θα έθετε την Strategy Inc., το μεγαλύτερο εταιρικό χαρτοφυλάκιο κρύπτο διεθνώς, σε ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων, κλείνοντας ουσιαστικά την πρόσβασή του στις αγορές κεφαλαίου. Επιπλέον πτώσεις θα οδηγούσαν τους «εξορύκτες» Bitcoin σε χρεοκοπία.

Και επειδή σχεδόν 200 εισηγμένες μεγάλες εταιρείες κατέχουν Bitcoin, τα οποία πρέπει να αποτιμώνται στην αγοραία αξία, με την τιμή του να συνεχίζει να πέφτει, οι διαχειριστές κινδύνου θα αρχίσουν να συμβουλεύουν ταχεία «πώληση». Με άλλα λόγια μια χιονοστιβάδα που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει που θα «χτυπήσει». Κατά την εκτίμησή του τα spot ETFs έχουν εντείνει τη κερδοσκοπική φύση του Bitcoin, αυξάνοντας παράλληλα τη «συσχέτισή» του με τις χρηματιστηριακές αγορές. Αυτή η συσχέτιση με τον S&P 500 για παράδειγμα πλησιάζει το 0,50 ενώ τα Bitcoin ETFs κατέγραψαν τρεις από τις μεγαλύτερες ημερήσιες «εκροές» τους τις τελευταίες δέκα ημέρες του Ιανουαρίου.

Και δεν σταματάει εκεί.

Πάντα σύμφωνα με την δική του ανάλυση -την οποία όμως δεν έχουν αντικρούσει δημόσια προς το παρόν άλλοι αναλυτές- αποδίδει στην πτώση του Bitcoin ευθύνες («εν μέρη») και για την πρόσφατη κατάρρευση του χρυσού και του ασημιού. Όπως λέει μεγάλα χαρτοφυλάκια και κερδοσκόποι αναγκάστηκαν να μειώσουν τον κίνδυνο ρευστοποιώντας κερδοφόρες θέσεις σε «tokenized χρυσό» και ασημένια futures. Αυτά τα tokenized παράγωγα πολύτιμων μετάλλων αν και δεν έχουν κάλυψη σε φυσικά μέταλλα, εν τούτοις μπορούν να επηρεάσουν τη διαπραγμάτευση φυσικών μετάλλων, δημιουργώντας και επιτείνοντας την «παράπλευρη σπείρα θανάτου». Κατά την εκτίμησή του μάλιστα, πέραν αυτών ένα ποσό που ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε πολύτιμα μέταλλα «εκκαθαρίστηκαν» στο τέλος του μήνα, για να καλύψουν ανοικτές θέσεις λόγω της πτώσης των τιμών κρύπτο.

Μέρες που είναι, καλό θα ήταν να ακούμε περισσότερο προσεκτικά ανθρώπους της αγοράς, που έχουν αποδείξει ότι έχουν την ικανότητα να διακρίνουν πίσω από τις σκιές…