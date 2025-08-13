Από την επανεκλογή του Τράμπ, το πλέον κερδοφόρο επενδυτικό ταμείο (Fund) μέχρι σήμερα, αυτό του Γουόρεν Μπάφφετ, εμφανίζεται να έχει χάσει αρκετές δεκάδες δίς δολ. Παρ’ όλα αυτά δεν αλλάζει την στρατηγική του η οποία παραμένει στην γραμμή της μερικής από-επένδυσης από δύο βασικούς τομείς, τράπεζες και τεχνολογικές υπηρεσίες.

Παρά την απόσυρσή του αυτή παραμένει βέβαια ο βασικός μέτοχος στην Apple και στην American Express, ενώ έχει μειώσει δραματικά την συμμετοχή του στην Amazon, σε άλλες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, αλλά και στην Bank of America και άλλες τράπεζες. Κατά διαβολική σύμπτωση δηλαδή έχει αποσυρθεί από δύο τομείς στους οποίους επι Τραμπ, τα κέρδη μέσα από βίαια σκαμπανεβάσματα με το ξεδίπλωμα της πολιτικής επιβολής δασμών σε όλους και σε όλα, αυξάνονται ραγδαία οι τιμές σπάζοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Και πάντα τα ρεκόρ σπάνε μετά από σπασμωδικές κινήσεις που έχουν προηγηθεί.

Ο Μπάφφετ και ο διάδοχός του στο επενδυτικό τους Fund (Berkshire Hathaway) παρ’ όλα αυτά εξακολουθούν να αποσύρονται σταδιακά από το χρηματιστήριο και να μετακινούνται σε επενδύσεις που είναι αποδοτικές μεν αλλά ρευστοποιήσιμες σε χρόνο dt. Όπως για παράδειγμα τα κρατικά έντοκα γραμμάτια ή άλλα assets που θεωρούνται «ρευστό». To χρηματιστηριακό χαρτοφυλάκιο έχει περιορισθεί έτσι στα 270 δισ. δολ. και το χαρτοφυλάκιο σε ρευστότητα έχει αυξηθεί στα 347 δισ. δολ.

Η λογική πίσω από την γραμμή Μπάφφετ είναι ότι οι συνέπειες της οικονομικής πολιτικής Τραμπ σε συνδυασμό με την πρωτοφανή μόχλευση των χρηματιστηριακών τιμών κάποια στιγμή άμεσα θα προκαλέσει ένα τέτοιας κλίμακας πτωτικό σοκ, που θα καταστήσει την διαθέσιμη ρευστότητα του Μπάφφετ, «βασιλιά της αγοράς»…

Προς το παρόν βέβαια «χάνει» με την έννοια ότι δεν παίρνει μερίδιο από την εκρηκτική αλλά ακραία ανισόμερη χρηματιστηριακή άνοδο των τιμών στην WS. Αλλά παρ’ όλα αυτά περιμένει.

Τι γίνεται όμως με το χρηματιστήριο και γιατί αυτή η πρωτοφανής ανισομέρεια μεταξύ γιγάντων και μυρμηγκιών στην κερδοφορία του δείκτη τόσο του DJIA, όσο και του S&P 500 ή του Nasdaq;

Ορισμένοι αναλυτές της WS έχουν παρατηρήσει, χωρίς να προχωράνε όμως ούτε ένα βήμα πιο κάτω τα προφανή, αλλά μη αναφερόμενα συμπεράσματά τους, πως οι αλλεπάλληλες και αλλοπρόσαλλες με τα κλασσικά δεδομένα αλλαγές στην δασμολογική πολιτική Τράμπ, έχουν δημιουργήσει τεράστιες ευκαιρίες για κάποιους τολμηρούς διαπραγματευτές/επενδυτές.

Ποιοι είναι αυτοί; Είναι εκείνοι – στο ευρύτερο περιβάλλον ή όχι της επιτελικής ομάδας του Τραμπ – που είχαν την τύχη να «προβλέψουν» και να σορτάρουν ή να υπεραγοράσουν μετοχές που βρέθηκαν στο κέντρο της παραζάλης των μεταβολών της οικονομικής πολιτικής της Ουάσιγκτον. Με απλά λόγια επενδυτές που είτε «μάντεψαν», είτε για κάποιο λόγο «ήξεραν» τι πρόκειται να ανατρέψει, ή τι νόμο επρόκειτο να αλλάξει την επόμενη στιγμή με τα λεγόμενά του ο αμερικανός πρόεδρος.

Οι «insiders» της πολιτικής Τραμπ, αυτό το πρώτο εξάμηνο της θητείας του είναι από τους πρωταγωνιστές της κερδοφορίας στην WS… Αυτό είναι το κοινό μυστικό της χρηματιστηριακής αγοράς εδώ και έξι μήνες. Προφανώς αυτό είναι ένας ισχυρισμός. Ένας ισχυρισμός που κανείς δεν θέλει να τον διατυπώσει δημόσια και ξεκάθαρα, αλλά και δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει, αφού ακολουθώντας σιωπηρά τους «οδηγούς» μπορεί να συμμετέχει στο γενικό πανηγύρι της WS. Όπως άλλωστε και γίνεται.

Το ερώτημα βέβαια είναι αφ’ ενός για πόσο αυτό μπορεί να συνεχίζεται. Και αφ’ ετέρου αν ο κ. Μπάφφετ και ο διάδοχός του στο επενδυτικό τους Fund θα υποχρεωθούν να αλλάξουν γραμμή ή θα επιμείνουν περιμένοντας την μεγάλη πτώση. Προς το παρόν το Fund που δημιούργησε του κ. Μπάφφετ συνεχίζει την προσεκτική διεύρυνση της ρευστότητάς του εις βάρος των μετοχών, παρ’ ότι δηλώνει δημόσια ότι «πιστεύει» στο χρηματιστήριο όσο και πριν δρομολογήσει αυτή την «γραμμή». Απλά περιμένει. Ασφαλώς θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο να παρακολουθεί κανείς την σταθερότητα και την συνέπεια με την οποία το Berkshire Hathaway.

Προς το παρόν όμως η WS φαίνεται να έχει βρεί τον τρόπο της να δουλεύει με επιτυχία πάνω στις αλλοπρόσαλλες ανατροπές πολιτικής του Τραμπ, αλλά και ο Μπάφφετ φαίνεται αρκετά σίγουρος ότι αυτό θα έχει ένα τέλος στον ορατό ορίζοντα. Το στοίχημα φαίνεται να είναι ακόμα ανοικτό…