Το σοκ της 24ωρης παρουσίας του Τραμπ στο Νταβός, με όσα ακούστηκαν και περισσότερο με όσα συνέβησαν, δεν αποτελεί το τέλος της διαδρομής που ξεκίνησε πριν κάμποσες ημέρες στην… Βενεζουέλα.

Αυτό τουλάχιστον φαίνεται, καθώς ο… κουρνιαχτός και η «σκόνη» των εξελίξεων αρχίζει να κατακάθεται στον ορίζοντα.

Μια διαδρομή που άρχισε με την απαγωγή του Μαδούρο από την Βενεζουέλα και συνεχίσθηκε στην Γροιλανδία με τις απαιτήσεις Τραμπ για παράδοση του «νησιού», με απειλές για δασμούς ή ακόμα και περιορισμένης κλίμακας εισβολή… Η συμβολική αντίδραση της Ευρώπης που ακολούθησε με την αποστολή μερικών δεκάδων στρατιωτών στην Γροιλανδία, συνοδευόμενη με την (αστεία) απειλή της κινητοποίησης του ευρωπαϊκού μπαζούκα εμπορικών δασμών εναντίων των ΗΠΑ, απαντήθηκε σε χρόνο dt από την Ουάσιγκτον με εξαγγελία δασμών εναντίον των χωρών που έστειλαν τους … φαντάρους.

Η «αντίδραση» του Μερτς, ο οποίος απέσυρε σιωπηρά και αμέσως τους 13 φαντάρους του, με το που ακούσθηκε η εξαγγελία των δασμών είναι ενδεικτική της «σημασίας» της ευρωπαϊκής αντίδρασης.

Και κάπου εκεί αρχίζει το Νταβός με όσα επισημάναμε στο χθεσινό σημείωμα στα Οικονοκλαστικά.

Εκεί όπου ο κατ’ εξοχήν αναρμόδιος να εκπροσωπήσει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα γραμματέας του ΝΑΤΟ κ. Ρούτε, εμφανίστηκε – χωρίς καμία εμφανή και άμεση εμπλοκή των ευρωπαίων ηγετών – να κλείνει συμφωνία με τον Τράμπ για την Γροιλανδία, λίγες ώρες μετά την ξεκάθαρη απειλητική δήλωση προθέσεων του Τραμπ για άμεση εγκατάσταση των ΗΠΑ στο «νησί» !

Τι έχει μεσολαβήσει έκτοτε; Πολλά… Σχεδόν σαν να βγήκε η Γροιλανδία από την ατζέντα.

Αφού τακτοποιήθηκε… το θέμα της Γροιλανδίας με το «πλαίσιο συμφωνίας» που έκλεισε ο Ρούτε, άσχετα αν δεν έχει συζητηθεί ή πολύ περισσότερο εγκριθεί από κανένα ευρωπαϊκό ή Δανέζικο ή Γροιλανδικό θεσμικό φορέα, η πολιτική προσοχή μετακινήθηκε στην Ουκρανία. Και στην Γάζα. Πολύ φοβούμαστε ότι στην συνέχεια αυτής της διαδρομής, πολύ άμεσα, βρίσκεται και το… Ιράν.

Τι συνέβη; Ενώ στο Νταβός, ολοκληρώνονταν τα events και το ακροατήριο του Τραμπ μαζί και οι ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούσαν να καταλάβουν τι τους έχει συμβεί, έγινε γνωστό ότι στην υπόθεση του πολέμου στην Ουκρανία – εν αγνοία των ευρωπαίων συμμάχων του Ζελένσκι – τα γεγονότα τρέχουν με μία συμφωνία στο 90% των εκκρεμών ζητημάτων.

Και ταυτόχρονα γίνεται γνωστή η μαζική μετακίνηση αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων από διάφορα σημεία προς τον Περσικό Κόλπο.

Στο μεταξύ ο Ζελένσκι σε μία πρωτοφανή τοποθέτησή του λίγο πριν κλείσουν τα φώτα στο Νταβός, στρέφεται εναντίον των ευρωπαίων ηγετών, κατηγορώντας τους ότι είναι πολύ-διασπασμένοι, αναποτελεσματικοί και λίγο πολύ δεν τους έχει εμπιστοσύνη για το αν μπορούν να τον βοηθήσουν στην Ουκρανία(!)… Όλα αυτά ενώ στην Μόσχα ολοκληρώνονται οι συνομιλίες των Αμερικανών απεσταλμένων με τους διπλωμάτες του Πούτιν και ανακοινώνεται τριμερής συνάντηση στα ΗΑΕ μεταξύ ΗΠΑ – Ουκρανίας – Ρωσίας για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Τέλος διαδρομής ; Όχι, ασφαλώς όχι, καθώς τα πλοία του αμερικανικού στόλου συνεχίζουν την διαδρομή τους προς τον Περσικό Κόλπο.

Και τέλος το … ακραίο! Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον και σε κάτι λιγότερο από 48 ώρες από την ομιλία του Τράμπ στο Νταβός, μαθαίνουμε από τα ευρωπαϊκά ΜΜΕ ότι οι τρείς βασικές ευρωπαϊκές χώρες της ΕΕ, η Γαλλία, η Ιταλία και με μικρή καθυστέρηση και η Γερμανία, αυτές δηλαδή που στήριξαν την Ουκρανία στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, κρίνουν ότι «θα έβλεπαν με καλή πρόθεση την επανέναρξη διαλόγου και σχέσεων με την Ρωσία»…