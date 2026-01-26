Η ραγδαία άνοδος των δολαριακών τιμών σε χρυσό και ασήμι, ιδιαίτερα μετά τα όσα έχουν μεσολαβήσει το τελευταίο 48ωρο του Νταβός έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ και υποχρεώνουν τους αναλυτές να «κοιτάζουν» τις τρέχουσες τιμές με …αμηχανία. Η «ερμηνεία» των τελευταίων εξελίξεων καταλήγει τα τελευταία 24ωρα στο γνωστό «κλισέ» της στροφής των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σε χρυσό και ασήμι ως το τελευταίο «ασφαλές καταφύγιο»…

Το ερώτημα όμως που τίθεται από το «κλισέ» αυτό, είναι «ασφαλές καταφύγιο έναντι ποιού κινδύνου;». Και εκεί οι απαντήσεις αρχίζουν να μπερδεύονται… Η επικεφαλής του ΔΝΤ κα Κρυσταλίνα Γκεοργκίεβα στην συνάντηση του Νταβός έδωσε την δική της προσεκτική απάντηση. Όπως είπε, το χρέος των ΗΠΑ -σε δολάρια που είναι διασπαρμένα μέσα και έξω από τις ΗΠΑ- έχει ξεπεράσει το 122% του ΑΕΠ των ΗΠΑ και συνεχίζει να αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς μέσα στο πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026 (αρχίζει από τον Νοέμβριο του 2025).

Παράλληλα το παγκόσμιο χρέος έχει ήδη αγγίξει το όριο του 100% του παγκόσμιου ΑΕΠ και συνεχίζει να αυξάνεται. Και ούτε το ένα ούτε το άλλο έχουν προϋποθέσεις «ομαλής» εξυπηρέτησης καθώς και τα «δύο» έχουν δημιουργηθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους με επιτόκια πολύ χαμηλότερα από τα σημερινά…

Το γεγονός ότι ένας από τους βασικούς πυρήνες αναφοράς στο παγκόσμιο χρέος, το ιαπωνικό χρέος, εδώ και μερικά 24ωρα έχει εισέλθει σε μία πρωτοφανή κατάσταση αναταραχής -λόγω πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων στην Ιαπωνία- με αποτέλεσμα να αυξάνονται ραγδαία οι αποδόσεις των ιαπωνικών ομολόγων σε επίπεδα ρεκόρ, έχει ενεργοποιήσει μία ξαφνική και εξαιρετικά επικίνδυνη μεταβλητή στην παγκόσμια νομισματική ισορροπία. Η κατακόρυφη αύξηση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ιαπωνικών ομολόγων έχει θέσει σε αμφισβήτηση την επενδυτική παραμονή 5 – 6 τρις. δολαρίων σε δολαριακά assets διεθνώς. Τι μέρος αυτών θα επιστρέψει, είτε για να κλείσει ανοικτές θέσεις, είτε λόγω του κινδύνου του carry trade, στα ιαπωνικά ομόλογα είναι ακόμα άγνωστο και δύσκολο να αξιολογηθεί. Έγινε γνωστό πάντως ότι ήδη το «κόκκινο τηλέφωνο» μεταξύ του κ. Μπέσσεντ και της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας βρίσκεται σε διαρκή λειτουργία. Σ’ αυτό το περιβάλλον η Goldman Sachs πρίν από λίγα 24ωρα ανακοίνωσε την εκτίμησή της ότι για κάθε 10 bp μεταβολής (αύξησης) των αποδόσεων των ιαπωνικών ομολόγων θα πρέπει να υπολογίζει κανείς μία ανάλογη μεταβολή της τάξης των 2 – 3 pb, δηλαδή 20% – 30% στα αμερικανικά αλλά και τα ευρωπαϊκά ομόλογα… Ναι αυτά που ο κ. Τράμπ θέλει να μειώσει τις αποδόσεις τους βάζοντας τον δικό του πρόεδρο στην Fed ίσως και αυτή ην εβδομάδα…

Αυτό συμβαίνει ενώ ταυτόχρονα, ένα τεράστιο αντίστοιχο «ποσό», της τάξης των 8 τουλάχιστον τρις δολαρίων, ανάλογης «ποιότητας» από τις χώρες της Ευρωζώνης, έχει επίσης τεθεί σε επιφυλακή με κάποια από τα μεγαλύτερα επενδυτικά ταμεία να αναπροσαρμόζουν προσεκτικά τις θέσεις τους… Χαρακτηριστική περίπτωση, πέραν του γνωστού συνταξιοδοτικού ταμείου της Δανίας, η PIMCO, ένα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά επενδυτικά ταμεία ομολόγων – που έχει περάσει στον έλεγχο της γερμανικής Allianz – έχει επίσης αρχίσει την επαναξιολόγηση των επενδυτικών κεφαλαίων του στην αμερικανική αγορά ομολόγων.

Μέσα σ’ αυτό στο περιβάλλον της γενικευμένης αβεβαιότητας που αρχίζει προσεκτικά να κινείται μία επαναξιολόγηση των δολαριακών επενδύσεων στο «τραμπικό δυτικό ημισφαίριο», στην άλλη πλευρά του κόσμου, στην Κίνα συμβαίνει κάτι πρωτόγνωρο. Το κινεζικό ΥΠΟΙΚ δρομολογεί εκδόσεις ομολόγων σε δολάρια (!) οι οποίες προσελκύουν επενδυτικά κεφάλαια 40 φορές περισσότερα από τις προσφορές, αποκαλύπτοντας μία αξιοπρόσεκτη «εμπιστοσύνη» σε ένα νομισματικό σύστημα που αυξάνει διαρκώς την «κάλυψή» του σε χρυσό και πραγματικές αξίες…

Τι ακολουθεί; Σε μία παγκόσμια χρηματαγορά που κάθεται -σύμφωνα με το ΔΝΤ- πάνω σε ένα βουνό χρέους στο οποίο οι κεντρικές τράπεζες πολύ δύσκολα θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν την διαχείριση της «εξυπηρέτησής» του, δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι πίσω από αυτή την ραγδαία στροφή στον χρυσό και το ασήμι, οι αγορές φοβούνται μία κρίση… γενικευμένου πανικού.