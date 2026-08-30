12χρονη από τη Νέα Υόρκη διαγνώστηκε με όγκο και χειρουργήθηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία» – Η δύσκολη επέμβαση των 6,5 ωρών

Τις δυνατότητες του Ελληνικού Συστήματος Υγείας αναδεικνύει η περίπτωση μιας 12χρονης που ζει στις ΗΠΑ και η οποία χειρουργήθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία.

Κατά την παραμονή της 12χρονης Μαρίας στην Ελλάδα εντοπίστηκε ένας όγκος και οι γονείς της αποφάσισαν να εμπιστευτούν τους Έλληνες γιατρούς. Αμεσα υποβλήθηκε σε μια ιδιαίτερα απαιτητική επέμβαση στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 Αυγούστου και διήρκεσε 6,5 ώρες.

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Η ιατρική ομάδα από το Παίδων αντιμετώπισε με επιτυχία το περιστατικό, ενώ ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους συνεχάρη τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και όλους τους εργαζομένους του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του καρδιοχειρουργικού τμήματος, Γιώργο Καλαβρουζιώτη, η μικρή Μαρία επέστρεψε στο νοσοκομείο για την αφαίρεση των ραμμάτων και η οικογένειά της, εντυπωσιασμένη από την αντιμετώπιση του περιστατικού, αποφάσισε να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα.

Με ανάρτησή του στα social media o Γιώργος Καλαβρουζιώτης έγραψε:

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«Σήμερα (σ.σ. την Παρασκευή) ήρθε στο Νοσοκομείο μας για αφαίρεση ραμμάτων η Μαρία, 12 ετών, Ελληνοαμερικανίδα, που ζει στη Νέα Υόρκη. Φέτος το καλοκαίρι, η Μαρία ήρθε με την οικογένειά της για διακοπές στην Κεφαλονιά, τόπο καταγωγής του πατέρα της. Εμφανίζει χαμηλό πυρετό που επιμένει για 20 ημέρες.

Στις 11/8 πηγαίνει στο Νοσοκομείο του νησιού. Βγάζει ακτινογραφία θώρακα και κάνει αξονική τομογραφία, που δείχνουν κατειλημμένο όλο, σχεδόν, το αριστερό ημιθωράκιο από “μάζα”. Διακομίζεται ξημερώματα της 12/8 στο Παίδων “Αγία Σοφία”.

Γίνεται μαγνητική τομογραφία και αποφασίζεται χειρουργική επέμβαση: βιοψία και, αναλόγως με το αποτέλεσμα, αφαίρεση του όγκου. Οι γονείς σαστισμένοι αναρωτιούνται πώς δεν διαγνώστηκε τόσα χρόνια στις ΗΠΑ, αφού το παιδί είχε παιδιατρική παρακολούθηση κ νοσηλεία σε νοσοκομείο λόγω άσθματος, όπου είχε βγάλει ακτινογραφία θώρακα.

Οι γονείς στέλνουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων σε γιατρό τους στη Ν. Υόρκη. Αυτός συμφωνεί με την επέμβαση, λέει δε στους γονείς ότι βρίσκονται στο καλύτερο νοσοκομείο της Ελλάδας!

Ζει στη Νέα Υόρκη. Ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα. Εδώ βρέθηκε ο όγκος. Και εδώ οι γονείς της επέλεξαν να γίνει το χειρουργείο.



Η 12χρονη Μαρία χειρουργήθηκε στο Παίδων «Η Αγία Σοφία», σε μια εξαιρετικά δύσκολη επέμβαση 6,5 ωρών.



Μια ιστορία που δείχνει στην πράξη ότι η Ελλάδα… — Marios Themistocleous (@mthemisto) August 30, 2026

Στις 14/8 πραγματοποιείται η χειρουργική επέμβαση. Ο όγκος αποδείχθηκε τεράτωμα, καλοήθης όγκος, ο οποίος υπάρχει στον άνθρωπο εκ γενετής και μεγαλώνει μαζί του!!! Λόγω του μεγέθους, της θέσης και της στενής συνάφειας του όγκου με ευαίσθητα όργανα και δομές του θώρακα, η ριζική εξαίρεση αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη και επιτεύχθηκε μετά από 6,5 ώρες χειρουργείου.

Αν η διάγνωση είχε γίνει σε νεώτερη ηλικία, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο απλά. Η Μαρία είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία ασθενής που έχουμε χειρουργήσει με τέτοια διάγνωση (μάλιστα σε 1 περίπτωση η διάγνωση είχε γίνει προγεννητικά). Η Μαρία έμεινε 2 ημέρες στη ΜΕΘ και 8 στον θάλαμο.

Σχόλιο: Παρά τα μεγάλα προβλήματα του ΕΣΥ, κυρίως σε θέματα στελέχωσης και δη νοσηλευτικού προσωπικού, παραμένει ένα αξιόπιστο σύστημα προσφοράς υπηρεσιών υγείας, ανώτερο κι από συστήματα πλέον προηγμένων χωρών. ΥΓ. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο η περιπέτεια της μικρής Μαρίας, αλλά οι γονείς της αποφάσισαν να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα»