Η ανακοίνωση της Aegean για το αεροσκάφος που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Ρόδο

Με νέο αεροσκάφος θα συνεχίσουν το ταξίδι τους οι επιβάτες της πτήσης 094, που εκτελείται από την Olympic Air μετά την αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου.

Σύμφωνα με την Aegean στο αεροσκάφος που προσγειώθηκε στη Ρόδο επέβαιναν 33 επιβάτες και 3 μέλη του πληρώματος. Ο κυβερνήτης ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες και η αποβίβαση των επιβατών ολοκληρώθηκε με ασφάλεια.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση της Aegean

Η AEGEAN ενημερώνει ότι η πτήση 094, που εκτελείται από την Olympic Air, με αεροσκάφος τύπου ATR42, από την Ρόδο με προορισμό την Κάρπαθο με 33 επιβάτες και 3 μέλη πληρώματος, λίγο μετά την απογείωση εμφάνισε ένδειξη πιθανής δυσλειτουργίας στο σύστημα λαδιού ενός εκ των κινητήρων του αεροσκάφους.

Ο κυβερνήτης σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, αποφάσισε την επιστροφή του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Ρόδου «Διαγόρας» για τεχνικό έλεγχο. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε και η αποβίβαση των επιβατών ολοκληρώθηκε με ασφάλεια.

Η εταιρεία έχει δρομολογήσει νέο αεροσκάφος που έχει ήδη αναχωρήσει από την Αθήνα, ώστε οι επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τον τελικό προορισμό τους το συντομότερο δυνατό.