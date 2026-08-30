Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Η ανακοίνωση της Aegean για το αεροσκάφος που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Ρόδο

Σύμφωνα με την Aegean στο αεροσκάφος που προσγειώθηκε στη Ρόδο επέβαιναν 33 επιβάτες και 3 μέλη του πληρώματος και είναι όλοι καλά στην υγεία τους
Aegean
Φωτογραφία αρχείου / Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Με νέο αεροσκάφος θα συνεχίσουν το ταξίδι τους οι επιβάτες της πτήσης 094, που εκτελείται από την Olympic Air μετά την αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου.

Σύμφωνα με την Aegean στο αεροσκάφος που προσγειώθηκε στη Ρόδο επέβαιναν 33 επιβάτες και 3 μέλη του πληρώματος. Ο κυβερνήτης ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες και η αποβίβαση των επιβατών ολοκληρώθηκε με ασφάλεια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Aegean

Η AEGEAN ενημερώνει ότι η πτήση 094, που εκτελείται από την Olympic Air, με αεροσκάφος τύπου ATR42, από την Ρόδο με προορισμό την Κάρπαθο με 33 επιβάτες και 3 μέλη πληρώματος, λίγο μετά την απογείωση εμφάνισε ένδειξη πιθανής δυσλειτουργίας στο σύστημα λαδιού ενός εκ των κινητήρων του αεροσκάφους.

Ο κυβερνήτης σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, αποφάσισε την επιστροφή του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Ρόδου «Διαγόρας» για τεχνικό έλεγχο. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε και η αποβίβαση των επιβατών ολοκληρώθηκε με ασφάλεια.

Η εταιρεία έχει δρομολογήσει νέο αεροσκάφος που έχει ήδη αναχωρήσει από την Αθήνα, ώστε οι επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τον τελικό προορισμό τους το συντομότερο δυνατό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
249
152
85
72
70
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Γιαννιτσά: «Του έριξε μπουνιά, έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι» λέει ο πατέρας του 27χρονου που νοσηλεύεται τραυματισμένος
O 27χρονος είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
Ο 27χρονος που νοσηλεύεται
Ανανεώθηκε πριν 18 λεπτά
Τα περισσότερα μολυσμένα κουνούπια έφεραν την έξαρση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου
«Πολύ περισσότερα κουνούπια έχουν τον ιό του Δυτικού Νείλου απ’ ό,τι πέρυσι», ανέφερε ο Θόδωρος Βασιλακόπουλος εκτιμώντας ότι αυτή είναι πιθανότατα η αιτία που έχει οδηγήσει στην αύξηση των κρουσμάτων
ιοσ δυτικου νειλου
Newsit logo
Newsit logo