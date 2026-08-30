Ελλάδα

Φωτιά στα Κρανιά Γρεβενών – Καίει δασική έκταση

Για την κατάσβεση της φωτιάς βρίσκονται στο σημείο 10 πυροσβέστες με δύο οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και δύο ελικόπτερα
Φωτιά
Φωτογραφία αρχείου / Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (30.08.2026) στην περιοχή Κρανιά στα Γρεβενά.

Η φωτιά στα Γρεβενά καίει σε δασική έκταση με την επέμβαση της πυροσβεστικής να είναι άμεση.

Για την κατάσβεσή της βρίσκονται στο σημείο 10 πυροσβέστες με δύο οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και δύο ελικόπτερα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
249
152
85
72
70
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Γιαννιτσά: «Του έριξε μπουνιά, έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι» λέει ο πατέρας του 27χρονου που νοσηλεύεται τραυματισμένος
O 27χρονος είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
Ο 27χρονος που νοσηλεύεται
Ανανεώθηκε πριν 17 λεπτά
Τα περισσότερα μολυσμένα κουνούπια έφεραν την έξαρση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου
«Πολύ περισσότερα κουνούπια έχουν τον ιό του Δυτικού Νείλου απ’ ό,τι πέρυσι», ανέφερε ο Θόδωρος Βασιλακόπουλος εκτιμώντας ότι αυτή είναι πιθανότατα η αιτία που έχει οδηγήσει στην αύξηση των κρουσμάτων
ιοσ δυτικου νειλου
Newsit logo
Newsit logo