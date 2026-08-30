Φωτιά στα Κρανιά Γρεβενών – Καίει δασική έκταση

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (30.08.2026) στην περιοχή Κρανιά στα Γρεβενά.

Η φωτιά στα Γρεβενά καίει σε δασική έκταση με την επέμβαση της πυροσβεστικής να είναι άμεση.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Γρεβενών. Κινητοποιήθηκαν 10 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 2 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2026

Για την κατάσβεσή της βρίσκονται στο σημείο 10 πυροσβέστες με δύο οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και δύο ελικόπτερα.