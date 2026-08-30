Γιαννιτσά: «Του έριξε μπουνιά, έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι» λέει ο πατέρας του 27χρονου που νοσηλεύεται τραυματισμένος

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένας 27χρονος μετά από ξυλοδαρμό σε κλαμπ στα Γιαννιτσά. O 27χρονος είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ο πατέρας 27χρονου από τα Γιαννιτσά, μιλώντας στο newsit.gr, είπε ότι πρέπει να περάσει το πρώτο 48ωρο για να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του και ξεκαθαρίζει ότι δεν ισχύουν αυτά που έχουν ακουστεί ότι μάλωσαν για την κοπέλα του γιου του.

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«Ο γιος μου είναι στο νοσοκομείο. Πρέπει να περάσει το πρώτο 48ωρο για να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του. Αυτός δεν τον γνώριζε τον γιο μου απο όσο γνωρίζω. Απο τον καβγά έπεσε ατσούμπαλα στον δρόμο και χτύπησε το κεφάλι του. Δεν ισχύουν αυτά που έχουν ακουστεί ότι μάλωσαν για την κοπέλα του γιου μου. Μίλησα με το κορίτσι και δεν ισχύουν αυτά» είπε και συνέχισε:

«Βγήκαν απο το μπαράκι που διασκέδαζαν και λογομάχησαν για λόγο που δεν γνωρίζουμε. Λίγα μέτρα μακριά απο το μπαράκι, και ενώ ο γιος μου προχωρούσε, ήρθε ο άλλος και τον χτύπησε απο πίσω. Και από την μπουνιά έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι. Δεν γνωρίζουμε γιατί έγιναν όλα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 26χρονος γρονθοκόπησε έναν 27χρονο, μετά από φραστικό επεισόδιο που είχαν, με αποτέλεσμα ο 27χρονος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος.

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Ο 27χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο 26χρονος συνελήφθη από τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, προηγήθηκε επεισόδιο σε γνωστό κλαμπ της περιοχής μεταξύ του δράστη και της κοπέλας του θύματος και στη συνέχεια οι δύο άντρες συναντήθηκαν εκτός του μαγαζιού.