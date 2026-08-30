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Μοτοσικλετιστής μπήκε 9 φορές αντίθετα σε μονόδρομο και παραβίασε 7 κόκκινα φανάρια στο κέντρο της Αθήνας

Του επιβλήθηκε πρόστιμο 5.975 ευρώ - Ο 41χρονος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου (Γιάννης Παναγόπουλος)
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Στα χέρια αστυνομικών της Άμεσης Δράσης έπεσε 41χρονος οδηγός μοτοσικλέτας για επικίνδυνη οδήγηση και άλλες παραβάσεις του ΚΟΚ. Εντοπίστηκε να οδηγεί με υψηλή ταχύτητα δίκυκλη μοτοσικλέτα επί της συμβολής των οδών Αχαρνών και Μάγερ και δεν σταμάτησε σε σήμα που του έγινε από σταθμό της Άμεσης Δράσης Αττικής.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει από τους δικυκλιστές της Άμεσης Δράσης, ο οδηγός μοτοσικλέτας μπήκε αντίθετα σε 9 μονόδρομους και παραβίασε διαδοχικά 7 κόκκινα φανάρια και τελικώς ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη στη συμβολή της λεωφ. Δημοκρατίας και της οδού Μέρλας. Σύμφωνα με την Τροχαία, το αλκοτέστ που του έγινε ήταν αρνητικό.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών.

Για τις τροχονομικές παραβάσεις του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 5.975 ευρώ.

Αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

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