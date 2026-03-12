2 θάνατοι από γρίπη και 1 από κορονοϊό την τελευταία εβδομάδα – Τα στοιχεία του ΕΟΔΥ

Σταθερή παραμένει η επιδημιολογική εικόνα της Covid-19 στη χώρα, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της εβδομαδιαίας έκθεσης του ΕΟΔΥ για την τελευταία εβδομάδα. Την ίδια στιγμή, η γρίπη καταγράφει μικρές μεταβολές, με περιορισμένο αριθμό σοβαρών περιστατικών και θανάτων.

Την εβδομάδα που μας πέρασε η έκθεση του ΕΟΔΥ, κάνει λόγο για δύο νέες διασωληνώσεις και έναν θάνατο από Covid-19, ενώ δυο σοβαρά περιστατικά και δύο θάνατοι καταγράφηκαν από γρίπη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Covid-19

Την εβδομάδα 10/2026 καταγράφηκαν 85 νέες εισαγωγές ασθενών με Covid-19 στα νοσοκομεία, αριθμός που παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, σημειώθηκαν δύο νέες διασωληνώσεις και ένας νέος θάνατος από τη νόσο.

Συνολικά, από την εβδομάδα 01/2025 έως και την εβδομάδα 10/2026, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά Covid-19, δηλαδή σε ασθενείς που ήταν διασωληνωμένοι ή νοσηλεύονταν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ανέρχονται σε 89.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γρίπη

Όσον αφορά τη γρίπη, την εβδομάδα 10/2026 παρατηρήθηκε μικρή αύξηση της δραστηριότητας του ιού σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ωστόσο, οι νέες εισαγωγές ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία μειώθηκαν, φτάνοντας τις 112, έναντι 140 εισαγωγών την εβδομάδα 09/2026. Την ίδια περίοδο καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά περιστατικά εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, καθώς και δύο νέοι θάνατοι που σχετίζονται με τη νόσο.

Η έκθεση του ΕΟΔΥ

Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

✓ Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσιάζει πτωτική τάση μετά την εβδομάδα

04/2026. Την εβδομάδα 10/2026 παρουσίασε περαιτέρω μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

✓ Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα μετά την εβδομάδα 4/2026, με μικρές

αυξομειώσεις. Την εβδομάδα 10/2026 παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

✓ Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια κινείται σε χαμηλά

επίπεδα. Την εβδομάδα 10/2026 παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

✓ Για την περίοδο επιτήρησης 2025-2026 (από την εβδομάδα 44/2025), ο ΕΟΔΥ εγκατέστησε σύστημα καθημερινής

ενεργητικής καταγραφής των νέων εισαγωγών COVID-19 από δίκτυο συνολικά 84 νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα, με

στόχο την παρακολούθηση της διαχρονικής τους τάσης. Την εβδομάδα 10/2026 καταγράφηκαν 85 νέες εισαγωγές COVID19, παραμένοντας στα ίδια περίπου επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=78).

✓ Από την αρχή του καλοκαιριού του 2025 καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την

εβδομάδα 10/2026 καταγράφηκαν δύο νέες διασωληνώσεις κι ένας νέος θάνατος. Από την εβδομάδα 01/2025 μέχρι την

εβδομάδα 10/2026 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ)

ανέρχονται σε 89.

✓ Από το τέλος της άνοιξης του 2025 και μετά, καταγράφεται σταδιακή άνοδος του παραλλαγμένου στελέχους XFG, που

εμφανίζεται να είναι το επικρατές στέλεχος στις ανιχνεύσεις από τις αρχές Ιουλίου.

✓ Κατά την εβδομάδα 10/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών

βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός της γρίπης

✓ Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), βρίσκεται σε πτωτική

τάση από την αρχή του έτους. Την εβδομάδα 10/2026 σημειώθηκε περαιτέρω μείωση, με καταγραφόμενη τιμή κάτω από

το όριο του 10% (επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα της γρίπης). Στη δευτεροβάθμια

φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) παρατηρείται πτωτική τάση μετά την εβδομάδα 5/2026

Την εβδομάδα 10/2026 σημειώθηκε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

✓ Για την περίοδο επιτήρησης 2025-2026 (από την εβδομάδα 44/2025), ο ΕΟΔΥ εγκατέστησε σύστημα καθημερινής

ενεργητικής καταγραφής των νέων εισαγωγών γρίπης από δίκτυο συνολικά 84 νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα, με

στόχο την παρακολούθηση της διαχρονικής τους τάσης. Οι νέες εισαγωγές γρίπης παρουσίασαν μείωση σε σχέση με την

προηγούμενη εβδομάδα (112 νέες εισαγωγές έναντι 140 την εβδομάδα 09/2026).

✓ Κατά την εβδομάδα 10/2026 καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με

νοσηλεία σε ΜΕΘ και δύο νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

✓ Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την 10/2026 έχουν καταγραφεί 155 κρούσματα εργαστηριακά

επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 74 θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Σημειώνεται ότι από

την εβδομάδα 01/2025 έως την εβδομάδα 10/2026, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά

επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 158.

✓ Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την εβδομάδα 10/2026, μεταξύ 4.143 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel

κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 711 θετικά δείγματα για ιούς

γρίπης, 710 τύπου Α και ένα τύπου Β.

✓ Από τα 512 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 338 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 174 ανήκαν στον υπότυπο

Α(Η1)pdm09. Έχουν αναλυθεί φυλογενετικά 21 δείγματα θετικά για τον ιό Α(Η3): έξι δείγματα από την αρχή της περιόδου

επιτήρησης (εβδ. 42–45/2025), εκ των οποίων τρία ανήκαν στη γενετική ομάδα Κ και 15 από τη φάση ανόδου της

δραστηριότητας της γρίπης (εβδ. 50–52/2025), εκ των οποίων τα 14 ήταν Κ. Τα δεδομένα δείχνουν συνολική επικράτηση

της γενετικής ομάδας Κ στα δείγματα Α(Η3), σε συμφωνία με την παγκόσμια εικόνα. Η γενετική ομάδα Κ δεν έχει

συσχετιστεί έως τώρα με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου. Ο εμβολιασμός παραμένει το καλύτερο μέτρο πρόληψης,

ιδιαίτερα για τα άτομα υψηλού κινδύνου. Ο ΕΟΔΥ επιπλέον συστήνει στις ομάδες υψηλού κινδύνου έγκαιρη αναζήτηση

ιατρικής φροντίδας επί συμπτωμάτων, για χορήγηση αντι-ιϊκής αγωγής, καθώς και χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με

συνωστισμό. Τέλος, συστήνεται στον πληθυσμό η εφαρμογή προστατευτικών μέτρων (αναπνευστική υγιεινή, συχνό

πλύσιμο των χεριών και καλός αερισμός των χώρων).

✓ Κατά την εβδομάδα 10/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο της γρίπης Α στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών

περιοχών βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV

✓ Η θετικότητα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) παρουσίασε σημαντική αύξηση σε σχέση με την

προηγούμενη εβδομάδα, ενώ αύξηση καταγράφηκε και στη θετικότητα στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI. Ο

ΕΟΔΥ κάνει σύσταση για εμβολιασμό των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών και ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού

κινδύνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

Τόσο η γρίπη όσο και η λοίμωξη COVID-19 σχετίζονται με σημαντικό αριθμό θανάτων μεταξύ σοβαρών περιστατικών. Συστήνεται τα

άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις για εμβολιασμό, ιδιαίτερα εκείνοι που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών εκβάσεων

(ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα), να εμβολιάζονται για τα δύο νοσήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα στοιχεία δύνανται να τροποποιηθούν με την ενσωμάτωση δεδομένων που δηλώνονται αναδρομικά.