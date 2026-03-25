25η Μαρτίου 2026: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Σύνταγμα για την στρατιωτική παρέλαση – Πώς θα κινηθούν Μετρό και λεωφορεία

Στους ρυθμούς της στρατιωτικής παρέλασης για την 25η Μαρτίου, «ξύπνησε» σήμερα η Αθήνα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από τις 06:00 το πρωί ενώ τροποποιήσεις υπάρχουν και στα δρομολόγια Μετρό και τραμ.

Σχετικά με το Μετρό, από τις 08:00 το πρωί είναι κλειστός ο σταθμός «Σύνταγμα». Με εντολής της ΕΛΑΣ, οι συρμοί θα περνούν από τον σταθμό χωρίς να κάνουν στάση, για την ομαλή διεξαγωγή της στρατιωτικής παρέλασης για την 25 Μαρτίου. Σχετικά με τα τραμ, όσα περνούν από το Σύνταγμα θα τερματίζουν σε προηγούμενες στάσεις.

Στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» από χθες έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Λ. Βουλιαγμένης» (Πικροδάφνη – Λ. Βουλιαγμένης – Πικροδάφνη) από τις 8 το πρωί και η στάση «Φιξ» (Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη) από την έναρξη λειτουργίας και μέχρι το πέρας των παρελάσεων.

Στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Σεφ» (Ασκληπιείο Βούλας – Σεφ – Ασκληπιείο Βούλας) από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και τη στάση «Π. Δημαρχείο» (Π. Δημαρχείο – Σεφ – Π. Δημαρχείο) από τις 11 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι.

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύμφωνα με τις Αρχές, προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 10.00 η ώρα, καθώς και την απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης αυτών από τις 06.00 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων, στις κατωτέρω λεωφόρους και οδούς, ως εξής:

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σέκερη και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της.

Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διαρκέσουν μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων για την εθνική εορτή.

Η στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα αναμένεται να γίνει παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός θα παραστεί στη δοξολογία η οποία θα γίνει στις 10 το πρωί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών.

Στη συνέχεια, θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση στην Πλατεία Συντάγματος.

