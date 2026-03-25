25η Μαρτίου: Μαθήτρια Ειδικού Σχολείου στη Λήμνο έκανε παρέλαση με τον σκύλο – βοηθό της

Μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της φετινής παρέλασης για την 25η Μαρτίου καταγράφηκε στη Μύρινα της Λήμνου, όπου η μικρή Φωτεινή, μαθήτρια του Ειδικού Σχολείου, παρέλασε έχοντας στο πλευρό της τον σκύλο-βοηθό της, Ντάζ. Η παρουσία τους στην κεφαλή της μαθητικής πομπής προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους παρισταμένους, που αντέδρασαν με θερμό χειροκρότημα.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ο Ντάζ είναι εκπαιδευμένος σκύλος-βοηθός και η παρουσία του στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου ήταν καθοριστική, καθώς προσέφερε στη μαθήτρια από την Λήμνο αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας μέσα στο απαιτητικό περιβάλλον της παρέλασης, με τον θόρυβο, τη μουσική και την παρουσία του πλήθους.

Η εικόνα της Φωτεινής με την παραδοσιακή φορεσιά της Λήμνου και τον τετράποδο συνοδό της να βαδίζει δίπλα της ήταν από εκείνες που ξεπέρασαν τον εορταστικό χαρακτήρα της ημέρας. Το στιγμιότυπο ξεχώρισε όχι μόνο για τη συγκινησιακή του φόρτιση, αλλά και για το μήνυμα συμπερίληψης που εξέπεμψε.