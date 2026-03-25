25η Μαρτίου στην Γαύδο: Χωρίς μαθητές το νησί – Παρέλασαν παιδιά από την Βούλα Αττικής

Διαφορετικός ήταν ο φετινός εορτασμός της 25ης Μαρτίου στην ακριτική Γαύδο καθώς το νησί δεν έχει πλέον ούτε έναν μαθητή. Με σκοπό οι κάτοικοι να γιορτάσουν την εθνική επέτειο, μαθητές από την Βούλα Αττικής ταξίδεψαν μέχρι την άλλη άκρη της Ελλάδας για να παρελάσουν και να τιμήσουν τους ήρωες που έπεσαν περήφανοι.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που ξεκίνησε το 2023 με στόχο να φέρει μαθητές σε επαφή με ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας, με τους συνοδούς τους, ταξίδεψαν στη Γαύδο, για να παρελάσουν για την 25η Μαρτίου.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Γιώργος Ντουτσούλης, μιλώντας στο ErtNews εξήγησε πως η αρχική ιδέα ξεκίνησε ως μια «αποστολή συμπαράστασης» για έναν και μοναδικό μαθητή που φοιτούσε στο νησί. Πλέον αυτός ο μαθητής αποχώρησε για προσωπικούς λόγους, με αποτέλεσμα η Γαύδος να μείνει χωρίς μαθητές και η λειτουργία του σχολείου να ανασταλεί.

«Η αποστολή μας μετατράπηκε σε μια αποστολή εκπροσώπησης ολόκληρου του νησιού», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως στόχος είναι να τιμηθούν οι κάτοικοι, ο δήμος και η ιστορία του τόπου.

