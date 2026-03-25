Σε κλίμα συγκίνησης και περηφάνειας και με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα, κορυφώνονται οι εορτασμοί σήμερα (25.03.2026) για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Το παρών, στο κέντρο της Αθήνας δίνουν τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας. Οικογένειες και φίλοι θα βρεθούν επίσης στο Σύνταγμα για να παρακολουθήσουν τις Ένοπλες Δυνάμεις μας να παρελαύνουν για την πατρίδα μας. Όσοι βρεθούν στο κέντρο της Αθήνας, θα έχουν την δυνατότητα να απολαύσουν άρματα, εκτοξευτές πυραύλους, μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα. Σε ισχύ είναι ήδη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενώ τροποποιήσεις υπάρχουν και στα δρομολόγια των τραμ και του Μετρό.
Όλα έτοιμα για την στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου στο Σύνταγμα – Εντυπωσιακές εικόνες από τα άρματα
«Χρόνια πολλά στην πατρίδα μας» είπε ο γιος του πρώην βασιλιά
Σε μήνυμά του για την 25η Μαρτίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ανέφερε:
«Το 1821 δεν σας κληροδότησε μόνο μια μεγάλη ιστορική μνήμη. Σας κληροδότησε μια διαχρονική συνταγματική απαίτηση, την υπηρεσία στην πατρίδα, με πλήρη επίγνωση της αποστολής. Την υποχρέωση να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Ελλάδα ασφαλή, κυρίαρχη και περήφανη».
-Στις 06:21 το πρωί, έγινε ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού και εκτέλεση Εωθινού από τμήματα μουσικής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.
-Στις 08:00 το πρωί, έγινε η έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.
-Στις 10:00 το πρωί, ξεκινά η δοξολογία στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών, Προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου Β’.
-Στις 10:01 το πρωί, θα γίνει εκ νέου ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.
-Στις 10:55 το πρωί, αναμένεται κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα.
-Στις 11:00 το πρωί, θα ξεκινήσει η παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μπροστά από το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, ενώπιον του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Από εδώ θα σας μεταδώσουμε όλα όσα γίνονται στο Σύνταγμα, εν όψει της στρατιωτικής παρέλασης για την 25η Μαρτίου.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ