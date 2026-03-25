Όλα έτοιμα για την στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου στο Σύνταγμα – Εντυπωσιακές εικόνες από τα άρματα

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

-Στις 06:21 το πρωί, έγινε ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού και εκτέλεση Εωθινού από τμήματα μουσικής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

-Στις 08:00 το πρωί, έγινε η έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

-Στις 10:00 το πρωί, ξεκινά η δοξολογία στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών, Προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου Β’.

-Στις 10:01 το πρωί, θα γίνει εκ νέου ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.

-Στις 10:55 το πρωί, αναμένεται κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα.

-Στις 11:00 το πρωί, θα ξεκινήσει η παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μπροστά από το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, ενώπιον του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.