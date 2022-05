Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας ανακοίνωσε σήμερα το πρόγραμμά του και την πρώτη διεθνή συμπαραγωγή του.

Το Neighbours, την πρώτη διεθνή συμπαραγωγή του με έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς του σύγχρονου χορού παγκοσμίως, το Sadler’s Wells του Λονδίνου, παρουσιάζει το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας που θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 15 έως τις 24 Ιουλίου.

Το έργο που χορογραφήθηκε από τους Rauf “RubberLegz” Yasit και Brigel Gjoka, σε συνεργασία με τον William Forsythe και με ζωντανή μουσική από τον συνθέτη Ruşan Filiztek, έκανε παγκόσμια πρεμιέρα τον Μάρτιο του 2022, ενώ μετά την Καλαμάτα θα συνεχίσει τη διεθνή περιοδεία του.

Με τίτλο Ωδή στην Ομορφιά, το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα κάνει πρεμιέρα με ένα έργο-σταθμό στην ιστορία του σύγχρονου χορού, το TRIPTYCH: The missing door, The lost room and The hidden floor των Peeping Tom, μια παράσταση που είναι το αποτέλεσμα νέας επεξεργασίας τριών έργων που δημιούργησε η ομάδα Peeping Tom για το Nederlands Dans Theatre.

Το Φεστιβάλ φιλοξενεί φέτος 26 συνολικά παραγωγές, 14 ξένες ομάδες από 10 χώρες, 12 ομάδες από την Ελλάδα, 2 παγκόσμιες πρεμιέρες, 6 παράλληλες εκδηλώσεις, ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης επαγγελματιών, καθώς και ένα πρόγραμμα εργαστηρίων χορού και κίνησης για διάφορες ηλικίες και ομάδες πληθυσμού.

To πλήρες πρόγραμμα του 28ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας παρουσιάστηκε σήμερα στο Αμφιθέατρο του ΥΠΠΟΑ.

Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη: «Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες ζωής, το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας είναι η κορυφαία και πιο σημαντική διοργάνωση χορού στη χώρα μας και ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά φεστιβάλ στον τομέα του με διεθνή απήχηση. Εξαιτίας της υψηλής ποιότητας του, έχει και ένα πολύ πιστό και αφομοιωμένο κοινό. Στην Καλαμάτα τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια εξαιρετική επιλογή της παγκόσμιας πολιτιστικής πρωτοπορίας, γεγονός το οποίο, εκτός από τη σημαντικότητά του στον τομέα του πολιτισμού, δίνει και μία ιδιαίτερα σημαντική αναπτυξιακή δυνατότητα στην ίδια την πόλη της Καλαμάτας.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στηρίζει το Φεστιβάλ με τριετή προγραμματική σύμβαση, την οποία έχουμε υπογράψει με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και με τον Δήμο Καλαμάτας, με συνολικό προϋπολογισμό 1,9 εκατ. ευρώ περίπου. Από αυτά το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού συμβάλλει με 400.000 ευρώ ετησίως γιατί πραγματικά πιστεύουμε απολύτως στο Φεστιβάλ και στον θεσμό. Θα ήθελα, εκτός από τη Λίντα Καπετανέα και την ομάδα της να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο για την εξαιρετικά καλή συνεργασία που έχουμε, όχι μόνο για το Φεστιβάλ, αλλά και σε οτιδήποτε αφορά αρμοδιότητες και συναρμοδιότητες των τριών φορέων.​»