2η ΥΠΕ για τον θάνατο του μοντέρ Κώστα Κοσμίδη: Ερωτηματικά για τη διαχείριση του περιστατικού – Διατάχθηκε κατεπείγουσα ΕΔΕ

«Ο διενεργών την ΕΔΕ οφείλει να διερευνήσει κυρίως την τήρηση των ισχυόντων ιατρικών και διοικητικών πρωτοκόλλων (triage, διάγνωση, αντιμετώπιση, διακομιδή)»
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Δανάη Δαυλοπούλου

Ανακοίνωση εξέδωσε η 2η ΥΠΕ (Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου) για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο μοντέρ του MEGA, Κώστας Κοσμίδης. Ο τεχνικός του μεγάλου καναλιού άφησε την τελευταία του πνοή στα 51 του χρόνια έπειτα από έμφραγμα που υπέστη μόλις είχε φύγει από το κέντρο υγείας Σαλαμίνας και κατευθυνόταν σε νοσοκομείο.

Ο επί χρόνια μοντέρ του MEGA, Κώστας Κοσμίδης ένιωσε αδιαθεσία το πρωί της Δευτέρας (16.02.2026) και έσπευσε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας προκειμένου να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις.

Εκεί οι γιατροί βλέποντας το καρδιογράφημα, τον ενημέρωσαν ότι πρέπει να πάει σε κάποιο νοσοκομείο της Αθήνας, ενημερώνοντάς τον όμως ότι δεν υπήρχε ασθενοφόρο να τον μεταφέρει, με αποτέλεσμα να φύγει με το δικό του όχημα από το νησί.

Μαζί με τον πατέρα του πήρε το φέρι μποτ αλλά καθ’ οδόν, λίγο πιο έξω από το Πέραμα, δεν αισθάνθηκε καλά. Ζήτησε από τον πατέρα του να σταματήσει το όχημα και εκεί άφησε την τελευταία του πνοή.

Σε ανακοίνωση για το τραγικό συμβάν η 2η ΥΠΕ (Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου) αναφέρεται στη διαχείριση του περιστατικού από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες.

Επισημαίνεται ότι όπως προβλέπουν τα ιατρικά πρωτόκολλα, έγινε σύσταση για άμεση διακομιδή του ασθενούς με ασθενοφόρο σε εφημερεύον νοσοκομείο με καρδιολογικό τμήμα και εκδόθηκε σχετικό παραπεμπτικό.

Ο ασθενής, αφού ενημερώθηκε αναλυτικά για τη σύσταση, επέλεξε να αποχωρήσει οικειοθελώς, προκειμένου να μεταβεί σε νοσοκομείο με ίδιο μέσο, συνοδεία συγγενικού του προσώπου.

Από την προκαταρκτική έρευνα που έγινε και την ενημέρωση από τον θεράποντα γιατρό του 51χρονου στο 1ο Κ.Υ. Σαλαμίνας, προκύπτουν ερωτηματικά για τη διαχείριση του περιστατικού.

Για τον λόγο αυτό ο Διοικητής της 2ης ΥΠΕ διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Δελτίο Τύπου 2ης ΥΠΕ

«Ο Διοικητής της 2ης ΥΠΕ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του θανόντος. Σύμφωνα με τους εφημερεύοντες που διαχειρίστηκαν το περιστατικό, ο ασθενής προσήλθε με τους οικείους του στο Κέντρο Υγείας αναφέροντας θωρακικό άλγος.

Ακολούθησε άμεσα κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος, συμπεριλαμβανομένης διενέργειας ηλεκτροκαρδιογραφήματος, το οποίο ανέδειξε ευρήματα που έχρηζαν περαιτέρω νοσοκομειακής διερεύνησης.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα ιατρικά πρωτόκολλα, δόθηκε σύσταση για άμεση διακομιδή του ασθενούς με
ασθενοφόρο σε εφημερεύον νοσοκομείο με καρδιολογικό τμήμα και εκδόθηκε σχετικό παραπεμπτικό.

Ο ασθενής, αφού ενημερώθηκε αναλυτικά για τη σύσταση, επέλεξε να αποχωρήσει οικειοθελώς, προκειμένου να μεταβεί σε νοσοκομείο με ίδιο μέσο, συνοδεία συγγενικού του προσώπου.

Από την προκαταρκτική έρευνα που έγινε και την ενημέρωση που λάβαμε από τον θεράποντα Ιατρό του θανόντος στο 1ο Κ.Υ. Σαλαμίνας, προκύπτουν ερωτηματικά για την διαχείριση του περιστατικού.

Για τον λόγο αυτό ο Διοικητής της 2ης ΥΠΕ διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Ο διενεργών την ΕΔΕ οφείλει να διερευνήσει κυρίως την τήρηση των ισχυόντων ιατρικών και διοικητικών πρωτοκόλλων (triage, διάγνωση, αντιμετώπιση, διακομιδή) και συγκεκριμένα:

1. Τις συνθήκες προσέλευσης και διαχείρισης του ασθενούς στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.

2. Εάν διενεργήθηκαν οι ενδεδειγμένες και απαραίτητες κλινοκόεργαστηριακές εξετάσεις, σύμφωνα με τα ισχύοντα ιατρικά πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες οδηγίες.

3. α) Εάν ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του ασθενούς σε ανώτερη υγειονομική δομή.
β) Εάν ο ασθενής αρνήθηκε τη διακομιδή μέσω ΕΚΑΒ.
γ) Εάν υπεγράφη δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης ή οποιοδήποτε σχετικό
έγγραφο.

4. Τυχόν παραλείψεις, αμέλειες, αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ή οργανωτικές δυσλειτουργίες που σχετίζονται με το περιστατικό.

Αναφορικά με τη στελέχωση του ΚΥ Σαλαμίνας υπηρετούν:

– 15 ειδικευμένοι ιατροί και 6 αγροτικοί

– 26 νοσηλευτές

–  10 παραϊατρικό

–  24 λοιπό προσωπικό

Συγκεκριμένα, κατά την ώρα του συμβάντος το βράδυ 22.56 ήταν παρόντες στο ΚΥ 3 ειδικευμένοι ιατροί ,1 αγροτικός και 4 νοσηλευτές».

