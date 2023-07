Η κατασκευή και η ναυπήγηση της τρίτης υπερσύγχρονης ελληνικής φρεγάτας ξεκίνησε επίσημα με τη σημερινή (12.7.2023) τελετή κοπής του πρώτου μεταλλικού ελάσματος της 3ης Belharra, που θα ονομάζεται «Φορμίων», στα ναυπηγεία της γαλλικής εταιρείας Naval Group στη Λοριάν.

Ένα χρόνο μετά την κοπή του πρώτου ελάσματος στην δεύτερη ελληνική φρεγάτα Belharra, τύπου FDI HN, συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς οι εργασίες και το πρόγραμμα ναυπήγησης των μελλοντικών μονάδων επιφανείας του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

Έτσι, αποδεικνύεται ότι τηρείται πιστά το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των υπερσύγχρονων πολεμικών πλοίων, γεγονός που αναπόφευκτα ικανοποιεί την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Υπενθυμίζεται ότι οι άλλες δύο ονομάζονται «Κίμων» και «Νέαρχος».

Στο σημείο αυτό αξίζει να τονίσουμε ότι ο ΥΕΘΑ Νίκος Δένδιας στην ομιλία του στη Βουλή, κατά την διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης, αναφέρθηκε στα εξοπλιστικά προγράμματα που διασφαλίζουν ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις θα διαθέτουν τους υλικούς πόρους που απαιτούνται.

[#NAVGREEK] First steel-cutting of the third FDI for the Hellenic Navy: keeping up the pace. pic.twitter.com/4mPdaP7hvm