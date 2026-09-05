«Achaia Clauss»: Εικόνες αποκάλυψης από τη φωτιά στο εμβληματικό οινοποιείο της Πάτρας – Καταστράφηκε ολοσχερώς το ιστορικό πέτρινο κτίριο

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου (05.09.2026) στην ιστορική οινοποιεία «Achaia Clauss» στην Πάτρα. Οι ζημιές που άφησαν πίσω τους οι φλόγες είναι ανυπολόγιστες. Πέτρινο κτίριο της κάβας Δανιηλίδος καταστράφηκε ολοσχερώς.
Όλο το βράδυ πυροσβέστες και κάτοικοι της Πάτρας έβλεπαν φλόγες να ξεπηδούν από τα παράθυρα και τις πόρτες του κτιρίου της οινοποιείας. Με το πρώτο φως της ημέρας, ωστόσο, αποκαλύφθηκε το ακριβές μέγεθος της καταστροφής. Αν και όλα δείχνουν πως η φωτιά περιορίστηκε εντός της κάβας, η αποτίμηση των ζημιών συνεχίζεται.
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Το γραφικό και πέτρινο κτίριο που φιλοξενούσε την κάβα Δανιηλίδος, δεν θυμίζει σε τίποτα τις ένδοξες μέρες του. Λόγω των ξύλων που κοσμούσαν το κτίριο, η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Εντός του κτιρίου έχουν διαλυθεί τα πάντα ενώ το αποτύπωμα της φωτιάς φαίνεται και στα εξωτερικά του σημεία.
Ο καπνός έχει αφήσει πίσω του μαύρα αποτυπώματα σχεδόν σε κάθε άκρη του κτιρίου.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων, ενώ μόλις καταστεί απολύτως ασφαλής η πρόσβαση θα ξεκινήσει η αυτοψία για τον εντοπισμό της αρχικής εστίας.
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Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας έχει ήδη αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για τραυματισμούς.
Παράλληλα, αναμένεται να αποσαφηνιστεί μέσα στις επόμενες ώρες εάν και σε ποιο βαθμό έχουν επηρεαστεί ιστορικοί χώροι, παλιά βαρέλια, αρχειακό υλικό ή άλλες εγκαταστάσεις του συγκροτήματος.
Υπενθυμίζεται πως στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, ειδικό κλιμακοφόρο και υδροφόρους του Δήμου Πατρέων.
Ματαιώθηκε ο «Ανοιχτός Τρύγος 2026»
Το καταστροφικό περιστατικό σημειώθηκε την ίδια ημέρα που το Castro Clauss είχε προγραμματίσει να ανοίξει τις πύλες του για τον «Ανοιχτό Τρύγο 2026», μια γιορτή με παράδοση 165 ετών που συνδέει τη φύση με την ιστορία του Οινόκαστρου.
Λόγω της φωτιάς οι εκδηλώσεις ματαιώθηκαν.
Όπως αναφέρθηκε στην πρόσκληση, οι μικροί και οι μεγάλοι πολίτες θα συμμετάσχουν στη βιωματική εμπειρία της συγκομιδής της Μαυροδάφνης, στη μεταφορά των σταφυλιών με το παραδοσιακό κάρο και το άλογο του κτήματος, καθώς και στο εθιμοτυπικό πάτημα στην ξύλινη στροφιλιά.
Το ιστορικό τοπόσημο της Μαυροδάφνης στην Πάτρα
Η οινοποιεία Achaia Clauss όπου βρίσκεται στις παρυφές του Παναχαϊκού, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά σημεία της Πάτρας και το παλαιότερο οινοποιείο της χώρα μας.
Ιδρύθηκε το 1861 από τον Βαυαρό Γουστάβο Κλάους και έχει συνδέσει το όνομά της με τη Μαυροδάφνη και την οινική ιστορία της χώρας.
Το ιστορικό συγκρότημα περιλαμβάνει πέτρινα κτίρια, ιστορικές κάβες και παλαιά ξύλινα βαρέλια, ανάμεσά τους και βαρέλια Μαυροδάφνης που χρονολογούνται από το 1873.