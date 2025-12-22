Άδειασε η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης: Δρόμος «φάντασμα» ο κεντρικότερος άξονας της χώρας

Μια εικόνα ασυνήθιστη για τον πιο σημαντικό δρόμο της χώρας αποτυπώθηκε στον φακό. Η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης, είναι άδεια, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη μοιάζει με «έρημο» δρόμο, καθώς η κυκλοφορία έχει διακοπεί εντελώς αφού συνεχίζονται ακόμη πιο έντονα οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

Στα πλάνα από την περιοχή του Υπάτου Βοιωτίας, κοντά στη Θήβα, φαίνεται ξεκάθαρα η κατάσταση: οι λωρίδες της ΠΑΘΕ, που κανονικά γεμίζουν καθημερινά με χιλιάδες οχήματα, είναι εντελώς άδειες και σιωπηλές. Το οδόστρωμα παρουσιάζει μια εικόνα απόλυτης ακινησίας, δημιουργώντας ένα παράξενο και απόκοσμο σκηνικό.

Κίνηση υπάρχει μόνο στους παράπλευρους δρόμους, όπου έχει μεταφερθεί η κυκλοφορία. Εκεί, φορτηγά και αυτοκίνητα κινούνται πιο αργά, προσπαθώντας να παρακάμψουν το σημείο του αποκλεισμού.

Οι αγρότες συνεχίζουν να βρίσκονται στα μπλόκα, ζητώντας λύσεις στα αιτήματά τους, με αποτέλεσμα ο βασικός δρόμος που ενώνει την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη να παραμένει κλειστός στο συγκεκριμένο σημείο.