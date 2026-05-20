Η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί στο Αιγαίο με 5 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου

Ελληνικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 / Φωτογραφία U.S Air Force
Η Τουρκία φαίνεται ότι θέλει να κρατήσει ψηλά τον δείκτη προκλητικότητας στο Αιγαίο, αφού συνεχίζονται οι παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου και οι παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Ειδικότερα, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα (20.05.2026) ότι η Τουρκία προχώρησε με ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης τύπου CN-235 σε πέντε παραβιάσεις και σε μια παράβαση στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Το τουρκικό αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστε από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική.

