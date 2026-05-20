Ρόδος: Βίντεο δευτερόλεπτα πριν το δυστύχημα – Η 57χρονη έκανε όπισθεν για να δει το φανάρι και να στρίψει

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στη Ρόδο, μετά το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στο οποίο σκοτώθηκε η 57χρονη μητέρα με την 26χρονη κόρη της, όταν η μοιραία BMW του 44χρονου, συγκρούστηκε με σφοδρότητα με το όχημά τους.

Συγγενείς και φίλοι των γυναικών τις συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία και τους είπαν το τελευταίο «αντίο» σήμερα (20.05.2026), την ώρα που αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο.

Ο 44χρονος οδηγός του αυτοκινήτου πέρασε σήμερα το πρωί (20.05.2026) το κατώφλι του ανακριτή. Μετά την απολογία του για το τροχαίο δυστύχημα που συντάραξε την Ρόδο, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, της εμφάνισης του σε αστυνομικό τμήμα τις πρώτες 5 ημέρες του μήνα, την καταβολή χρηματικού ποσού 50.000 ευρώ αλλά και απαγόρευσης χρήσης οχημάτων οποιουδήποτε είδους.

Τόσο ο οδηγός όσο και η σύντροφός του που επέβαινε στην BMW, δεν αρνούνται το το όχημά τους κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα αν και υποστήριξαν πως το τροχαίο προκλήθηκε όταν τα θύματα παραβίασαν το κόκκινο φανάρι, πάνω σε στροφή με αποτέλεσμα ο 44χρονος να μην προλάβει να φρενάρει.

Μάλιστα, σύμφωνα με νέα αποκάλυψη, το φανάρι για το οποίο έκανε λόγο ο 44χρονος – σύμφωνα με μαρτυρίες – ήταν χαλασμένο. Έπειτα από έρευνα του Live News ο συγκεκριμένος σηματοδότης δεν λειτουργούσε και το 2022, ωστόσο, το 2025 είχε αποκατασταθεί πλήρως. Έτσι, παραμένει μυστήριο το εάν έγινε παραβίαση του κόκκινου ή αν δεν υπήρχε φωτεινή σήμανση εκεί που θα έπρεπε.

Παράλληλα, ο μηχανικός του μοιραίου ΙΧ μίλησε για πρώτη φορά στο Live News, και υποστήριξε ότι η BMW δεν ήταν «πειραγμένη». «Είναι πολύ καινούργιο το αυτοκίνητο αυτό, για να έχει κάποια βελτίωση. Ένα τελικό σιλανσιέ έχει να κάνει λίγο παραπάνω θόρυβο, τίποτα άλλο. Και πάλι επώνυμης εταιρείας. Δεν είχε άλογα το αυτοκίνητο παραπάνω», ανέφερε ο μηχανικός.

Όπως είπε στη συνέχεια ο μηχανικός και να ήθελε ο 44χρονος να αυξήσει την ιπποδύναμη του αυτοκινήτου, δεν υπήρχε τρόπος να τα καταφέρει. «Εκεί είναι το αυτοκίνητο. Μπορείτε να το δείτε τι πειραγμένο; Δηλαδή δύο φίλτρα και ένα τελικό της εξάτμισης καθαρίζει ένα αμάξι πειραγμένο; Ποτέ. Τα αυτοκίνητα αυτά, όλα τα εργοστασιακά αυτοκίνητα πέραν του 2024, είναι κλειδωμένα. Είναι αυτοκίνητα που δεν μπορούν να πάρουν προγράμματα, να πάρουν βελτιώσεις, να πάρουν πράγματα τέτοια».

«Σεβαστικός, πολύ ήπιος. Μάλιστα ήθελε να αγοράσει ένα smart για να πηγαίνει ήσυχα στη δουλειά του. Και νομίζω πήρε κι ένα smart για να πηγαίνει ήσυχα στη δουλειά του και να παρκάρει τα αυτοκίνητα αυτά», είπε για τον 44χρονο, ο μηχανικός.

Όσα υποστήριξε ο 44χρονος και η σύντροφός του, ωστόσο, έρχονται σε μεγάλη αντίθεση με τις νέες μαρτυρίες κατοίκων του νησιού, που αναφέρουν ότι ο οδηγός συνήθιζε να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς με μεγάλη ταχύτητα ακόμα και μέσα σε πάρκινγκ. Ο οδηγός της BMW πάντως κάνει λόγο για ανυπόστατους ισχυρισμούς, από ορισμένους που θέλουν να τον βλάψουν σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Τα βίντεο ντοκουμέντα με τη στιγμή του δυστυχήματος που παρουσίασε το Live News, δείχνουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Η εικόνα και ο ήχος σοκάρουν, ενώ στα πλάνα προστίθενται καθημερινά μια σειρά από νέες περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων. Παράλληλα, σύμφωνα με νέο βίντεο από τη στιγμή του δυστυχήματος, δείχνει το όχημα της 57χρονης να κάνει όπισθεν λίγο πριν τη μοιραία σύγκρουση, για να έχει καλύτερη ορατότητα.

«Στις 17/5/2026 κινούμουν πεζή μαζί με τον φίλο μου. Δουλεύουμε από τέλη Αυγούστου σε ξενοδοχείο στη Ρόδο. Είδα το αυτοκίνητο να περνάει από δίπλα μας και να κινείται στην οδό με μεγάλη ταχύτητα. Έκανε εκκωφαντικό θόρυβο. Το φανάρι ήταν κόκκινο», αναφέρει μαρτυρία για το δυστύχημα.

Τι αναφέρει η έκθεση της τροχαίας

Στην έκθεση της τροχαίας αναφέρεται για το φανάρι που έβλεπαν οι δυο γυναίκες στη διασταύρωση ότι δεν λειτουργούσε σωστά. Δεν άναβε το κόκκινο, όπως περιγράφεται, χωρίς όμως να έχει αποσαφηνιστεί αν η βλάβη προκλήθηκε μετά το δυστύχημα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο 44χρονος έχασε τον έλεγχο της BMW λίγο πριν τη σφοδρή σύγκρουση. Το σημείο στο οποίο το όχημά του ακινητοποιήθηκε δείχνει πως η ταχύτητα ήταν ιδιαίτερα υψηλή, σύμφωνα με την έκθεση της τροχαίας.

«Σε ξηρό οδόστρωμα, κάτω από αίθριες συνθήκες και με καλή ορατότητα, ένα αυτοκίνητο δεν αφήνει τέτοιο αποτύπωμα εκτός εάν η κινητική του ενέργεια τη στιγμή της πρόσκρουσης ήταν εξαιρετικά υψηλή», αναφέρει η έκθεση της τροχαίας.

Ειδικοί εκτιμούν πως η BMW είχε αναπτύξει ταχύτητα πολύ πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Γίνεται λόγος για 140 χλμ./ώρα, με τη μέγιστη επιτρεπόμενη στο σημείο να είναι μόλις 60.

Οι έρευνες για το δυστύχημα συνεχίζονται την ώρα που η Ρόδος παραμένει ανάστατη από τις σκληρές εικόνες στο σημείο της τραγωδίας και τις σπαρακτικές σκηνές στις κηδείες των δύο θυμάτων.