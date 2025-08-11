«Άδειαζαν» μίνι μάρκετ και περίπτερα στη βορειοανατολική Αττική – Καρέ καρέ η δράση της σπείρας

Ληστείες σε περίπτερα και μίνι μάρκετ σε περιοχές της βορειοανατολικής Αττικής έκανε σπείρα. «Φρένο» στη δράση των μελών της έβαλε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβαν έναν 19χρονο, ο οποίος μαζί τους συνεργούς του συμμετείχαν σε ληστείες σε μίνι μάρκετ και περίπτερα στα βόρεια και ανατολικά προάστια του λεκανοπεδίου.

Σε βάρος 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για «συμμετοχή σε συμμορία που διέπραττε ληστείες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, ληστρική κλοπή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων ενώ αναζητούνται και έτερα μέλη».

Ο 19χρονος εντοπίστηκε το μεσημέρι της 7ης Αυγούστου στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Λίγες ώρες νωρίτερα, μαζί με άλλον δράστη, αφού ακινητοποίησαν υπάλληλο περιπτέρου με την απειλή μαχαιριού, αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι δρούσαν τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο, κυρίως βραδινές ώρες, προσέγγιζαν υπαλλήλους περιπτέρων και μίνι μάρκετ και αφού τους απειλούσαν με τη χρήση μαχαιριού, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, ενώ δε δίσταζαν να ασκήσουν σωματική βία σε περίπτωση που τα θύματά τους αντιστέκονταν.

Από έρευνα στο σπίτι του συλληφθέντα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

– Ρουχισμός που χρησιμοποίησε για την τέλεση των ληστειών

– 2 τρίφτες,

– 7 συσκευές κινητών τηλεφώνων και

– Μαχαίρι.

Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί πέντε περιπτώσεις ληστειών σε περίπτερα και μίνι μάρκετ στις περιοχές του Νέου Ηρακλείου, της Πεύκης και της Νέας Ιωνίας.

Ο νεαρός συλληφθέντας με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.