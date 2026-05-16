Ατύχημα με πατίνι στη Χαλκιδική: 12χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Aξίζει να αναφερθεί πως μπροστά στο περιστατικό της πτώσης βρίσκονταν και οι γονείς του παιδιού
Ηλεκτρικά πατίνια / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
Νέο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι, αυτή τη φορά στη Χαλκιδική. Ένα αγόρι ηλικίας 12 ετών τραυματίστηκε από την πτώση στο κεφάλι του και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το thestival.gr, στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά στη Χαλκιδική, γύρω στη 1:30 το μεσημέρι του Σαββάτου (16.05.2026) ένας 12χρονος, υπήκοος Αλβανίας, κάτω από αδιευκρίνιστες – μέχρι στιγμής – συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του πατινιού που οδηγούσε και τραυματίστηκε.

Από την πτώση του στην άσφαλτο ο ανήλικος χτύπησε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως μπροστά στο περιστατικό της πτώσης βρίσκονταν και οι γονείς του παιδιού.

