ΑΔΜΗΕ: Τι πρέπει να μην κάνεις εάν μπλεχτεί σε καλώδια ο χαρταετός

Ιδανικός θα είναι ο καιρός την Καθαρά Δευτέρα (23.02.2026) για το πέταγμα του χαρταετού και ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), σε ανακοίνωσή του, συμβουλεύει τους πολίτες να μην πετούν τον χαρταετό κοντά σε πυλώνες και γραμμές υψηλής τάσης ή κοντά σε υποσταθμούς, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και διακοπής της παροχής ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως επισημαίνει ο ΑΔΜΗΕ εάν ο χαρταετός μπλεχτεί σε καλώδια, οι πολίτες δεν πρέπει:

Να επιχειρήσουν να τον απελευθερώσουν τραβώντας τον σπάγκο ή χρησιμοποιώντας άλλα αντικείμενα, ακόμη και ξύλινα.

Να προσπαθήσουν να αναρριχηθούν πάνω σε πυλώνες υψηλής τάσης, ούτε και σε σημεία που βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια.

Σε περίπτωση που συμβεί κάτι από τα παραπάνω, θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Καντερές: Καθαρά Δευτέρα με βόρειους ανέμους χωρίς βροχές – Αναλυτικά ο καιρός του τριημέρου

Σύμφωνα με ανάρτηση του γνωστού μετεωρολόγου, Νίκου Καντερέ, ο καιρός για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας θα χαρακτηρίζεται κυρίως από βοριάδες και με λίγη ψύχρα. Η έξοδος των εκδρομέων θα γίνει χωρίς εμπόδια, όπως το πέταγμα του χαρταετού και η επιστροφή όσων αποφασίσουν να φύγουν.

«Ύστερα από τη χθεσινή μεταβολή του καιρού, από τη προτελευταία του μήνα ψυχρή επιφάνεια, που έδωσε βροχές των 15 έως 35 χιλιοστών και στις περισσότερες περιοχές κάτω των 10 χιλιοστών, σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι βελτιωμένος με αρκετή ηλιοφάνεια» σημειώνει σε ανάρτησή του ο Νίκος Καντερές.

«Τη Παρασκευή προβλέπεται να μας επηρεάσει η τελευταία ψυχρή επιφάνεια του Φεβρουαρίου με ανάλογες βροχές, με πολύ ισχυρούς αρχικά νοτιάδες που το Σάββατο θα στραφούν σε βοριάδες για να σταματήσουν και οι βροχές με τις καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ενώ παράλληλα θα σημειωθεί και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας» συνεχίζει.

Προσθέτει πως: «Την Κυριακή και κυρίως τη Καθαρή Δευτέρα οι ώρες ηλιοφάνειας θα γίνουν περισσότερες και οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν παρέχοντας ιδανικές συνθήκες για το πέταγμα του χαρταετού, ενώ η επιστροφή των εκδρομέων σε θάλασσα και ξηρά θα είναι ακόμη καλύτερες».

«Για σύγκριση. Πέρυσι τις ίδιες ημέρες από 19 έως 23 Φεβρουαρίου 2025 είχαμε κακοκαιρία με ισχυρή ψυχρή εισβολή και μόνο για τις θερμοκρασίες να αναφέρω ότι οι μέγιστες θερμοκρασίες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη κατρακύλησαν στους 7 και 8 βαθμούς, ενώ οι ελάχιστες τιμές σε Διδυμότειχο, Ορεστιάδα… και Φλώρινα στους μείον 10 βαθμούς με θυελλώδεις βοριάδες» καταλήγει.

Δείτε την πορεία του καιρού από την εφαρμογή Windy:

Η πρόγνωση για Σάββατο και Κυριακή

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-02-2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι. Τα φαινόμενα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά αλλά το απόγευμα θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ και μόνο τις πρωινές ώρες στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα επικρατούν νότιοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-02-2026

Στη δυτική και τη βόρεια χώρα παροδικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση στα ανατολικά.