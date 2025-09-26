Συμβαίνει τώρα:
Aegean: Με 30λεπτες καθυστερήσεις οι πτήσεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Η ανακοίνωση της εταιρείας

Οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 30 με 40 λεπτά - Η παρεχόμενη χωρητικότητα των αφίξεων από τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας έχει περιοριστεί κατά περίπου 25%
Καθυστερήσεις στις πτήσεις που αναχωρούν από το «Ελευθέριο Βενιζέλος», ανακοίνωσε σήμερα (26.09.2025) με Δελτίο Τύπου η Aegean. Η αεροπορική εταιρεία εξηγεί πως η χωρητικότητα των αφίξεων έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό με αποτέλεσμα να επηρεάζονται τα δρομολόγια.

Ο περιορισμός αγγίζει το 25%, εξηγεί η Aegean διευκρινίζοντας πως οι καθυστερήσεις αφορούν τις πρωινές ώρες και είναι από 30 έως 40 λεπτά, γεγονός που επηρεάζει και τις υπόλοιπες πτήσεις.

Η αεροπορική τονίζει πως κάνει ό,τι είναι δυνατό για να περιοριστεί το πρόβλημα.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Η AEGEAN ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, από το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, η παρεχόμενη χωρητικότητα των αφίξεων από τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας έχει περιοριστεί κατά περίπου 25% στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος».

Ως συνέπεια, σημειώνονται καθυστερήσεις στις πτήσεις της τάξεως των 30–40 λεπτών κατά τις πρωινές ώρες, οι οποίες κλιμακώνονται στη διάρκεια της ημέρας, λόγω της αθροιστικής επίδρασης του κύκλου αναχώρησης και επιστροφής των αεροσκαφών από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας.

Απολογούμαστε και σας διαβεβαιώνουμε ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις για τους επιβάτες μας».

