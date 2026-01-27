Ελλάδα

Αγγελούδης για πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Ξύπνησαν μνήμες από το 1999»

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Το βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ
Το βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

«Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999», αναφέρει σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, για το πολύνεκρο τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

«Η σκέψη όλων μας είναι στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, στο δρόμο για τον εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος, ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», αναφέρει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.

 

Υπενθυμίζεται ότι το πολύνεκρο δυστύχημα-σοκ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (27.01.2026) στη Ρουμανία κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ. Όλοι είναι Έλληνες, νεαροί σε ηλικία, που ταξίδευαν από την Κατερίνη στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λιόν για το Europa League το βράδυ της Πέμπτης (29/1/2026).

Ελλάδα
