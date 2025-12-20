Αγία Παρασκευή – Μητέρα 13χρονης που δέχτηκε επίθεση: «Έλεγαν στην κόρη μου πρέπει να γονατίσεις για να σε συγχωρήσουμε»

Δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων, με ένα νέο συμβάν να βλέπει το φως της δημοσιότητας στην Αγία Παρασκευή, με πρωταγωνίστριες 13χρονες μαθήτριες.

Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανήλικων κοριτσιών, αυτή τη φορά στην Αγία Παρασκευή, φέρνει αγανάκτηση και δείχνει το πόσο μεγάλο είναι πλέον το πρόβλημα του bullying στα σχολεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μία 13χρονη, όπως καταγγέλλεται από την μητέρα της δέχτηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριές, μέσα στο σχολείο στην Αγία Παρασκευή και μάλιστα την κατέγραφαν σε βίντεο.

Η μητέρα της ανήλικης μίλησε στην εκπομπή του Mega Εξελίξεις Τώρα και περιέγραψε πώς έγιναν όλα ενώ προχώρησε σε πολύ σοβαρές καταγγελίες.

«Ένα κοριτσάκι που έκανε παρέα με τα δύο αυτά κορίτσια που χτύπησαν το παιδάκι μου, έστειλε στην κόρη μου, αν λένε κάτι για εκείνη. Η κόρη μου απάντησε ότι ναι, ότι λένε οι συγκεκριμένες που δείραν το παιδί μου», είπε αρχικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγες ημέρες αργότερα, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει η μητέρα της ανήλικης, μία από τις δράστιδες έστειλε μήνυμα στην κόρη της και την απείλησε, λέγοντάς της να μη βγει μόνη της στον δρόμο γιατί θα την δείρουν.

«Την απειλούν να μην βγει στην ουσία μόνη της στο δρόμο, γιατί θα βάλει κόσμο να την δείρουν», είπε η μητέρα της.

Την επόμενη μέρα η 13χρονη πηγαίνει σχολείο και από την δεύτερη ώρα ξεκινάει να δέχεται συνεχείς επιθέσεις από τις δύο συνομήλικές της, περιγράφει η γυναίκα.

«Την δεύτερη ξεκίνησαν οι βρισιές, απειλές, ότι θα την δείρουν, ότι θα βάλουν κόσμο. Φτάνουμε στην τρίτη και στην τέταρτη ώρα, που την τρίτη ώρα την στριμώχνουν στις τουαλέτες, την έλεγαν ζήτα συγγνώμη, την βρίσανε. Η κόρη μου παίρνει την απόφαση απλά να τους ζητήσει συγγνώμη και να αποχωρήσει. Εκεί που πάει να αποχωρήσει της λένε δεν σε συγχωρούμε, πρέπει να γονατίσεις, να είσαι γονατιστή για να σε συγχωρέσουμε, πίσω από την πόρτα κάθονταν πολλά παιδάκια που κρατούσαν την πόρτα κλειστή για να μην βγει η κόρη μου προς τα έξω», είπε η μητέρα της 13χρονης.

Στο τέταρτο διάλειμμα όμως οι φερόμενες δράστιδες φέρεται να μην έμειναν μόνο στις λεκτικές επιθέσεις και να χτύπησαν τη συμμαθήτριά τους.

«Ανεβαίνει τα σκαλιά για να πάει στην τάξη της, εκείνη τη στιγμή μπαίνουν μπροστά στη μούρη της, τη σπρώχνουν από τα σκαλιά, η μία παίρνει την απόφαση να την χτυπήσει, να την χαστουκίσει πολύ δυνατά, η κόρη μου δεν αντέδρασε, ξαναγυρίζει με θράσος και την ξαναχτυπάει βαρύτατα και τη σπρώχνουν από τα σκαλιά. Η άλλη έλεγε χτύπα την κι άλλο, με θράσος, χτύπα την», συμπλήρωσε η μητέρα της ανήλικης.

Εκείνη την ώρα όπως καταγγέλλει η γυναίκα, δύο αγόρια ήταν μπροστά στο περιστατικό και χειροκροτούσαν τις δράστιδες που χτυπούσαν την 13χρονη κόρη της.

Η μία εκ των δύο φερόμενων δράστιδων συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα, κάτι που δεν φαίνεται να την ταρακούνησε, αφού όπως ισχυρίζεται η μητέρα του θύματος την επόμενη ημέρα επιτέθηκε ξανά στην κόρη της.

«Την πήρε την κόρη μου μέσα στις τουαλέτες και απαιτούσε να αφαιρέσω την μήνυση που έχω κάνει προς εκείνη», είπε η μητέρα της 13χρονης.

Μάλιστα, η μητέρα αναφέρει επίσης πως η δασκάλα του σχολείου ήταν αγενέστατη και της είπε πως η κόρη της δεν θα πρέπει να προκαλεί καθώς, όπως είπε, μέσα στην τάξη της πέταγε χαρτάκια.

Η συλληφθείσα στο παρελθόν είχε απασχολήσει και πάλι τις Αρχές για ένα αντίστοιχο περιστατικό. Συγκεκριμένα, στις 17 Οκτωβρίου, στην ίδια περιοχή είχε εξαναγκάσει συνομήλικη να γονατίσει μπροστά της και τη χαστούκισε, ενώ συμμαθητές της την βιντεοσκοπούσαν.