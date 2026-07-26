Αγία Παρασκευή: Συνελήφθη Σουδανός που περπατούσε στις σήραγγες του μετρό – Αστυνομικοί μπήκαν στο τούνελ, τους φώναζε «Allah Akbar»

Με ιδιαίτερη προσοχή ερευνά η αστυνομία το περιστατικό με ένα άνδρα από το Σουδάν που σημειώθηκε στον σταθμό της Αγίας Παρασκευής στο Μετρό.

Όλα έγιναν το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής (24.07.2026) όταν ένας 30χρονος άνδρας, με καταγωγή από το Σουδάν, μπήκε στις γραμμές του Μετρό στον σταθμό Αγίας Παρασκευής και κινήθηκε πεζός μέσα στη σήραγγα με κατεύθυνση προς τον σταθμό Χαλανδρίου.

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Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:25, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών. Για λόγους ασφαλείας διακόπηκε η κυκλοφορία των συρμών, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις της Άμεσης Δράσης προκειμένου να εντοπίσουν και να απομακρύνουν τον άνδρα από τις γραμμές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν από τον σταθμάρχη ότι ο άνδρας κινούνταν εντός της σήραγγας, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων προς την Αγία Παρασκευή, στο ρεύμα κατεύθυνσης προς Δουκίσσης Πλακεντίας. Όταν τον πλησίασαν στα 200 μέτρα, του ζήτησαν να απομακρυνθεί από τις ράγες, όμως εκείνος αρνήθηκε να συμμορφωθεί.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής μέσα στο τούνελ, ο δράστης φέρεται να άρχισε να φωνάζει «Allah Akbar, Ramazan Bairam» και άλλες φράσεις, ενώ φέρεται να επιτέθηκε στους αστυνομικούς με κλωτσιές, γροθιές, αγκωνιές, κουτουλιές και φτυσίματα.

Ο 30χρονος τελικά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου.