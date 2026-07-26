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Νέα φωτιά στη Θεσσαλονίκη στον Μονόλοφο - Επιχειρούν εναέρια μέσα
Ελλάδα

Φωτιά στην Πυλαία – Μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Μουσικό Σχολείο

Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε σπίτια - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Ανανεώθηκε πριν 12 λεπτά
Φωτιά στην Πυλαία
Φωτιά στην Πυλαία / Πυρκαγιά ενημέρωση
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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου στην Πυλαία Θεσσαλονίκης με το 112 να στέλνει μήνυμα στους πολίτες αρχικά για ετοιμότητα και στη συνέχεια για απομάκρυνση.

Η φωτιά στην Πυλαία Θεσσαλονίκη ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και κοντά σε κατοικίες ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 72 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 20 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και των πυροσβεστών που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

Από αέρος έχουν διατεθεί 4 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

Στο δεύτερο μήνυμα από το 112 καλούνται οι πολίτες να απομακρυνθούν από την περιοχή μουσικό σχολείο Πυλαίας προς την Πυλαία. 

 

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για το περιστατικό σήμερα, 26 Ιουλίου 2026, περίπου στις 16:50.

Φωτιά στην Πυλαία

 Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Πλησίον της περιοχής της πυρκαγιάς, υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

 

Στις 17:12 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς και συγκεκριμένα από Μουσικό Σχολείο Πυλαίας προς Πυλαία.

Μήνυμα 112 Πυλαία

Νωρίτερα, στις 16:58 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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