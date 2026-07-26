Φωτιά στην Πυλαία – Μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Μουσικό Σχολείο

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου στην Πυλαία Θεσσαλονίκης με το 112 να στέλνει μήνυμα στους πολίτες αρχικά για ετοιμότητα και στη συνέχεια για απομάκρυνση.

Η φωτιά στην Πυλαία Θεσσαλονίκη ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και κοντά σε κατοικίες ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

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Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 72 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 20 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και των πυροσβεστών που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

Από αέρος έχουν διατεθεί 4 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

Στο δεύτερο μήνυμα από το 112 καλούνται οι πολίτες να απομακρυνθούν από την περιοχή μουσικό σχολείο Πυλαίας προς την Πυλαία.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για το περιστατικό σήμερα, 26 Ιουλίου 2026, περίπου στις 16:50.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Πλησίον της περιοχής της πυρκαγιάς, υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Στις 17:12 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς και συγκεκριμένα από Μουσικό Σχολείο Πυλαίας προς Πυλαία.

Νωρίτερα, στις 16:58 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Ενεργοποίηση



Πυρκαγιά στην περιοχή #Πυλαία της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 26, 2026

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.