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Ελλάδα

Τζων Τίκης: Την Τρίτη 28 Ιουλίου στην Γλυφάδα η κηδεία του τραγουδιστή που πέθανε από ALS

«Όσοι επιθυμούν να τον συνοδεύσουν στο τελευταίο του ταξίδι θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους», έγραψε η Άντζελα Τίκη στο Instagram
Ο Τζων Τίκης
Ο Τζων Τίκης
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Πριν από λίγα εικοσιτετράωρα πέθανε ο γνωστός τραγουδιστής Τζων Τίκης, που έκανε καριέρα στον χώρο του μουσικού πενταγράμμου τις δεκαετίες του 1970 και του 1980.

Μάλιστα, λίγο αργότερα η Μάγδα Τσέγκου, μέσω των social media, αποκάλυψε ότι ο Τζων Τίκης πέθανε δίνοντας μάχη με τη σοβαρή και ανίατη ασθένεια ALS. Την Κυριακή (26.07.2026) η κόρη του τραγουδιστή, Άντζελα Τίκη αποκάλυψε ότι η κηδεία του Τζων Τίκη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Ιουλίου στη Γλυφάδα. 

«Με αγάπη και βαθιά συγκίνηση αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας πατέρα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 28 Ιουλίου, στις 12:00 στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου στη Γλυφάδα.

Όσοι επιθυμούν να τον συνοδεύσουν στο τελευταίο του ταξίδι θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους», έγραψε η Άντζελα Τίκη στο Instagram.

Τζων Τίκης
Η ανάρτηση της κόρης του Τζων Τίκη

«Εδώ και αρκετούς μήνες έδινε μια πολύ δύσκολη και άνιση μάχη με την ALS, μια σοβαρή νευρολογική ασθένεια που προχωρούσε γρήγορα και του στερούσε σιγά σιγά κάθε δυνατότητα να κινείται και να επικοινωνεί. Οι άνθρωποι που τον αγαπούσαν περισσότερο, οι δύο κόρες του, η Αννίτα και η Άντζελα, ήταν συνεχώς δίπλα του. Τον φρόντιζαν με απέραντη αγάπη, όμως καθημερινά έβλεπαν την κατάστασή του να επιδεινώνεται και πονούσαν, γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να σταματήσουν την εξέλιξη της ασθένειας. Στα τελευταία στάδια, ο Τζων Τίκης δεν μπορούσε πλέον να μιλήσει. Η επικοινωνία του γινόταν μόνο με τα μάτια. Με ένα βλέμμα έλεγε όλα όσα δεν μπορούσαν πλέον να γίνουν λέξεις. Ήταν μια εικόνα που λύγιζε όποιον βρισκόταν δίπλα του», είχε αποκαλύψει η Μάγδα Τσέγκου για την ασθένεια που ταλαιπωρούσε το τελευταίο διάστημα τον Τζων Τίκη.

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