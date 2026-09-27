Ελλάδα

Αγία Βαρβάρα: 2 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Τα έκρυβαν σε ειδική κρύπτη στην κουζίνα

Με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 877,8 γραμμ. κάνναβης, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 360 ευρώ
2 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Αγία Βαρβάρα
2 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Αγία Βαρβάρα
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Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στην Αγία Βαρβάρα το απόγευμα του Σαββάτου (26.09.2026), ηλικίας 22 και 63 ετών για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 877,8 γραμμ. κάνναβης, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 360 ευρώ. Σημειώνεται ότι μέρος των ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκε σε ειδική κρύπτη στην κουζίνα του σπιτιού που μένανε στην Αγία Βαρβάρα.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομα που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έχοντας ως ορμητήριο οικία στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, η οποία είχε τεθεί σε διακριτική επιτήρηση από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην επίμαχη οικία-ορμητήριο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 877,8 γραμμάρια κάνναβης,
  • 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και
  • 360 ευρώ

Στη συνέχεια, σε βάρος των δραστών σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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