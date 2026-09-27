Έκρηξη στην Πλάκα: «Σπαράζει» φίλη των 4 τουριστών – «Τους τηλεφωνούσα όλη νύχτα με την ελπίδα να τους εντοπίσουν»

Σε σοκ βρίσκονται οι συγγενείς και οι φίλοι των δύο ζευγαριών που έχασαν τη ζωή τους στην Πλάκα μετά τη σφοδρή έκρηξη και την κατάρρευση κτιρίου την περασμένη Παρασκευή στη οδό Λυσικράτους.

Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει τι έχει συμβεί και πως οι διακοπές των δυο ζευγαριών στην Ελλάδα τους έκοψε το νήμα της ζωής μετά την έκρηξη στην Πλάκα.

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Οι συγγενείς των Αμερικανών τουριστών έχουν έρθει στην Ελλάδα για να δώσουν δείγμα dna και να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης των σορών.

Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού οι φίλοι των τεσσάρων τουριστών θρηνούν την απώλειά τους.

Μια φίλη της αδικοχαμένης Φλορίντα Χότζα που μένει στην Αμερική σπαράζει και ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει το μέγεθος της τραγωδίας. «Η Φλορίντα μόλις είχε παντρευτεί τον Ίαν. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος και εξαιρετική δικηγόρος γεμάτη ζωή. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι συνέβη αυτό. Ο Φλορίν και η Ερίς ήταν τόσο ενθουσιασμένοι γιατί περίμεναν το πρώτο τους παιδί. Η Ερίς ήταν έγκυος στο κοριτσάκι της. Είναι μια μεγάλη τραγωδία».

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Η φίλη της μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους τέσσερις αδικοχαμένους τουρίστες. «Και οι 4 είναι οι πιο υπέροχοι άνθρωποι που έχω γνωρίσει ποτέ. Πολύ ευγενικοί, πολύ έξυπνοι, καλοί άνθρωποι. Πάντα προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους άλλους. Η Φλορίντα και η Ερίς ήταν η ψυχή της παρέας. Η Ερίς ήταν 3 μηνών έγκυος. Ήταν τόσο ενθουσιασμένοι που θα γίνονταν γονείς. Επρόκειτο να βρεθούμε στις 17 Οκτωβρίου για να γιορτάσουμε το Halloween».