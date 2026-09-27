Ελλάδα

Έκρηξη στην Πλάκα: «Σπαράζει» φίλη των 4 τουριστών – «Τους τηλεφωνούσα όλη νύχτα με την ελπίδα να τους εντοπίσουν»

«Και οι 4 είναι οι πιο υπέροχοι άνθρωποι που έχω γνωρίσει ποτέ - Πολύ ευγενικοί, πολύ έξυπνοι, καλοί άνθρωποι και πάντα προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους άλλους», τονίζει φίλη των τουριστών
Η Φλορίντα και ο Ίαν που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην Πλάκα
Η Φλορίντα και ο Ίαν που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην Πλάκα
Κλαούντιο Σούμπασι
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σε σοκ βρίσκονται οι συγγενείς και οι φίλοι των δύο ζευγαριών που έχασαν τη ζωή τους στην Πλάκα μετά τη σφοδρή έκρηξη και την κατάρρευση κτιρίου την περασμένη Παρασκευή στη οδό Λυσικράτους.

Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει τι έχει συμβεί και πως οι διακοπές των δυο ζευγαριών στην Ελλάδα τους έκοψε το νήμα της ζωής μετά την έκρηξη στην Πλάκα.

Οι συγγενείς των Αμερικανών τουριστών έχουν έρθει στην Ελλάδα για να δώσουν δείγμα dna και να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης των σορών.  

Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού οι φίλοι των τεσσάρων τουριστών θρηνούν την απώλειά τους.

Μια φίλη της αδικοχαμένης Φλορίντα Χότζα που μένει στην Αμερική σπαράζει και ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει το μέγεθος της τραγωδίας. «Η Φλορίντα μόλις είχε παντρευτεί τον Ίαν. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος και εξαιρετική δικηγόρος γεμάτη ζωή. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι συνέβη αυτό. Ο Φλορίν και η Ερίς ήταν τόσο ενθουσιασμένοι γιατί περίμεναν το πρώτο τους παιδί. Η Ερίς ήταν έγκυος στο κοριτσάκι της. Είναι μια μεγάλη τραγωδία».

Η φίλη της μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους τέσσερις αδικοχαμένους τουρίστες. «Και οι 4 είναι οι πιο υπέροχοι άνθρωποι που έχω γνωρίσει ποτέ. Πολύ ευγενικοί, πολύ έξυπνοι, καλοί άνθρωποι. Πάντα προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους άλλους. Η Φλορίντα και η Ερίς ήταν η ψυχή της παρέας. Η Ερίς ήταν 3 μηνών έγκυος. Ήταν τόσο ενθουσιασμένοι που θα γίνονταν γονείς. Επρόκειτο να βρεθούμε στις 17 Οκτωβρίου για να γιορτάσουμε το Halloween».

Ένα από το ζευγάρι που έχασε τη ζωή του στην Πλάκα
florin ian plaka
Συγκλονισμένοι είναι η φίλοι των Αμερικανών τουριστών
florin ian plaka
Η Φλορίνα και ο Ίαν σε παλαιότερες ευτυχισμένες στιγμές

Η ίδια το βράδυ μετά την έκρηξη τους καλούσε όπως είπε απεγνωσμένα στα τηλέφωνά τους…. «Έμεινα ξύπνια όλη νύχτα καλώντας τα τηλέφωνά τους, με την ελπίδα ότι οι διασώστες θα μπορούσαν να τα ακούσουν και να τους εντοπίσουν. Τα μέλη της οικογένειας  είναι στην Αθήνα για να δουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα  Λυπάμαι πολύ για την απώλεια αυτών των ανθρώπων».

Σύμφωνα με πληροφορίες από την οικογένεια των αδικοχαμένων θα γίνει αναγνώριση στο νεκροτομείο των σορών και έπειτα θα γίνει μεταφορά των σωρών στην Αμερική όπου και εκεί θα γίνει κηδεία τους.

Την διαδικασία όλη την έχει αναλάβει η αμερικανική πρεσβεία για την μεταφορά των σορών

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
216
170
125
117
114
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Έρευνα για τα αίτια της φονικής έκρηξης στην Πλάκα – Πληροφορίες για ύπαρξη ταχυθερμοσίφωνα φυσικού αερίου
«Δεν έχω ξαναδεί τέτοια έκρηξη, το ωστικό κύμα ήταν τεράστιο», ανέφερε ο Γιώργος Καλύβας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης
Έκρηξη στην Πλάκα
Έκρηξη στην Πλάκα: Συγγενείς των θυμάτων βγάζουν φωτογραφίες το σημείο της τραγωδίας – «Η Έρις ήταν 3 μηνών έγκυος, οι σοροί τους είναι σε κακή κατάσταση»
«Είμαστε συγκλονισμένοι. Αύριο μάλλον θα γίνει η αναγνώριση, γιατί είναι σε κακή κατάσταση οι σοροί τους. Θα έρθουν κι άλλα μέλη της οικογένειας για συμπαράσταση» λέει στο newsit.gr συγγενής των Αμερικανών τουριστών
Οι τουρίστες που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην Πλάκα
17
Newsit logo
Newsit logo