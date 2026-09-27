Πλάκα: Έρευνα για τα αίτια της φονικής έκρηξης – Πληροφορίες για ύπαρξη ταχυθερμοσίφωνα φυσικού αερίου

Τα αίτια της φονικής έκρηξης στην Πλάκα που οδήγησαν στον θάνατο έξι άτομα αναζητούν οι αρχές. Οι ζημιές σε κτίρια δίπλα σε αυτό που κατέρρευσε είναι τεράστια.

«Δεν έχω ξαναδεί τέτοια έκρηξη», ανέφερε μιλώντας στο ΕΡΤnews ο Γιώργος Καλύβας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης, σχολιάζοντας την έκρηξη στην Πλάκα και το ενδεχόμενο να προηγήθηκε διαρροή φυσικού αερίου.

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Όπως είπε σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στον δεύτερο όροφο του κτιρίου που κατέρρευσε υπήρχε εγκατεστημένη συσκευή φυσικού αερίου και ήταν τοποθετημένη σε έναν ταχυθερμοσίφωνα μέσα στην κουζίνα.

Σημείωσε ότι τα στοιχεία αυτά δεν αποτελούν επιβεβαίωση των αιτιών της έκρηξης, καθώς η έρευνα των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Η έκρηξη, απ’ ό,τι λέγεται, ήταν στον δεύτερο όροφο. Το ωστικό κύμα ήταν τεράστιο. Η συσσώρευση του αερίου, αν τελικά αποδειχθεί ότι ήταν από αέριο, θα πρέπει να ήταν τεράστια», ήταν τα λόγια του.

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Ο Γιώργος Καλύβας εξήγησε ότι η παρουσία συσκευής φυσικού αερίου από μόνη της δεν σημαίνει ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος έκρηξης, εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας και πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι και συντηρήσεις.

Ο ταχυθερμοσίφωνας είναι μία συσκευή αντίστοιχη με τις υπόλοιπες συσκευές φυσικού αερίου ως προς τη λειτουργία και την ασφάλεια. «Δεν έχει καμία διαφορά στη λειτουργικότητα ούτε στην επικινδυνότητα», σημείωσε, εξηγώντας ότι η ασφάλεια μιας εγκατάστασης εξαρτάται από την τήρηση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων.

Ο ανιχνευτής και η βαλβίδα ασφαλείας

Μίλησε και για το σύστημα ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου. Όπως εξήγησε, σε μία εγκατάσταση μπορεί να υπάρχει αισθητήρας ανίχνευσης αερίου συνδεδεμένος με βαλβίδα στη γραμμή μετά τον μετρητή, ώστε σε περίπτωση διαφυγής να διακόπτεται αυτόματα η παροχή.

«Από τη στιγμή που θα υπήρχε ανιχνευτής αερίου και η βαλβίδα στη γραμμή, με το παραμικρό θα έκλεινε», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας απλός αισθητήρας ανίχνευσης αερίου κοστίζει περίπου 100 ευρώ και μπορεί να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον τεσσάρων ετών, ανάλογα με τον τύπο και τις προδιαγραφές του.

Η διαδικασία της εγκατάστασης φυσικού αερίου

Στην συνέχεια ο Γιώργος Καλύβας περιέγραψε και τη διαδικασία που ακολουθείται για μία νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου.

Όπως δήλωσε αρχικά μηχανολόγος μηχανικός εκπονεί τη σχετική μελέτη, στην οποία προβλέπονται μεταξύ άλλων η θέση του μετρητή, η όδευση της σωλήνωσης και η θέση της συσκευής. Η συγκεκριμένη μελέτη πηγαίνει στην Enaon EDA, η οποία είναι αρμόδια για το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου.

Μετά την έγκριση της μελέτης πραγματοποιείται η κατασκευή της εγκατάστασης. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον κ. Καλύβα, η Enaon EDA πραγματοποιεί αυτοψία και τους απαραίτητους ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τη μελέτη και ότι δεν υπάρχουν διαρροές.

«Μετά πάμε εμείς οι τελευταίοι. Ανάβουμε, ρυθμίζουμε και δίνουμε τα νόμιμα πιστοποιητικά, για να κλείσει ο φάκελος», εξηγεί.

«Για καινούργιο λέβητα είναι όλα τα πράγματα σε μια σειρά και στην εντέλεια, αλλιώς δεν μπορεί να πάρει αέριο», σημείωσε ο κ. Καλύβας.

Η ετήσια συντήρηση και οι παράνομες εργασίες

Επισήμανε ότι αν εγκαταστάσεις δεν συντηρούνται και δεν ελέγχονται συστηματικά μπορεί να παρουσιαστεί πρόβλημα.

«Πρέπει κάθε χρόνο να συντηρείται ο λέβητας», τόνισε, σημειώνοντας ότι η υποχρέωση αφορά όλους τους λέβητες, ανεξάρτητα από το αν λειτουργούν με φυσικό αέριο, πετρέλαιο, υγραέριο ή άλλο καύσιμο.

Ο κ. Καλύβας αναφέρθηκε παράλληλα σε ένα ακόμη ζήτημα που, όπως υποστηρίζει, αφορά την αγορά των εργασιών συντήρησης: την παρουσία επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται χωρίς τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.

«Έχουμε πολλούς παράνομους στην αγορά, οι οποίοι πάνε και κάνουν συντήρηση, δεν έχουν πιστοποιητικά, δεν έχουν χαρτιά», είπε, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «μεγάλο πρόβλημα».

Όπως επισήμανε, ο καταναλωτής θα πρέπει μετά την ετήσια συντήρηση να λαμβάνει το προβλεπόμενο νόμιμο πιστοποιητικό, ενώ υποστηρίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της εγκυρότητάς του.

Παράλληλα, αναφέρει ότι κάθε τέσσερα χρόνια απαιτείται έλεγχος στεγανοποίησης της γραμμής, όταν πρόκειται για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, εντός της ημέρας αναμένεται να ξεκινήσει η απομάκρυνση των μπαζών, ενώ για αύριο, Δευτέρα, έχουν προγραμματιστεί αυτοψίες και έλεγχοι στατικότητας σε τουλάχιστον δύο κοντινά κτίρια, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα μετά την έκρηξη.