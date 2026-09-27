Ναύπλιο: Ηλικιωμένος λιποθύμησε στο Παλαμήδι – Τον έβγαλαν με φορείο οι πυροσβέστες

Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε από την Πυροσβεστική στο κάστρο του Παλαμηδίου στο Ναύπλιο, για έναν ηλικιωμένο αλλοδαπό άνδρα από την Γερμανία ο οποίος λιποθύμησε κατά την άνοδό του στα σκαλιά του ιστορικού φρουρίου, το πρωί της Κυριακής (27.9.26)

Λόγω του δύσβατου σημείου και της έντονης κλίσης, κλήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική Ναυπλίου.

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«Ειδοποιηθήκαμε για άτομο, αλλοδαπό που έχασε τις αισθήσεις του στα σκαλιά στο Παλαμήδι. Τρέξαμε στο σημείο με έξι άνδρες και τρία οχήματα, τον ανασύραμε και τον παραδώσαμε στο ΕΚΑΒ» τόνισε ο επικεφαλής της δύναμης που επιχείρησε στο σημείο, Ευάγγελος Στάθης.

Όπως φαίνεται στις εικόνες, οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν ειδικό εξοπλισμό για να προσεγγίσουν και να τον μεταφέρουν τον ηλικιωμένο από τα σκαλιά, ώστε, τελικά, να τον παραδώσουν στους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Το ασθενοφόρο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο Αργολίδας.

Υπενθυμίζεται ότι το κάστρο στο Παλαμήδι κατασκευάστηκε το 1687 από τους Βενετούς, έχει ύψος 216 μέτρα και η ανάβαση για τους πεζούς είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς γίνεται μέσω μιας τεράστιας σκάλας, γνωστή ως 999 σκαλοπάτια -που στην πραγματικότητα είναι 857.